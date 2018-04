Vyhřívané ponožky i nejlehčí helma. Vánoční dárky pro lyžaře i tuláky

1. Nepřehlédnutelná čelovka

Už jste někdy hledali bílou čelovku ve sněhu nebo naopak nějakou tmavou v jehličí? S novou řadou čelovek Tikka Plus od Petzlu už vás tohle nezaskočí, nabízí se totiž v pestrých pastelových barvách. Mají svítivost 110 lumenů na 50 metrů, v případě potřeby ji můžete dočasně zvýšit na 140 lumenů / 50 metrů.

Nechybí signalizační režim a červené světlo. Díky nové technologii ‚constant lighting‘ baterka svítí až do úplného vybití stále stejně. Pásek, který má nový design, udrží čelovku, i když poběžíte noční orienťák.

Orientační cena: dá se sehnat od cca 888 Kč

2. Superlehké karbonové hole

Leki Carbon D jsou designové hole, které získaly zlatou medaili na letošním veletrhu ISPO v Mnichově. Hůl má stylové černé madlo a není tradičně kulatá, ale má tvar do písmene D. Je vyrobena z vysoce kvalitního stoprocentního karbonu, který používá speciální křížené pláty v několika vrstvách a díky tomu je výjimečně lehká a pevná. Samozřejmostí je systém Trigger S pro rychlé uchycení k rukavici, který ji v případě pádu odepne od hůlky. Prodávají se v délkách od 115 - 130 cm a mají vyměnitelný talířek.

Orientační cena: od 3 855 Kč

3. Nafukovací karimatka

Lehké a prostorově nenáročné nafukovací karimatky jsou čím dál oblíbenější, přestože je to o něco dražší volba. Legendární výrobce Thermarest přišel s novou karimatkou NeoAir Venture, která pomocí vrstvy horizontálních vlnových přepážek dokáže oproti běžné matraci až dvojnásobně zpomalit tepelnou ztrátu. Karimatka o hmotnosti 450 g a tloušťce 5 cm se dodává ve čtyřech velikostech a je vhodná pro celoroční použití v drsnějších podmínkách. Díky elektrické pumpičce Neoair Torrent pump ji nafouknete za 95 sekund (až 25krát na jedno nabití).

Orientační cena: od 1 431 Kč

4. Vyhřívané lyžařské ponožky

Vyhřívané ponožky ocení všichni, kterým na sjezdovce neustále zebou prsty na nohou. Lenz vyvinul lyžařské ponožky Heat Sock, které mají integrované topné těleso, napájené lithiovou baterií umístěnou v ponožce. Velkou výhodou je ovládání přes chytrý telefon, který připojíte přes Bluetooth 4.0. K dispozici jsou 3 stupně teploty - 42 °C/ 14 h, 52 °C/ 7,5 h a 60 °C/4,5 h, které lze pře aplikaci v telefonu snadno upravovat podle aktuální potřeby.

Orientační cena za set: od 4 290 Kč

5. Nejlehčí dětská krosnička

Skvělý dárek pro aktivní rodiče, kteří s sebou berou malé děti do přírody. Krosnička The Ranger od LittleLife je se svojí hmotností 1,7 kg nejlehčí sedačkou na trhu. Design krosničky umožňuje její ‚růst‘ s dítětem od 6 měsíců do 3 let a poskytuje mu veškeré pohodlí, které na cestě potřebuje, včetně pětibodového bezpečnostního pásu a bezpečnostní certifikace EU.

Výrobek získal za svůj minimalistický design ocenění renomovaného outdoorového webu gearweare.com.

Orientační cena: od 1 790 Kč

6. ‚Vychytaná‘ péřovka

O tom, že peří má nejlepší izolační vlastnosti na světě, není pochyb. Toho využila firma Columbia u své nové bundy Platinum 860 Turbodown. Svrchní vrstvu tvoří husí peří, díky speciální syntetické izolaci Omni Heat v podšívce pak je zajištěno, že se teplo nedostává od těla ven, ale naopak se využívá tepla, které vyzařuje uživatel. Tím je docíleno výrazně vyššího tepelného komfortu než u běžné péřovky, navíc je bunda plně prodyšná.

Orientační cena: od 3 800 Kč

7. Nejlehčí helma na trhu

Firma K2 Skis představila na letošním veletrhu ISPO helmu Route a hned za ni získala zlatou cenu. Jedná se o univerzální helmu, která má bezpečnostní certifikaci jak na lyžování, tak na cyklistiku, a váží pouhých 320 g. Díky prověřenému systému Boa si pohodlně přizpůsobíte velikost. Helma má pasivní ventilaci, která v kombinaci s 59 průduchy zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu tak, abyste ani po celodenním ježdění neměli zpocenou hlavu. Nechybí odjímatelné chrániče uší a klipů na čelovku a brýle.

Orientační cena: od 2 763 Kč

8. Rychleschnoucí osuška

Vysoce absorpční osušky se na cestách mohou hodit, jsou skladnější a oproti bavlněným ručníkům rychle schnou. Osušky Printed Trek od Lifeventure jsou navíc antibakteriálně ošetřené, takže ani po delším používání nezapáchají. Ženám může přijít vhod, že se z nich dá udělat elegantní sukně nejen na pláž.

Orientační cena: od 795 Kč

9. Vaky na tekutiny

Největší otravou je nošení prázdných lahví od tekutin, které zabírají místo v batohu. Speciální vaky Platypus jsou vyrobené ze speciálního plastu, který snadno po vypití srolujete a nebude tak zabírat žádné místo. Pro milovníky alkoholu je pak k dispozici i vak na víno, který vytlačí při naplnění vzduch a víno uchová čerstvé i několik týdnů.

Orientační cena: podle objemu od 550 Kč

10. Backcountry boty

Svartisen od italské firmy Crispy jsou boty pro backcountry běžky určené do těch nejdrsnějších podmínek. Kvalitní ruční práce se u nich kombinuje s nejnovějšími technologiemi. Zateplená bota je ušitá z kůže s goretexovou membránou a je doplněna technologií Skeleton Frame (CSF). Tato technologie převzatá z telemarkových bot umožňuje maximální podporu chodila a kotníku při jakémkoliv pohybu. Boty se vyrábějí jak ve variantě 75 mm nebo NNN BC, což jsou normy vázání pro backcountry běžky.

Orientační cena: od 6 500 Kč

11. Nezničitelná taška či batoh

Base camp duffel od The North Face je takřka nezničitelná taška pro vaše cestování i přepravu vybavení nejen do základního tábora. Je vyrobena z voděodolného a oděruvzdorného laminátu, který vydrží i velmi hrubé zacházení, i proto jste si jí možná všimli někde na letišti. Velkou předností je možnost nést tašku na zádech jako batoh. Pro svoji oblibu se vyrábí v několika velikostech a celé plejádě barev.

Orientační cena: podle velikosti od 2 150 Kč

12. Nabíječka 2 v 1

Solární nabíječky se staly standardem pro většinu outdoorových aktivit. Mezi špičku patří tradičně americká společnost Brunton založená v roce 1984. Hybridní zařízení Freedom Solar nabízí vestavěný nabíjecí Li-Pol akumulátor (1 Amp), který lze nabíjet jak přes solární panel, tak přes USB kabel. Voděodolné pouzdro zařízení můžete díky speciálním páskům připnout na batoh, stan nebo řidítka kola. Kapacita baterie je 2 220 mAh a nabije vše, co má konektor micro USB.

Orientační cena: od 1 795 Kč

13. Prašanovky

Napadl prašan a vy máte jít do práce? Vezměte si tzv. „sick day“, vemte si lyže Line od legendární firmy stejného jména a vyražte do hor. Lyže o šířce 110 mm patří díky své konstrukci mezi nejlehčí prašanovky na trhu, které dobře zvládají všechny podmínky od prašanu přes zmrzlý sníh až po upravenou sjezdovku. Lyže Line vycházejí z podobné konstrukce jako snowboardy, což jim dává nečekaně skvělé jízdní vlastnosti v prašanu. Lyže byla vybrána prestižními americkými magazíny Powder a Backcountry jako jasná volba pro prašanové dny.

Orientační cena: 14 570 Kč

14. Vlněný kabát

Pro ženy alergické na peří je tu novinka od Icebreakeru. Ten letos začal konečně využívat vlnu i pro plnění bund a kabátů. Elegantní městský kabát Helix má podšívku z jemného merina a svršek z nepromokavého polyesteru, čímž sice nespadá do kategorie 100% přírodní, ale v tomto případě mu to odpustíme, protože vznikla po delší době novinka, která stojí za pozornost a naplňuje krédo firmy o trvalé udržitelnosti.

Orientační cena: od 6 975 Kč