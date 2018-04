Vánoce na horách? Jste téměř bez šance

Chcete strávit romantické chvíle o Vánocích a na Silvestra v Krkonoších? Pak už jen můžete čekat, jestli nějaký ze zájemců, který si objednal pobyt už dříve, svou rezervaci odřekne.

Vánoce a Silvestr patří k nejatraktivnějším termínům pro rekreaci na horách, lidé si proto rezervují ubytování už před létem a občas dokonce i rok dopředu. Pokud se jim nějaký hotel či penzion zalíbí, rádi se tam vracejí a neodrazuje je je ani vysoká cena za nocleh. Ta občas převyšuje i dvojnásobek ceny letní.

Ale i včasné zajednání ubytování má svá rizika, a to v případě odřeknutí. "U většiny hotelů lidé musí dát při rezervaci zálohu, která je pak už nevratná,“ upozorňuje Vladislava Lešková z informačního centra Veselý výlet v Peci pod Sněžkou.

V Peci ještě volné ubytovací kapacity na závěr roku jsou. "Vesměs to jsou minimálně týdenní pobyty. Máme v nabídce asi deset penzionů či hotelů. Myslím si, že širší a lepší nabídka bude jako každý rok na poslední chvíli. Ceny za osobu a den s polopenzí se pohybují od 600 do 1200 korun,“ říká Eva Lorencová z informačního centra Turista v Peci pod Sněžkou.

Za menší zájem může počasí

Dostatek volných ubytovacích kapacit má ještě nejznámější a zároveň nejdražší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. "Lidé vyčkávají kvůli počasí, je relativně teplo, až spadnou první vločky, začne chodit víc objednávek. Jinak obvykle v říjnu už bývá obsazeno,“ vysvětluje Jana Procházková z agentury HotelGroup ve Špindlerově Mlýně.

Pobyty ve špindlerovských penzionech se dají o vánočních svátcích sehnat do tisíce korun, v hotelích pak nad tisíc korun. V nabídce mají speciální menu, na Silvestra i přípitek, živou hudbu i jinou zábavu. "Zatím prodáváme týdenní pobyty. Začátkem prosince, až rezervace začnou vracet cestovní kanceláře, budeme prodávat i dvou či třídenní pobyty,“ dodává Procházková.

Poměrně dost široký výběr ubytování mají také Janské Lázně, kde je zájem o rekreaci o Vánocích zatím slabší. Od 26. prosince do 3. ledna je pak volných už jen asi dvacet procent všech kapacit. Na Silvestra jsou plná levnější ubytovací zařízení za přibližně 440 korun za osobu a noc bez stravy, šanci uspět mají ale zájemci ještě tam, kde se se ceny pohybují od 500 do 1000 korun.

Tradičně o několik set korun laciněji vyjde dovolená v Orlických horách. I tam si lidé rezervují pobyt s ročním předstihem. "Pobyty na poslední chvíli se objeví asi na začátku prosince. Ceny na Vánoce a Silvestra se pohybují kolem 300 korun a výše,“ říká Karolína Bartošová z Informačního centra v Deštném v Orlických horách. Na webových stránkách centra prý bude po Novém roce k dispozici i kompletní nabídka ubytování v obci.

Ceny v Krkonoších o zimních svátcích

Pec pod Sněžkou

* Penzion Toska 23.12. až 30.12. 2006, sleva 5 procent, cena za osobu a týden 3500 korun včetně polopenze

* Penzion Sněžná sova 23.12. až 30.12. 2006, 390 korun za osobu a den s polopenzí

Špindlerův Mlýn

* Penzion Borůvka 23.12. až 30.12. 2006, sleva 23 procent

Dolní Malá Úpa

* Penzion Javor 23.12. až 30.12. 2006, sleva 10 procent, vánoční pobyt 1150 korun na den a osobu, dítě od 3 do 4,9 let 575 korun, od 5 do 11,9 let 865 korun, večeře 150 korun, příplatek za vánoční menu 700 korun, dítě od 3 do 11,9 let sleva poloviny částky z ceny večeře

Janské Lázně

* Hotel Smrčina na vánoční pobyt s polopenzí nabízí zvýhodněnou cenu 450 korun na osobu