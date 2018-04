Vánoce v New Yorku: trojrozměrný Ježíšek

Lístky na představení přijdou i na více než sto dolarů a stojí se na ně fronty.

Ti, kdo si je pořídí, uvidí pozoruhodnou směs: na začátku jim pořadatelé rozdají speciální brýle, aby mohli sledovat jízdu Santa Clause nad New Yorkem vyvedenou v třídimenzionálním trikovém rozměru.

Po žertovném přivítání od Santa Clause, tentokrát už z masa a kostí, mohou diváci sledovat baletní číslo ze známého Louskáčku. Ovšem účinkující jsou převlečeni za plyšové medvídky a symbolizují hračky.

Na pódiu se také krasobruslí, znějí vánoční koledy. Celé představení pak zničehonic přechází do živého obrazu narození Ježíše Krista doprovázeného krátkým shrnutím významu Ježíše Krista pro lidstvo, které je pro jistotu ještě divákům zároveň promítáno v psané podobě.



Hurá! Pod stromem se zase bruslí!

Přes tuto naprosto nesourodou směs odcházejí Newyorčané i přespolní ze City Music Hall viditelně spokojeni. Vždyť byli na "Christmas Spectacular", a to je tu pojem. Cestou z představení mnozí z nich zamíří k ještě jedné, možná ještě známější vánoční atrakci - na bruslení do Rockefellerova centra.

Pod rozsvíceným stromem známým skoro z každé vánoční pohlednice z New Yorku se v zimě bruslí a před Vánocemi je o tuto atrakci veliký zájem. Fronta zájemců čítá desítky metrů a divákům vůbec nevadí, že se na led dostanou až ve chvíli, kdy někdo jiný plochu opustí.

Počet lidí na ploše je totiž limitován, a tak dochází na střídání podobně jako v hokeji. Jen s tím rozdílem, že se na něj čeká déle.

Vánoční atmosféru v New Yorku, kde na rozdíl od různých filmů a reklam na coca-colu rozhodně nepotkáte na ulicích stovky Santa Clausů, připomíná vedle "Představení" a bruslení nejvíce výzdoba budov a ulic.

Některé domy jsou převázané tak, aby vypadaly jako dárek, normální stromy jsou obaleny stovkami malých světýlek a vytvářejí tak na ulicích velice působivé obrazce.

A především, nad každým vchodem, v každém obchodě visí červenozelený věnec. Podobně mimochodem vyzdobili i balkony Bílého domu ve Washingtonu, zatímco před budovou Kongresu na Capitolu "dělá Vánoce" veliký stromek s ozdobami. Takový, jaký mají ve foyer newyorské obchodní domy a banky.



Největší vánoční ozdoba

Největší vánoční ozdobou v New Yorku je Empire State Building, po atentátu z 11. září opět nejvyšší mrakodrap města. Jeho špička je nasvícená v červené a zelené barvě a září desítky kilometrů daleko.

Dole pod Empire State Bulding se před Vánocemi zuřivě nakupuje. V New Yorku jsou dva nákupní vrcholy. Tím prvním je sobota, v Česku známá jako stříbrná, která letos připadla na 14. prosince.

Tehdy je ve městě nejvíc nakupujících návštěvníků z jiných částí Spojených států. Třeba jako Pete a jeho žena. Přiletěli o stříbrné sobotě a v New Yorku zůstanou do čtvrtka. Čas mají přísně rozplánovaný, už cestou z letiště honí řidiče, aby je dovezl do centra, na Manhattan, co nejrychleji. Musí stihnout nakoupit, utratit spoustu peněz, zajít do divadla, a až se vrátí, ještě připravit doma pořádné Vánoce.

Stříbrná sobota je vrcholem newyorského nakupování i proto, že z města právě v tu dobu odjíždí řada lidí, kteří tu přes rok pracují a na svátky jedou domů. A předtím pochopitelně nakoupí.

Druhým nákupním vrcholem je konec předvánočního týdne. Ten je zaměřen na "poslední nakupující". I takových jsou ovšem v tak velkém městě desetitisíce a obchodníci to dobře vědí. V polovině týdne ještě zintenzivnili reklamu a nabízejí "ty nejlepší dárky".

Například největší obchodní dům Macy's si ve čtvrtečních New York Times zaplatil přes jedenáct stránek reklamy, což je počin nejen neobvyklý, ale také mimořádně drahý. Obchodníci však vědí, že se vyplatí. Konkurence koneckonců nezůstává o mnoho pozadu.



Trhy jako v Česku. Skoro...

Kdyby člověk věřil reklamám, zjistil by, ze v New Yorku jsou samé "perfect gifts" a většina z nich je v podstatě zadarmo. Newyorčané jsou na reklamní přehánění zvyklí, ale i tak nakupují jako o život.

V obchodním domě Century 21, jen pár metrů od Ground Zero, je tolik lidí, že obchodní středisko vetší než pražská Kotva vypadá jako malý krámek nacpaný k prasknutí. Nakupující se otírají jeden o druhého a tlačí se všemi směry. Důvod je jasný, jmenuje se outlet. Loňské modely módního zboží těch nejlepších značek lze pořídit za poloviční a leckdy i za třetinovou cenu. A to u těch, kteří nemusí být stoprocentně a aktuálně "in", hraje roli.

Nekupte kravatu od Armaniho, nebo povlečení od Ralpha Laurena, když najednou stojí méně než neznačková konkurence.

Obchodní domy jsou před Vánocemi opravdu nacpané k prasknutí, ale nakupuje se i v mnohem menším měřítku. Na Union Square, kde se ve 20. letech konaly největší dělnické demonstrace, je vánoční trh. Velmi hezký, v mnohém připomíná ty české. Snad s jedinou výjimkou.

Tak pestrou kombinaci prodávajících nikde jinde nenajdete. I díky tomu je možné, aby na jedné straně uličky vyráběl "originální ručně vyráběné dárky z Indie" blonďatý Američan a naproti němu vychvaloval kvalitu "pravých italských kabelek" prodavač se jmenovkou Xian Ho. Vánoce v New Yorku dobře znají obchodníci všech národností. A vědí proč.