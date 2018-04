Vychytaný multiklíč i mluvící rukavice. Dárky pro lyžaře i cyklisty

Freeridové lyže Dynastar Cham

Perfektní nová řada freeridových lyží testovaných závodníky ve volném terénu. Nástupce legendárního modelu Dynastar Legend už s výraznějším "rockerem". Vyrábí se v různých šířkách pod patou (od 87 do 127 mm), do různých terénů. My doporučujeme pro univerzálnější použití modely Cham 87 nebo 97, s nimiž se dá jezdit dobře i na sjezdovce. Perfektní jsou i pro sjezdovku, která je špatně upravená.

Cena: 14 000 až 29 000 Kč*

* V článku uvádíme ceny ve specializovaných prodejnách, kde k nákupu dostanete i rady odborníka a servis. Produkty lze samozřejmě sehnat levněji v internetových obchodech.

Helma SCOTT ROVE MIPS

Moderní styl, funkční technologie a vysoká ochrana. Pokroková helma SCOTT Rove je určena zejména freeriderům. Nová technologie MIPS zmírňuje při pádech otřesy mozku. Osvědčený M-R.A.S. systém, umožňující nastavení obvodu hlavy s automatickým stahováním v obou směrech, se kombinuje s inovativním G-Vent a S-Vent systémy, jež zaručují dokonalé odvětrání, zvyšují proudění vzduchu v helmě a zabraňují mlžení brýlí. Ve čtyřech barevných variantách.

Cena: 4 280 Kč

Lyžáky Salomon X MAX 130

Jedny z nejlepších lyžáků na trhu. Vysoce výkonnostní bota s důmyslnou konstrukcí skeletu Twinframe, využívající rozdílných tuhostí skeletu. Integrovaná technologie Custom Shell 360° zaručuje větší komfort a lepší kontrolu nad lyží.

Vesta Kjus s vytápěním

Cena: 12 490 Kč

Vesta pro zmrzlíky nebo prostě do větších mrazů se nabíjí lithiovými bateriemi s dlouhou výdrží.

Cena: 10 400 Kč

Lyže Rossignol, dámska řada Attraxion

Attraxion 3 Echo jsou všestranné ženské lyže na upravené tratě pro pokročilé a středně pokročilé lyžařky. Jsou vybavené sendvičovou konstrukcí, tradičním průhybem a Oversize technologií, takže poskytují dobrý grip na hraně a stabilitu v obloucích.

Navíc jsou opravdu "eko", protože jejich konstrukce využívá méně oleje a lepidla, aby se minimalizoval negativní vliv na životní prostředí. Přírodní lněná vlákna nahrazují syntetické materiály a jádro je vyrobené z lehkého topolového dřeva z trvale udržitelných lesů.

Cena: 12 000 Kč

Lyžařský komplet Salomon S-LINE

Nejvyšší provedení lyžařské bundy systému 3v1. Kombinace vysoké prodyšnosti a luxusní vnitřní bundičky z větruodolného materiálu poskytuje skvělé zateplení. Bezešvá technologie, odnímatelná kapuce, RECCO (systém vyhledání zasypaných v lavině založený na principu radaru).

K tomu voděodolné kalhoty, které nabízejí zateplení a zároveň využívají nový, velmi lehký a vzdušný materiál ClimaPROTM active. V nohavicích jsou navíc vnější větrací panely.

Cena: 16 690 Kč + cena: 8 690 Kč

Chránič páteře Scott Soft ActiFit Shirt

Ergonomicky tvarovaný chránič páteře Scott Shirt Protector Acti Fit představuje milník ve vývoji měkkých chráničů páteře a je vhodný především pro pohyb ve volném terénu. Chránič je opatřený měkkou a pružnou d3o™ hmotou, která zaručuje vysoce kvalitní ochranu a maximální pohodlí při sportování. Tento páteřák je konstruovaný z perforovaného materiálu, jehož tvarované průduchy umožňují volnou cirkulaci vzduchu skrz všechny vrstvy chrániče.

Cena: 4 250 Kč

"Mluvící" rukavice Lasse Kjus

Speciální rukavice z kolekce bývalého vynikajícího norského sjezdaře propojitelné přes bluetooth s mobilem tak, že se do nich dá doslova mluvit, aniž by bylo nutné vyndavat mobil z bundy.

Cena: 6 000 Kč

Páteřák Salomon FLEXCELL BACK PROTECTION

Prodyšný páteřák vyrobený z velmi lehkých materiálů. Morfologicky navržená vesta s paměťovou pěnou zajišťuje perfektní usazení a maximální pohodlí. Thermo Control systém zaručuje dokonalou prodyšnost. Mezi další výhody páteřáku patří snadno odnímatelná a pratelná vesta, nastavitelný bederní pás a zapínání na hrudi. K dostání v dámském, pánském a dětském provedení.

Cena: 3 990 Kč

Limitovaná edice zimního kompletu Lasse Kjus

Pro celý svět se vyrobilo 500 kusů. Téměř snová záležitost, ale samozřejmě i cenově. Stojí ale za to si tuto bundu či kalhoty aspoň vyzkoušet. Člověk má pocit, že na sobě nic nemá. Tak skvělé a lehké jsou to materiály a tak výborně je to ušité.

Cena: 52 000 Kč + kalhoty 20 800 Kč

Dětská helma GIRO SLINGSHOT

V dětské lyžařské/snowboardové přilbě Slingshot se spojily ty nejlepší technologie s originálním dětským designem. Přilba je navržená s požadavkem na maximální bezpečnost a pohodlí. Konstrukce je In-mold, systém In Form pak umožňuje jemně doladit velikost přilby snadno a rychle, a to i v rukavicích. Odvětrání zajišťují čtyři otvory Super Cool. Z osmi barvených provedení si vyberou kluci i holky. Velikosti: Super Fit™ – XS/S (49–52 cm), M/L (52–55,5 cm).

Cena: 1 499 Kč

Spodní prádlo Odlo

Vysoce funkční spodní prádlo pro perfektní termo regulaci. Optimální cirkulace vlhkosti pro každou aktivitu. Prevence zápachu antibakteriální povrchovou úpravou Odlo pomocí iontů stříbra. Měkká česaná tkanina uvnitř poskytuje vysoký komfort nošení.

Cena: 1 349 Kč

Lyžařská aplikace Rossignol pro chytré telefony

Aplikace Ski Pursuit poskytne lyžařům i snowboardistům kompletní analýzu jízd i rekapitulaci sezony: maximální rychlost, průměrnou rychlost, čas, vzdálenost, stoupání, klesání... Každou jízdu si můžete zobrazit na reálné mapě hory a navíc pohybem kurzoru pomocí prstu uvidíte vaši přesnou rychlost během celé jízdy. Ski Pursuit můžete propojit s vaším účtem na Facebooku a zobrazit tak všechny jízdy na Facebooku.

Lyžařské boty na míru Strolz

Super lyžáky, které se dělají každému lyžaři prakticky na míru. Splňují nároky na vysokou kvalitu a komfort jízdy. Ideální jsou pak pro ty lyžaře, kteří mají na nohách nějaké výrůstky, deformace nebo jsou po zranění atd. Vyrábějí se ve třech provedeních.

Cena: 19 000 Kč

Lyžařské brýle Scott NAV-R-2

Technologická novinka zimní sezony. Brýle se systémem Recon se dvěma úrovněmi technologií - Micro Optics Display (MOD) and MOD Live Display. GPS moduly a jiné senzory vám na mini head-up displej v brýlích přinášejí údaje např. o poloze, rychlosti, nadmořské výšce či teplotě. Systém můžete propojit se svým smartphonem a při poslechu oblíbené muziky si třeba najít polohu kamaráda na trati.

Cena: 3 390 Kč, Recon s technologií MOD 7 625 Kč, Recon s technologií MOD LIVE: Cena: 10 175 Kč

Sportovní vložky Conformable

Sportovní vložky do různých druhů sportovní obuvi, sníží únavu a zvýší pohodlí. Některé se dají tepelně upravovat a je možné je ještě více individuálně přizpůsobit.

Cena: 900 až 1 300 Kč

Lahev CamelBak Groove

CamelBak má uhlíkový filtr zabudovaný přímo ve slámce, vodu tak zbaví nepříjemných pachutí. Lahev je vyrobená z materiálu tritan, díky němuž je stoprocentně zdravotně nezávadná, odolná a průhledná, snadno se převáží a čistí - i v myčce. Nechybí patentovaný ventil Big Bite, který zabraňuje rozlití. Jeden filtr umožní filtraci 180 litrů vody (300 naplnění lahve 0,6 litru), nebo vydrží zhruba tři měsíce při třech až čtyřech naplnění lahve denně. Objem 0,6 l (barva modrá, zelená, růžová) a 0,75 l (barva fialová, černá).

Cena: 599 Kč (0,6 l) / 649 Kč (0,75 l)

Sada pro cyklisty The Works Kit

Souprava barevně sladěných doplňků pro cyklistky, pro které je důležitá nejen funkce, ale i styl. Sada obsahuje bezdrátový počítač Speedzone, brašnu pod sedlo, košík, hustilku a montážní páky. The Works Kit je v nabídce v barevných variantách bílé se zelenomodrou a šedou. Starter Kit bez cyklopočítače můžete mít za 1 499 Kč v černobílé nebo v kombinaci s růžovou.

Cena: 2 899 Kč

Silniční sedlo Colnago

Špičkové lehoučké karbonové sedlo Selle Italia SLR logo pro milovníky silničního kola. Top třída ve světě.

Cena: 4 590 Kč

Cyklocomputer GIANT CONTINUUM 7

Designově neobvyklý cyklocomputer s drátovým přenosem nabízí sedm funkcí včetně počítadla kalorií. Velký přehledný displej je vybavený podsvícením, nechybí indikátor vybité baterie. Tělo computeru je vyrobené z odolné gumy, v bílé nebo černé barvě.

Cena: 499 Kč

Zateplené triko GORE BASE LAYER WS THERM

Zateplené triko Gore Bike

Zateplené triko s dlouhým rukávem od přední firmy na funkční sportovní oblečení GORE Bike/Running Wear. Díky větruodolné membráně Windstopper je ideální v chladném počasí nebo při silnějším větru. Udrží tělo v suchu a teple, před prochladnutím chrání především na prsou, ramenou a v oblasti ledvin. V nabídce je také varianta bez membrány WS (1 499 Kč), obě trika lze pořídit v zatepleném či nezatepleném provedení.

Cena: 1 999 Kč

Rukavice na smartphony BG Ridge Wiretap

Díky technologii Wiretap můžete telefony a jiné přístroje s dotykovým displejem ovládat, aniž byste museli sundávat rukavice. V místě konečků prstů jsou do rukavice vetkaná tenká vodivá vlákna, která zajišťují potřebné spojení. Lehké dlouhoprsté rukavice BG Ridge se hodí na horská i silniční kola, tenká výstelka dlaně Body Geometry snižuje tlak na citlivý nerv v dlani. Na palci je absorpční vrstva Microwipe pro otření potu. Vybírat můžete mezi černou, bílou, červenou a šedou variantou.

Cena: 999 Kč

Multiklíč Specialized

Robustní, přitom lehké, odolné a bohatě vybavené nářadí pro technickou pomoc v horském terénu i v lese za domem. Má tenké hliníkové postranice, kované, CNC opracované a pochromované ocelové díly jsou odolné a nerezové. Obsahuje 3/4/5/6/8mm imbusové klíče plus 2mm klíč do L pro úzké prostory. Dále duté imbusové klíče pro významnou úsporu váhy, T25 Torx a #2 křížový šroubovák, nýtovač řetězu z hliníku 7075, roztahovač brzdových destiček, dva klíče na niple a otvírák. Hmotnost 104 g.

Cena: 999 Kč

Super cyklopřilba LAS

Přilby LAS úplně nová kolekce, magnetické zapínání nebo integrovaný bluetooth pro komunikaci přes chytrý telefon.

Cena 4 590 Kč