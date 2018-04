Vánoce a silvestr v teple. Kde si užívat pohodu a zapomenout na stres

Za letenky dáte o dost více než v jiných obdobích roku, v resortech rozhodně nebudete sami a i ceny na místě bývají vyšší. Ale svátky jsou zkrátka svátky.

Rok od roku se vydává na dovolenou za teplem na přelomu roku, o Vánocích a na Silvestra stále více Čechů. Někteří si takový výlet zařídí prostřednictvím cestovní kanceláře měsíce dopředu, jiní si cestu organizují na vlastní pěst na poslední chvíli. Náš přehled je určen hlavně pro individuální cestovatele.

Costa Blanca (Španělsko)

Costa Blanca, tedy Bílé pobřeží, představuje variantu pro ty, kteří pojedou za sluncem a teplem a netrvají na koupání v moři. Úsek španělského pobřeží zhruba mezi Alicante a Almeríou má totiž nejméně zimních srážek z celé Evropy a současně je tu trvale velmi slunečno.

Ne náhodou jsou právě v této oblasti desetitisíce nemovitostí majetkem tepla chtivých Angličanů, Skandinávců či Němců. Alespoň na přelom roku se k nim můžete připojit, tedy pokud se smíříte s tím, že moře je tu v zimě přece jen vychladlé, s teplotou kolem 17 °C.

Absenci koupání lze nahradit návštěvou některé ze zajímavých lokalit v zázemí. Krásné a pohodlně dostupné je například město Elche s ohromnými palmovými háji (památka UNESCO), snadno se dostanete i veřejnou dopravou do Valencie. Dlouhý úsek členitého a stále ještě panenského pobřeží si můžete užít kolem mysu Cabo da Gata (psali jsme zde).

Kanárské ostrovy

Jedna z nejsnáze dostupných a také nejlacinějších zimních „tutovek“. Slunce budete mít zaručené, stejně jako civilizované evropské prostředí. Bude s jistotou teplo (průměrně denní teploty v prosinci/lednu dosahují 18–19 °C) a v závětrných lokalitách prakticky vůbec neprší. To poslední je důležité: v zimě totiž severovýchodní pasát občas nějaký ten déšť sice přinese, ten však spadne výhradně na návětrných severních svazích (týká se hornatých ostrovů).

To není Karibik, ale pláž Sotavento na kanárském ostrově Fuerteventura.

Při výběru pobytového místa tedy doporučujeme volit střediska spíše na jihu: na Tenerife například Los Cristianos a nikoli Puerto de la Cruz, na Gran Canaria Maspalomas a okolí apod. Na Lanzarote a Fuerteventuře neprší nikde, ale střediska při východním pobřeží jsou méně větrná.

Teplota moře je v prosinci kolem 20° C, tedy žádné kafe, což ovšem u Kanárských ostrovů platí po celý rok. Pokud si novoroční pobyt protáhnete ještě o pár dnů, můžete se zúčastnit některé z barvitých tříkrálových slavností – na Tenerife je to proslulý festival Reyes Magos & Epifanía.

Rudé moře

Rudomořské pobřeží Egypta patří mezi zaručené zimní stálice, a to i přes teroristické hrozby a přetrvávající neklid v zemi. Naprostá většina návštěvníků do Hurghady či Marsa Alamu dorazí prostřednictvím cestovních kanceláří, individuální pobyty nebývají příliš obvyklé. Zimní teploty jsou podobné těm na Kanárských ostrovech, voda se ovšem drží kolem 22 °C a nebe zůstává zásadně bez mráčku.

Individuální návštěvníci se v této geografické oblasti nyní snadno a velmi levně dostanou do izraelského Eilatu, který má stejné podnebné charakteristiky (psali jsme zde).

Hraniční přechod mezi Egyptem a Izraelem v Tabě (egyptská strana) Kvůli tomu sem pojedete. Podmořský život u pobřeží jordánské Akaby

Vysokou cenovou hladinu v Izraeli můžete částečně eliminovat přesunem z Eilatu buď do jordánské Akaby nebo egyptského střediska Taba, kde je významně levněji. V obou případech je to sice jen pár kilometrů, dobře se však informujte o administrativních podmínkách překročení hranic – situace se zde v minulých letech několikrát měnila. Zvolíte-li Jordánsko, pravděpodobně se vám vyplatí koupě tzv. Jordan Passu (více viz www.jordanpass.jo).

Goa (Indie)

Nejmenší federální stát Indie patří současně mezi ty nejbohatší, má krásné pláže, teplé moře a spolehlivě suché podnebí v zimě. Na místě je lacino a určitě si tam užijete plno legrace – tak co vlastně chtít víc? Goa může posloužit jako alternativa vůči Šrí Lance, pokud chcete poznat něco nového.

Do oblasti se dostanete nejsnáze letecky přes Bombaj a pak buď vnitrostátním přískokem, nebo vlakem (8 až 12 hodin). Mnoho zahraničních návštěvníků tady tráví dlouhé měsíce: příjemné podnebí v období mezi monzuny a velmi nízké životní náklady to umožní docela snadno.

Palolem Beach v indickém státě Goa

Goa má snové pláže a atraktivní pobřežní scenérie. Kvalitnější hotely najdete v jižní části, zatímco „baťůžkáři“ se koncentrují spíše na severu. Zajímavé je ovšem i kulturní pozadí – oblast totiž drželi až do roku 1961 Portugalci a díky tomu je zde prostředí bližší evropským zvyklostem než ve zbytku Indie. Tedy méně špíny a chaosu. I dnes zde žije vedle hinduistů i čtvrtina křesťanů, několik starobylých kostelů je zapsáno na seznam světových kulturních památek UNESCO.

Malajsie

V Thajsku jste už možná byli, zkuste pro tentokrát sousedy. Malajsie je podobně rozvinutá země jako Thajsko, na místě zaplatíte o něco méně a je tam snazší se pohybovat po vlastní ose (anglicky umí skoro každý a většina komunikace ve veřejném prostoru je také v latince). Na místo se dopravíte přes letiště v Kuala Lumpuru a pak buď vnitrostátním přípojem, nebo po zemi.

Hlavní dovolenkové destinace představuje ostrov Penang a souostroví Langkawi, oboje položené při severozápadním pobřeží pevninské části Malajsie. Pobyt strávíte v tropickém prostředí s relativně vysokou vlhkostí vzduchu (kolem 75 %), navzdory tomu, že prosinec a leden patří mezi nejsušší měsíce. Teploty vzduchu i moře se drží kolem 26 °C.

Ráj? Ne, to je Langkawi, konkrétně pláž Cenang Beach.

Zejména ostrovy Langkawi dosyta naplní představy o idylických tropických plážích s bílým pískem, izolovanými palmami i občasnými skalkami. Pěkné pláže má i severní pobřeží ostrova Penang. Tato lokalita může být zajímavá i tím, že na ostrově leží druhé největší malajské město George Town (neoficiálně nazývané též Penang) s fantastickou kulturní směskou. Ta se projevuje jak na skladbě tamějších obyvatel – žijí zde Číňané, Malajci, Indové i další etnika – tak na architektuře.

V George Townu se dochovala řada koloniálních staveb z období britské nadvlády, město má islámské, buddhistické, hinduistické i křesťanské chrámy a moderní úspěch Malajsie dokumentují sebevědomé mrakodrapy. Tropickému vlhku u moře můžete snadno uniknout výjezdem lanovkou na Penang Hill (833 m).

Yucatán (Mexiko)

Východní pobřeží mexického poloostrova Yucatán představuje „dovolenkové hřiště“ hlavně pro návštěvníky z USA. Zdaleka největší a nejznámější středisko Cancún je typické vysokopodlažními hotely a má velkou koncentraci návštěvníků i bujný noční život. Cancún současně slouží jako hlavní letecký uzel a vedle převažujícího provozu z USA se v nabídkách občas objevují i výrazně zlevněné letenky z Evropy.

Pokud by ruch Cancúnu nebyl pro vás to pravé, tak můžete popojet několik desítek kilometrů jižně do oblasti zvané Riviera Maya a vybrat si některé z menších středisek. Jinou možností je dopravit se trajektem na ostrov Cozumel a najít si místo tam. Ostrov je cílem hlavně jednodenních návštěvníků přijíždějících na velkých výletních lodích a na rozdíl od Cancúnu tu k večeru atmosféra markantně utichá.

Letecký pohled na archeologickou lokalitu Tulum v Mexiku

Hlavní atrakcí všech letovisek je v každém případě křišťálově čisté moře s báječnými možnostmi pro potápění a šnorchlování kolem korálových útesů. Někdy je až neuvěřitelné, že i v takto atraktivní oblasti stačí popojet kilometr či dva od resortu a budete na krásné pláži prakticky sami. Teploty vzduchu i moře se drží kolem 25 °C.

Za viděnou také stojí ruiny starých mayských měst, kterých je v zázemí celá řada. Nejsnáze dostupný je Tulum, položený v pitoreskní poloze přímo nad mořskými útesy, ale i výlet do známější a rozsáhlejší archeologické lokality Chichén Itzá se dá zvládnout za jediný den.

Plnohodnotný pobyt v Mexiku vyžaduje zvládnout alespoň prazáklad španělštiny (jinak se na většině míst nedomluvíte) a také jistou opatrnost – v zemi je velmi vysoká kriminalita, často spojená s drogovým byznysem.

Jižní Afrika

Jihoafrická republika (JAR) má kvalitní infrastrukturu, služby fungující na americké úrovni, není tam příliš draho a všude se domluvíte anglicky. Je skoro s podivem, že Češi tuto destinaci šmahem opomíjejí. Letadlem to trvá stejných 11 až 12 hodin jako například do Thajska, ovšem bez časového posunu. Je pravda, že v zemi je vysoká kriminalita, ta se však soustřeďuje do zřetelně vymezených oblastí, kterým je snadné se vyhnout.

Pláž v jihoafrickém Durbanu

Pro vánoční útěk do tepla se v JAR hodí dlouhé jihovýchodní pobřeží, tedy indickooceánská strana. Moře je tu v porovnání s Atlantikem mnohem teplejší. Úplně největším střediskem je tu Durban, třetí největší jihoafrické město, s dlouhými plážemi přímo ve městě. Durban je dopravně nejlépe přístupný a oblast má velmi teplé moře – v prosinci a lednu jeho teplota dosahuje 26 °C.

Jihoafrické pobřeží Indického oceánu je přes 1500 kilometrů dlouhé a zejména jeho jižní část (mezi Kapským Městem a Port Elizabeth) má nádherné scenérie – silniční trasa lemující pobřeží se tradičně nazývá Garden Route. Pokud byste se vydali do této oblasti, nejlépe přístupné přes Kapské Město, tak ale počítejte s o něco nižšími teplotami vzduchu (přes den maximálně 25 °C) i moře (kolem 22 °C).