Vánoce na konci světa. Jak je slaví Češi na Bali, v Mexiku i Karibiku

Dominik Fencl žije už několik let v Dominikánské republice, kam se přistěhoval s rodiči jako chlapec. Dokud ještě studoval, trávil Štědrý večer s rodiči tradičním způsobem. Obvykle večeřeli smažené kuřecí řízky s bramborovým salátem. Ale kulisy jejich štědrovečerní večeře se značně lišily. Zdobila se palma a celý den se chodilo v šortkách.

Sele s bramborovým salátem

"Sehnat všechny ingredience na salát není žádný problém, běžně tu koupíte hořčici a v Tesku seženete i okurky. Jediný rozdíl snad byl v tom, že jsme měli doma palmu ozdobenou blikajícími světélky," vzpomíná mladý muž, který se dnes živí jako turistický průvodce.

A právě kvůli pracovnímu vytížení se poslední dva roky s rodinou žijící na karibském ostrově nesešel. "Loni jsem byl celý den v kanceláři a večer jsem Vánoce oslavil se svým sousedem tradičním dominikánským způsobem, tedy s pečeným selátkem a bramborovým salátem, což je pro Čechy možná překvapující, nicméně v Dominikánské republice nejoblíbenější vánoční jídlo," vysvětluje Dominik.

Stejně jako v Česku tu prý frčí bohatá vánoční výzdoba včetně nastrojených stromečků. Ale ty najdete i v takových exotických destinacích, jakými jsou třeba Thajsko, Šrí Lanka či Seychely.

Mahi mahi a balijské tanečky

Tropické Vánoce zná velmi dobře také špičkový potápěč, tvůrce mnoha podmořských dokumentů a také majitel turistického resortu na Bali Jindřich Soukal. "Vánoce tu slavíme každý rok a snažíme se v rámci možností. Máme stromeček, salát jako od babičky, jen okurky jsou holandské a celer tu není, takže ho nepoužíváme. S rybou je samozřejmě trochu problém, protože kapra neseženete, takže musíme vzít za vděk nějakou z místních ryb, buď mahi-mahi nebo tuňákem," líčí Soukal. Zároveň dodává, že bez Vánoc by to nešlo, neboť mají v tento čas mnoho hostů z Evropy a z Česka, kterým se poněkud extravagantní Vánoce líbí a vrací se do jeho resortu Relax Bali opakovaně.

"Mohou si zapůjčit tradiční místní oblečení z půjčovny a vyzkoušet si balijské tanečky. Jen počasí je trochu horší, neboť je právě monzun, takže i když je teplo, pravidelně tu o Vánocích leje jako z konve. Navíc je zajímavé, že ve stejný čas jsou na Bali hinduistické svátky Galungan a Kuningan, které vyzývají k duchovnímu očištění a k boji dobra se zlem, čímž se prožitek z tohoto času na Bali stává ještě výraznější," upozorňuje Soukal.

V Česku se o Vánocích na kole moc nejezdí, ale v Karibiku či na ostrovech v Indickém oceánu jsou Vánoce prostě jiné. Tropické ryby ze Seychel vzdáleně tvarem i podobou připomínají kapra, ale chuťově jsou úplně jiné.

Místo čerstvé sušená ryba

Velmi zajímavé zkušenosti s Vánocemi má Kateřina Klugová, která se přestěhovala na jih Portugalska. "Portugalské Vánoce mají své kouzlo, přestože zde nemají tak hlubokou tradici jako u nás. Pokud se ohlédneme tři generace zpátky, nebyl v Portugalsku ani zvyk dávat si na Vánoce dárky. V dnešní době je největším symbolem Vánoc Santa Claus a vánoční stromeček najdeme v každé domácnosti, v drtivé většině jde o borovice, které jsou zde poměrně rozšířené," vysvětluje Klugová.

Protože žije s portugalským přítelem, rezignovala na české Vánoce a přijala naopak ty portugalské, takže při štědrovečerní večeři nyní připravuje portugalské národní jídlo, tedy tresku, což je poněkud zvláštní zvyk, neboť tato ryba se nechytá v Portugalsku, ale na severu Evropy. Přitom v nabídce místních tržnic jsou desítky čerstvých a mimořádně chutných ryb.

"Ryba se suší a nasoluje a v tomto stavu se prodává v obchodech. Před tím, než rybu chcete zpracovat, tak si ji musíte nařezat na menší kousky a ty pak ve studené vodě zhruba jeden den odsolit. Jídlo se jmenuje bacalhau a říká se, že ho lze připravit na 365 způsobů, ale o Vánocích se jí nejčastěji zapékaná treska se smetanou," dodává Kateřina.

Portugalská tržnice nabízí spoustu čerstvých ryb, ale o Vánocích se zde jí hlavně sušená a solená treska, pocházející ze severu Evropy.

Slané okurky a dijonská hořčice

Zvláštní oázou Evropy v Indickém oceánu je Reunion, ostrovní department Francie a kus Evropské unie na jihu Afriky. Zde již několik let žije Libuše Cyprien, která na ostrově provozuje jazykovou školu. O prvních Vánocích se přizpůsobila svému francouzskému manželovi a vařila v duchu francouzských Vánoc: jako předkrm měli salát s foie gras a mangem, po kterém následovalo cari camarons, což je speciální kreolské kari s tygřími krevetami. V loňském roce se však již vrátila k české tradici a připravila české vánoční menu s bramborovým salátem a řízky, neboť kapr je zde samozřejmě neznámý pojem a jinou rybu do vánočního menu zařazovat nechtěla.

"Dá se tu sehnat téměř vše, jen měkký salám je dražší než v Čechách, kyselé okurky jsou slanější a dijonská hořčice je pikantnější, takže salát má mnohem větší říz. Naopak štrúdl a medové perníčky se nám povedly téměř dokonale," popisuje vánoční hodování Libuše Cyprien.

Betlémy jsou tradiční součástí Vánoc ve střední Evropě, v tropických destinacích většinou chybí.

Rozmarýn na čokoládě

Petra Ježková žije už mnoho let v Mexiku, kde jeden čas provozovala dokonce kavárnu. A protože má mexického přítele, jsou jejich Vánoce, které slaví s dalšími mexickými přáteli, spíše mexické než české. "Dělám jen bramborový salát, kterému se tu říká ensalada rusa, tedy ruský salát. Zbytek štědrovečerní tabule je již mexický a nesmí tam chybět bílá ryba uvařená v omáčce z rajčat a oliv či další slavná specialita romeritos en mole, což je vlastně rozmarýn v čokoládovopálivé omáčce," vysvětluje Petra Ježková.

S přípravou salátu žádné problémy nikdy neměla, neboť na rozdíl od knedlíků, které není možné udělat kvůli neexistenci hrubé mouky, do salátu zde vše potřebné mají. A jak šla kombinace výše uvedených jídel dohromady? "To jsme moc neřešili, neboť jsme to jedli spíše jako předkrmy," uzavírá Ježková.