Levná libra udělala z vánočního Londýna cestovatelský hit

Před rokem stála libra téměř čtyřicet korun, na začátku letošního listopadu se propadla pod hranici třiceti korun. I díky tomu do hlavního města Spojeného království míří na konci roku miliony návštěvníků.

Londýn je navíc ideálním příkladem moderní turistické destinace, takže třeba v metru můžete jezdit jen s pomocí kreditky a když budete chtít zabrousit do některého z mnoha prestižních muzeí a galerií, neutratíte ani libru, neboť vstupné je tradičně zdarma. Ušetřené peníze tak můžete utratit za vánoční dárky.

Peklo, nebo ráj?

Největší dojem vyvolává nákupní Mekka Londýna, až kýčovitě nazdobená Oxford Street. Na nejrušnější ulici Londýna stojí tři sta obřích obchodů s neskutečnou plochou pěti milionu čtverečních metrů. Během roku tato ulice přitáhne zhruba 180 milionů turistů a největší blázinec zde vládne v adventní době, kdy se po dlouhé třídě valí od rána do večera statisíce lidí.

Kýčovité výlohy mají hlavní cíl: zaujmout a přitáhnout návštěvníky. Některé výlohy obchodů na Oxford street vypadají velmi bizarně.

Najdete zde všechny známé módní řetězce, velkým tahákem je Primark, šokující nejen bezkonkurenčními cenami, ale také bezkonkurenčními davy nakupujících, takže vystát zde frontu na zkušební kabinku je občas hotové peklo, nebo minimálně očistec.

Více klidu a komfortu najdete v sousedství další nákupní tepny Regent Street. Pro fajnšmekry jsou cílem postranní uličky kolem Carnaby Street, příjemné pěší zóny, kde funguje řada vyhlášených módních butiků. Navíc zde před vánocemi probíhají nejrůznější akce: jako třeba slevový podvečer v půlce listopadu, kdy zde hrála hudba, nabízely se zdarma drinky, káva či zmrzlina a všechny obchody zlevnily veškeré zboží od pěti do devíti večer o dvacet procent. Tomu se říká účinný marketing. Ostatně kolem šesté tu byl snad ještě větší šrumec než na Oxford Street. Sleva holt vždycky něco stojí.

Na Oxford Street můžete strávit klidně celý víkend. Pokud vás rušná ulice omrzí, můžete vyrazit na víkendové trhy.

Pikantní mušle

Vedle sto padesáti obchůdků (včetně prodejny skvělých vánočních přání či pánských holících potřeb) je zde také spousta výtečných restaurací, včetně oblíbeného Kingly Court s desítkami barů a bister. Jídlo nemusí být drahé, třeba v restauraci Wright Brothers pořídíte mísu anglických mušlí ve výtečné panang curry omáčce za deset liber.

Velmi dobrou pověst má také řetězec Leon, který nabízí zdravou, přírodní fastfoodovou kuchyni – velmi chutné je třeba grilované kuře s arašídovou omáčkou a salátem za šest liber. Naopak pivo se tradičně prodraží, neboť za pintu točeného piva zaplatíte v centru Londýna i v časech levné libry zhruba 120 až 150 korun.

Trhy plné „veteše“

Stále větší popularitu mají také londýnské trhy, kde lze nakoupit spoustu nového i „sekáčového“ oblečení za výborné ceny. Vyhlášený je především Portobello market s bohatou nabídkou starožitností, použitého oblečení a všemožné veteše, který se koná každou sobotu v Nothing Hillu či nedělní Spitalfields market ve stále populárnější čtvrti Brick Lane (známé hlavně díky vyhlášeným bangladéšským a pákistánským restauracím).

Na Oxford Street najdete 300 velkých obchodů s prodejní plochou pět milionů čtverečních metrů.

Dalším oblíbeným trhem je Camden market, který mnohé bedekry pasují do pozice čtvrté nejnavštěvovanější atrakce Londýna s více než sto tisíci návštěvníky každý víkend.

Letenka za hubičku, v metru jen s kartou

A teď pár informací, jak a kde ušetřit. Letenky z Prahy do Londýna jsou pravděpodobně nejlevnější ze všech letenek do velkých evropských měst, neboť vedle národního dopravce British Airways na trase operují hned tři nízkonákladové společnosti, takže je možné zpáteční letenku pořídit za 1200 až 2000 korun (samozřejmě v exponovaných termínech a na poslední chvíli se cena letenky výrazně zvedá). To už pomalu vyjde víc cesta s Heathrow express z letiště. Ale pokud přiletíte na Gatwick nebo Luton, dá se do centra odjet easyBusem za dvě libry.

Spoustu peněz lze ušetřit také při dopravě v Londýně. Byť třeba jednotlivá jízdenka do metra je velmi drahá a vychází téměř na 150 korun, již dva roky existuje elegantní řešení, které vám ušetří čas i peníze. Je jím běžná bezkontaktní bankovní karta.

Stačí ji přiložit vždy při vchodu a východu z metra do čteček a speciální systém si z vašeho účtu strhne buď necelé dvě a půl libry (pokud pojedete pouze jednou), nebo šest a půl libry za celý den, i když použijete metro či autobusy v centru města dvacetkrát (v 1. a 2. zóně).

Díky tomu si můžete udělat také privátní vyhlídkovou cestu po památkách v centru typickým červeným doubledeckerem, za kterou si jinak vyhlídkové autobusy nechají zaplatit 25 liber.

Nakonec všechno zdarma

Kvanta peněz rozhodně ušetříte také v londýnských galeriích a muzeích, která jsou ve městě na Temži zdarma, včetně všech slavných gigantů jako je Britské muzeum, Národní galerie, Victoria & Albert muzeum či prestižní galerie moderního umění Tate modern. Ta sídlí v budově bývalé elektrárny a ze svých teras nabízí nádherný výhled na Londýn – zvláště v podvečer, kdy je město osvětleno.

Pokud se vydáte do Londýna s dětmi, nesmíte minout prestižní Přírodně historické muzeum se slavnou výstavou dinosaurů. Navíc před muzeem je od listopadu otevřené venkovní kluziště, na kterém si můžete zabruslit.