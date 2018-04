Čistič vody, vysoušeč bot, hravý batoh: 12 vánočních dárků pro turisty

1. Váha na zavazadla

Luggage Scales od britské firmy Lifeventure je šikovným pomocníkem nejen pro cestování letadlem.

Neustálé snižování limitů hmotnosti zavazadel v letadle zná asi každý, kdo někdy někam letěl, zvlášť pokud jste se dostali do křížku s obsluhou na odbavení.

Pokud si chcete ušetřit nepříjemná zjištění a zbytečné poplatky v odletové hale, vozte s sebou malou ruční váhu s elektronickým displejem, která vám usnadní balení.

Orientační cena: 500 korun

2. Výkonný vysoušeč

Vlhké rukavice nebo boty vysuší většina vysoušečů na trhu, ale pokoušet se s nimi vysušit promočené boty nebo rukavice, není zrovna ideální. Nejenže vám do rána nejspíš neuschnou, ale citlivější vysoušeče to ani nepřežijí.

Vysoušeč Therm-Ic Dryer zvládne vysušit i boty, s kterými jste se propadli do rybníka a ráno s nimi potřebujete jít dál. Šetrný způsob vysoušení neohrozí membránové materiály.

Orientační cena: 990 korun

3. Káva uprostřed divočiny

Způsobů, jak si udělat ranní kávu v přírodě, je hned několik, ale tento se nám zdá nejvychytanější. Chytrý design tohoto presovače Commuter Java press od GSI Outdoors nahrazuje nepraktický tyčový píst vnitřním hrnkem, který tak zároveň tvoří dvojitou izolující stěnu. Stačí nalít horkou vodu a ucítíte vůni kávy, kterou nemusíte dále přelévat. Díky izolaci vám navíc vydrží teplá, než ji dopijete, i když budete snídat v minus 20 °C.

Orientační cena: 550 korun

4. Elektronika v suchu

Ať se nám to líbí nebo ne, bez elektroniky si už většina z nás nedokáže outdoor představit. Problém s ní nastává ve dvou případech: buď dojde šťáva, nebo ji utopíte. Dobíjení v terénu se dá řešit různě, podle finančních možností majitele.

Vodotěsné pouzdro E - Serie 8 od firmy Sealline vydrží odolávat vodě až do jednoho metru a přitom vám peněženku nezruinuje. Transparentní pouzdro navíc umožňuje ovládat elektroniku s dotykovými displeji, aniž byste je museli vyjmout.

Orientační cena: 600 korun

5. Hravý batoh

Abychom nezapomněli na nejmenší, našli jsme pro ně dětský batůžek Animal Toddler Daysack od firmy Littleliefe. Vybírat můžete z oblíbených zvířátek jako např. dinosaurus, žirafa, kravička, želva. Batůžek je vybaven nepromokavou kapucí a "vodítkem", díky němuž můžete zachránit své ratolesti před pádem. Výrobek je vhodný pro děti od 6 měsíců do 3 let. Ideální způsob, jak děti motivovat na pořádnou horskou túru.

Orientační cena: 690 korun

6. Inteligentní čelovka

Tikka RXP od Petzlu je horkou novinkou pro letošní sezonu v segmentu malých čelovek. Díky zabudovanému senzoru, který vyhodnocuje množství světla a sám reguluje světelný výkon a poměr svícení dvou diod (široký kužel a úzký zaostřený kužel), vám nejen šetří baterky, ale současně usnadňuje pohyb noční krajinou s dosvitem až 110 metrů.

Čelovka nemá klasické baterie, ale integrovaný aku blok, který se dobíjí přes USB z počítače nebo nabíječkou. Je možné i dokoupit zadní panel na baterie. Oblíbeným doplňkem je možnost stažení různých režimů svícení podle aktivit, které provozujete, přímo z webových stránek výrobce.

Orientační cena: 2 299 korun

7. Elektronický čistič vody

Pitná voda je alfa a omega nejen pobytu v přírodě. Díky technice už nemusíte tahat neskladné filtrační systémy a k čištění vody můžete použít UV záření od Steripenu. Nový model Ultra se dá nabít přes USB, má OLED displej a za svoji životnost vyčistí 8 000 litrů vody od virů, bakterií a prvoků s účinností 99,99 %. Díky kompaktnímu designu ho oceníte i při pobytu ve městě, doma nebo na chalupě, prostě všude tam, kde si nejste jisti kvalitou pitné vody.

Orientační cena: 2 990 korun

8. Syntetika je zpět

Po několika letech rozplývání se nad peřím jsme zabrousili do "syntetiky" a byli jsme mile překvapeni. Thermoball Hoodie od The North Face je micro bunda zateplená materiálem Thermoball od Primaloftu, který vykazuje stejný tepelný komfort jako peří, ale je mnohem odolnější vůči vlhkosti. Pokud bunda vlhkost natáhne, dokáže velmi rychle uschnout. Celá bunda se snadno sbalí do vlastní kapsy a je ideálním záložním kouskem do vašeho batohu na každé túře.

Orientační cena: 4 490 korun

9. Merino softshell

Tak už i Icebreaker pochopil, že to bez té syntetiky nepůjde a připravil pro letošní sezonu kolekci bund a kabátů z merino softshellu. Třívrstvý materiál tvoří spodní vrstva z materiálu BF200, následuje PU membrána a nakonec svrchní vrstva z poyesteru. Stylové kousky, které jsou z vodě a větru odolných materiálů, ocení především "městští nomádi".

Pro sportovní fajnšmekry nechybí v letošní kolekci hybridní kabáty, které kombinují výše zmíněný softshell a klasický přírodní fleece, ošetřený nano úpravou za dodržení nejpřísnějších ekologických standardů.

Orientační cena: od 5 000 korun

Na závěr tři tipy pro náročné zákazníky

10. Outdoorové léhátko

Pravověrný 'outdooristé' nad ním ohrnou nos, ale každý, kdo spal alespoň týden na karimatce, možná zbystří. Lehátko s krkolomným názvem LuxuryLite UltraLite od značky Therm-a-Rest je jak z názvu patrno poměrně zbytečný luxus, ale ocenění OutDoor Industry Award 2012 za funkčnost, inovaci a výběr materiálů naznačuje, že to zase taková "blbost" nebude.

Kompaktní lehátko (1,74 kg) s patentovanou BowFrame technologií, která funguje na podobném principu jako u stanu, vám zajistí, že vás konstrukce nebude při spánku tlačit. V zabaleném stavu má lehátko 43 x 15 cm a unese člověka do hmotnosti 160 kg.

Orientační cena: 6 000 korun

11. Olympijský svetr

Dale of Norway je oficiálním dodavatelem svetrů pro olympijské hry již od roku 1956. Na tuto olympiádu připravil svetr Elbrus, který je pojmenován po nejvyšší hoře Kavkazu a Ruska. Svetr je vyrobený ze 100% merino vlny a kombinuje skvělou funkčnost s elegancí. Takže na svahu vám bude hej a v baru po ježdění budete za hvězdu. Kombinovat můžete s dalšími "olympijskými" doplňky, jako jsou šály, rukavice, čelenky...

Orientační cena: 7 701 korun

12. Kosmická bunda

Jeden z nejinovativnějších materiálů posledních let představila švédská firma Peak Performance ve své nové bundě Aero. Tepelná nano izolace Aerotherm, umístěná do odepínací vesty, byla původně vyvinuta pro NASA a má schopnost izolovat extrémně vysoké i nízké teploty. Podle výrobce poskytuje až osmkrát lepší tepelnou izolaci než jakýkoli jiný materiál na světě. Váží jen o trochu víc než samotný vzduch a pro udržení izolace nevyžaduje žádnou vnitřní výplň, ať už péřovou či syntetickou. Svrchní bunda je ušitá z materiálu HiPe Ace, vyvinutého Peak Performance.

Orientační cena: 20 000 korun