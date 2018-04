Vánoce v Praze: koncerty, betlémy i ZOO!

Nakrmte slona

Na Štědrý den mohou lidé v ZOO sami nakrmit zvířata. V tento den mají děti vstup zdarma a jsou pro ně připraveny i malé dárečky.

Příchozí mohou krmit pelikány, lamy, slony, zubry, velbloudy či klokany. U některých expozic budou nachystané velké koše na jídlo pro zvířata. Chovatelé jejich obsah zkontrolují a potom mohou sami návštěvníci vybraná zvířata v určitou dobu nakrmit. Rozpis najdete na www.zoopraha.cz.

Na Štědrý den a na Silvestra bude ZOO otevřena od 9 do 14 hodin, v ostatní dny od 9 do 16 hodin.

Rybí polévka a mše

Na Štědrý den se bude na Staroměstském náměstí podávat rybí polévka. Rozdávat ji budou primátor Pavel Bém společně se starostou Prahy 1 Vladimírem Vihanem.

Ve 22 hodin se náměstím rozezní Rybova mše vánoční. Tentokrát ji zazpívá Martina Kociánová.

Rozpis vánočních bohoslužeb ve všech pražských kostelích najdete ZDE .

Půjdem spolu do Betléma...

Jesličky v kostelech

K nejznámějším pražským betlémům, na něž se tradičně chodí ve svátečních dnech dívat především rodiče se svými dětmi, patří starobylé jesličky u kapucínů na Hradčanech vedle Lorety.

Dalším velmi oblíbeným místem je i kostel svatého Matěje nad Šáreckým údolím v Praze 6, kde každoročně dělají betlem nový, perníkový. Perníkové jesličky jsou přístupné každý den od 14 do 16 hodin, v neděli potom až do 18 hodin.

Tipy na příjemné vánoční akce v celé České republice najdete ZDE!

Jesličky jsou vystavené i ve většině dalších pražských kostelů a chrámů. Lidé si je však mohou prohlédnout jen po určitou část dne. Většinou prohlídka začíná hodinu nebo i půl hodiny před začátkem mše svaté. Lidé si tak mohou například prohlédnout jesličky v nadživotní velikosti v kostele svaté Panny Marie Andělské na Hradčanech.

Ve starokatolickém kostele svatého Vavřince na Petříně je denně vystaven kovový betlem Jaroslava Válka.

Výstavy betlémů

Výstavu betlémů v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Praze v Nerudově ulici můžete shlédnout až do 11. února 2004. Otevřeno je každý den od l0 do 18 hodin.

V kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí probíhá až do 4.ledna výstava s názvem Betlémy a vánoční tradice. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, kromě Štědrého dne a Silvestra, kdy je otevřeno jen do 15 hodin.

Až do 2. ledna mohou lidé denně od 10 do 17 hodin s výjimkou 24. a 31. prosince zhlédnout v budově Gymnázia Jana Keplera v Parterově ulici výstavu nejhezčích betlémů ze sbírky Marie Dočekalové.

Pražané, kteří by chtěli mít pod vánočním stromkem i svůj vlastní betlém, mohou zajít na výstavu českých betlémů do Domu Portus v ulici Karoliny Světlé. Až do 15. ledna si tu mohou prohlédnout klasické české vystřihovací betlémy z různých krajů. Výstava, na níž je k vidění na dvacet betlémů, je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin, a lidé si tu mohou dokonce zakoupit papírový betlem domů.

Koncerty klasické hudby

25. prosince: Vánoční koncert dětského sboru Bambini di Praga. Na programu české pastorely, evropské a americké koledy. Smetanova síň Obecního domu, začátek v 19 hodin.

25. prosince: Zahraje Musica Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Kostel sv. Šimona a Judy, začátek v 16 hodin.

Netradiční hudba na Štědrý den

24. prosince hodinu před půlnocí začíná v Malostranské besedě vystoupení skupiny Prohrála v kartách.

Otevřeno mají i jazzové kluby. V Jazz klubu Železná na Starém Městě zahraje k poslechu jazz a dixieland Jazz Bluffers.

V klubu u Staré paní v Michalské ulici se koná Tichá noc - netradiční jazzový večer s Janou Koubkovou, Janem Kořínkem & Groove a jejich hosty.

Pokud si chcete rovnou zatancovat, zavítejte do Klubu Batalion u Můstku, kde vám DJ Ježíšek zahraje písničky na přání.

Otužilci ve Vltavě

Akcí, která už desítky let patří k době mezi Vánocemi a Novým rokem, je Memoriál Alfreda Nikodéma. Do studených vln Vltavy u Národního divadla se na druhý svátek vánoční 26. prosince noří pražští otužilci.

Poprvé otužilci v prosincové řece plavali před 80 lety. Tehdy se vystoupení konalo pod vedením otužilce Alfreda Nikodéma, povoláním zlatníka. Po něm je také memoriál pojmenován.

Letos poplavou kromě našinců i zimní plavci z Belgie, Německa a ze Slovenska. Nejstarším českým otužileckým veteránem bude devadesátiletý Ladislav Nicek.

Na zahájení memoriálu se přijde podívat i manželka prezidenta republiky Livia Klausová. Závody, které jsou vypsány na na 300 a 100 metrů, začnou v 11 hodin dopoledne na břehu Slovanského ostrova, na špici u Národního divadla.

Tipy nejen pro děti

Jízdy parním vlakem

Na 28. prosince připravil Dům dětí a mládeže Prahy 5 tři Vánoční parní jízdy Prahou, během kterých parní vláček zaveze malé a velké nadšence páry i tam, kam jinak osobní vlaky nejezdí.

"Start i cíl je vždy na nádraží Braník, v půl desáté začíná první vyhlídková jízda přes Prokopské údolí do Hostivic, ve dvě vyrazíme na výlet po pražských nádražích včetně nákladového nádraží Žižkov a na pátou odpolední je připravena cesta do Měchenic, a to hlavně pro fajnšmekry, kteří chtějí sledovat jiskry od kol," popisuje s nadšením parní výlety Luboš Vaculín, zástupce ředitele Domu dětí a mládeže.

Díky magistrátnímu grantu mají děti jízdenku pouze za úsměv, dospělí za jednu jízdu zaplatí 30 Kč.

Za loutkami

Vánoce aneb Příběh o narození je název loutkové inscenace Divadla Minor, který se hraje o prvním a druhém svátku vánočním vždy od 17 hodin. Příběh Josefa a Marie je přibližován loutkami a maskami, to vše s živou hudbou Jana Matáska.

Také nově zřízené divadélko Teta Tramtárie v prostorách bývalého Domu sportu, nabízí od 26. prosince každý den až do konce roku představení pro děti i mládež, která vyvrcholí Silvestrem v Tramtárii.

Hurá na brusle!

Pokud děti najdou pod stromečkem brusle či plavky, mohou je vyzkoušet ještě letos. Na Staroměstském náměstí stojí Eurotel ledové království i se skluzavkou a na Ovocném trhu zase Oskarovo kluziště, kde si děti mohou zdarma zabruslit téměř po celý den.

Zatímco Eurotel zpestřuje bruslení fotografováním s pohádkovými postavičkami a soutěžemi pro děti, pak na Ovocném trhu bude každý večer mezi 18 a 21.hodinou probíhat diskotéka na ledě. Oskar navíc nabízí zapůjčení bruslí, pro své zákazníky zdarma, pro ostatní za 20 Kč.