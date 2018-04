Vánoce v Paříži? Stačí vyhrát letenku!

VÝSLEDKY SOUTĚŽE - ZDE

Server cestovani.idnes.cz vám na podzim nabízí další z možností, jak si zacestovat po světě, aniž by vás to něco stálo.

Pokud zodpovíte správně na čtyři otázky, budete zařazeni do slosování o ceny.

Vítěz získá 2 zpáteční letenky do jakékoli destinace v Evropě dle jeho výběru. Druhý výherce obdrží jednu zpáteční letenku po Evropě.

Třetí vylosovaný soutěžící sice nikam nepoletí, ale bude si moci aspoň vyzkoušet, jak se pilotuje Boeing 737 (získá jednu hodinu v letovém simulátoru). Více o simulátoru ZDE.

Letenky, které už zahrnují všechny letištní taxy a příplatky, bude nutné proletět do 31.prosince 2005. Minimální / maximální pobyt není stanoven, ale návrat musí být nejpozději do 31.12.2005. Takže proč si nezaletět na předvánoční nákupy se svařákem třeba do Norska?

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

Soutěž „Velká podzimní soutěž o letenky s ČSA!“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář iDNES, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“). Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA a České aerolinie a.s. (partnera). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. Pokud letenky a ostatní výhry nebudou využity nejpozději do 31.12.2005, automaticky propadají ve prospěch společnosti České aerolinie a.s. Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou daní. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a partnerovi soutěže (České aerolinie a.s.) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

Soutež bude probíhat od 6. října 2005 (0:00:00) do 16. října 2005 (23:59:59) na stránkách internetového portálu iDNES. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení 3 otázky znalostního kvízu a jednu nesoutěžní anketní otázku. Každá z kvízových otázek bude mít 3 varianty odpovědí, z nichž je pouze jedna správná. Soutěžící mají možnost najít nápovědu na stránkách partnera soutěže nebo na stránkách internetového portálu iDNES, na které bude ze stránek soutěže odkazováno. Účastník soutěže odpoví na jednotlivé znalostní otázky a stiskne tlačítko „odeslat odpovědi“. V případě, že účastník odpoví tímto způsobem správně na všechny kvízové otázky, postupuje do slosování o ceny. U anketní otázky není vyhodnocována správnost odpovědi. Výherce jednotlivých cen vylosuje MAFRA, nebo partner soutěže nejpozději 2 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny soutěžní otázky. K losování bude použit generátor náhodných čísel. Výsledek losování výherců podle odstavce 4, resp. jména a příjmení výherců zveřejní MAFRA na internetových stránkách soutěže nejpozději do týdne od ukončení soutěže.

III. Předání výher

Vylosované výherce kontaktuje MAFRA prostřednictvím e-mailu. Výherci se musí prokázat platným identifikačním heslem, které jim bude automaticky přiděleno po odeslání soutěžního formuláře a také odesláno na jejich e-mailovou adresu. Společnost České aerolinie, a.s. (partner soutěže) si vyhrazuje právo nevydat případnou výhru účastníkovi soutěže, který se neprokáže platným identifikačním heslem. Ceny výhercům předá partner (České aerolinie, a.s.) po předchozí dohodě s výherci. Výherci jsou povinni si výhru vyzvednout dle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře. Výherci mladšímu 18ti let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.

IV. Podmínky pro využití výher

Letenky je nutné proletět nejpozději do konce 31.12.2005 (tzn. poslední datum návratu je 31.12.2005). Letenky zahrnují letištní taxy a všechny příplatky. Minimální / maximální pobyt není stanoven. Letenky po Evropě je možné uplatnit do jakékoliv destinace v rámci Evropy operované linkami ČSA, vyjma code-share letů OK 3000-4999. Na výherní letenku nelze uplatňovat žádné další výhody a za proletění výherní letenky není možné načtení mil do frequent flyer programu OK PLUS ani jiné partnerské letecké společnosti. Datum na letence po rezervaci letu do vybrané destinace je fixní a může být změněn pouze ve výjmečných případech po schválení partnerem soutěže - společností České aerolinie a.s. Minimální doba rezervace předem není stanovena, nicméně doporučujeme provést rezervaci letu minimálně 5 dní předem, aby bylo možné letenky vystavit a doručit včas. Výhry nemohou být proplaceny v penězích. Výherce může výhru darovat třetí osobě.