Vánoční trhy ve Vídni: jde to i bez kýče a nevkusu

Vídeňská radnice povoluje umístění trhů pouze na několika málo místech ve městě. Jde ale o nejrušnější části metropole.

Jen pár desítek stánků lze najít u kostela na vyhlášené obchodní třídě Mariahilfer Strasse. V neděli, pár hodin před Štědrým dnem, tu trhovci neměli velkou konkurenci. Kvůli přísnému pracovnímu zákonu a rakouskému tradicionalismu totiž většina obchodníků své krámky poslední den v týdnu neotevírá.

Další "enklávu" několika stánků lze najít na Museumsplatz. Právě tudy směřují davy turistů z Museumquartier do centra metropole. Přesto se tu trhovcům nedaří tolik jako jejich kolegům, kteří měli to štěstí a dostali se přímo do zámku Schönbrunn a před radnici, kde je největší a nejznámější vánoční trh.

Kýč jen místy

Muškáty zavěšené na okenních parapetech venkovských domů či sádroví trpaslíci okupující zahrady mohou návštěvníky v ledasčem zmást. Vídeňské vánoční trhy ale nenabízí takové množství kýče, jak by se mohlo zdát.

Dáno je to především velkým výběrem. Před radnicí stojí stovky stánků, které patří nejen malým řemeslníkům, ale i "kamenným" obchodům, které trhy využívají jako výstavní plochu.

Nemohou chybět stánky se svíčkami všech tvarů a barev či pozlacenými vánočními ozdobami. Kromě toho tu ale nalezneme zastoupení tradičního ručního kovářství, malého knihkupectví nebo obchodu s porcelánem. Na své si přijdou i milovníci likérů či parfumérie.

Dobrou chuť

Pořádný výběr je i v nabídce jídel. Zapomeňte na česká trdla, párky s chlebem a svařáky v plastikových kelímcích. Tady dostanete svařené víno do pěkného porcelánového hrníčku. Zaplatíte a vydáte se na promenádu mezi stánky. Když dopijete, hrníček vrátíte zpět do stánku.

Nechybí ani klobásy všech druhů, které však doplňují i další zajímavé specialitky. Vídeňský langoš bez sýra a kečupu chuťové buňky labužníka příliš nepotěší. Zato velké preclíky z "koblihovitého" těsta s cukrem, čokoládou, skořicí, mandlemi, ořechy nebo medem zasytí nejednoho jedlíka. Cukrová vata je tu stejně oblíbená jako indiánek z bílkového krému zasazený v kornoutku. A kdo by neměl chuť na jedlé kaštany?

Tradiční atmosféra

Navštívit vídeňské vánoční trhy bezesporu stojí za to. Rakouští trhovci dokazují, že to jde i bez kýčovitých zbytečností a že každý člověk si na trhu určitě něco pěkného pro sebe a své blízké vybere.

Pohodovou atmosféru vytváří i takové detaily jako Mozartova hudba vycházející z reproduktorů před vchodem do zámku Schönbrunn. Císařpán by z toho asi neměl radost, ale je docela příjemné projít se s hrníčkem svařeného vína jeho rozlehlým parkem, který začíná jen pár metrů od stánků. Jen, prosím, nezapomeňte ten hrníček zase vrátit.