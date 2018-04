Vancouver: ideální velkoměsto pro život

Prvním bělochem, který podrobně prozkoumal západní pobřeží Kanady, byl kapitán Vancouver. Kromě města Vancouver je po něm pojmenován i největší ostrov západního pobřeží Severní Ameriky, ležící necelou hodinu plavby odtud.

Na rozdíl od jiných velkoměst se v přehledném centru Vancouveru neztratíte. Nejzajímavější místa můžete během několika hodin obejít pěšky nebo nasednout do červené tramvaje zvané "trolley" a zaposlouchat se do veselých historek řidiče.

Postupně projedete třeba čtvrtí Gastown s unikátními parními hodinami, čínskou čtvrtí (patří prý k nejčistším v Americe), minete budovu Canada Place postavenou pro Expo v roce 1984, zajedete k růžovým zahradám nebo k ostrůvku Granville Island se spoustou obchůdků a pouličních umělců.

Vancouver nabízí ideální podmínky pro život, což potvrzuje i fakt, že vancouverský downtown má po Mexiku a Manhattanu třetí nejhustší městské osídlení v Americe.





Lions Gate Bridge v noci, Vancouver

Město pro lidi, ne lidi pro město

Na rozdíl od jiných velkoměst, kde v moderních mrakodrapech najdeme jenom kanceláře, tady jsou výškové domy často obytné. Vancouver přitahuje zejména všechny milovníky přírody a sportu. Doslova "za humny" se z mrakodrapy zastavěného centra zvedají zelené svahy pobřežních hor s desítkami sjezdovek, cyklistických tratí i pěších stezek.

Kdo oproti pevné zemi upřednostňuje vodu, ocení naopak množství čistých řek a členité mořské pobřeží, na které se lze vydat na mořském kajaku.

Pokud si vypůjčíte kolo nebo kolečkové brusle, můžete během pár minut dojet z centra na písečnou pláž Jericho Beach, kde za hezkých letních dní panuje pravá atmosféra riviéry.

Další cyklostezky vedou za město do hustých deštných pralesů severního pobřeží. Tady na vás čeká vskutku nekonečná síť tras, která je pravým eldorádem jak pro rekreační cyklisty, tak i pro "blázny" jezdící na vysokých úzkých lávkách.

Procházka pod korunami staletých douglasek a tújí (Kanaďané jim říkají červené cedry) vás zavede na kouzelná místa, která byste několik kilometrů od dvoumiliónové metropole asi nečekali. Jedním z nich je například divoká soutěska Capilano, přes kterou můžete přejít po visutém mostě dlouhém 140 a vysokém 70 metrů.





Visutý most přes soutěsku Capilano

Indiánský Stanley Park

Asi nepopulárnějším místem k aktivnímu odpočinku v centru třetího největšího města Kanady je bezesporu Stanley Park. O víkendech tu čas tráví celé rodiny, na 9 km okruhu okolo parku se prohánějí běžci a bruslaři a na několika hřištích se nezastaví hráči baseballu nebo bowlingu. Tuto oázu zeleně proslavily zde umístěné obrovské indiánské totemy do té míry, že se staly doslova ikonou města. Každý z osmi totemů postavených ve vancouverském Stanley Parku vypráví příběh domorodých klanů, postupně vytlačených bílými přistěhovalci.

O těchto indiánských ikonách kolují nejrůznější pověsti, většinou dokreslované dobrodružnými filmy z divokého západu. Ve skutečnosti bylo stavění totemů výsadou jen několika kmenů, žijících podél pacifického pobřeží Kanady a Aljašky.

Nejčastějšími zobrazovanými motivy bývají zvířata – havrani, orli, medvědi, vlci, kosatky a dokonce i komáři. Totemy ale nebyly nikdy nábožensky uctívány, jak se mylně domnívá většina lidí – jsou to pouhé emblémy, které byly původně vyřezávány a obřadně vztyčovány jako součást velkých indiánských slavností, tzv. potlachů.

Ve Stanley Parku najdeme také velké akvárium se spoustou ryb a živými velrybami běluhami. Návštěvníky tu po dvacet let bavila cvičená kosatka Bjossa, která ale byla roku 2001 přemístěna do mořského parku v San Diegu, kde bohužel krátce nato zemřela.





Pohled z hory Lionś Head přímo nad Vancouverem

Nejlepší období na návštěvu - léto

Protože po většinu roku na vlhkém západním pobřeží prší, je dobré si pro prohlídku města a jeho okolí Vancouveru vybrat správné období. Nejlepší počasí ve Vancouveru nastává v červenci a srpnu. V této době nejsou výjimkou dlouhé řady dnů s modrou oblohou a příjemným letním počasím.

V zimě se pak Vancouver stává rájem lyžařů, snowboardistů a skialpinistů. Několik sjezdovek leží na svazích Pobřežních hor, zvedajících se přímo nad městem. Ačkoliv v Kanadě bychom očekávali tuhé mrazy, dole v centru nebývají díky působení oceánu nikdy velké mrazy. Teprve o pár kilometrů dál v horách se klima začíná měnit a tak tu není výjimkou ani několikametrová vrstva sněhu.

Tři lyžařská střediska Grouse Cypress a Seymour nabízejí několik desítek upravovaných sjezdovek – to vše jen deset minut cesty městským autobusem z centra! Není tedy divu, že město bylo vybráno k uspořádání zimní olympiády v roce 2010. Když k tomuto rozhodnutí v červenci letošního roku došlo, celé město to dlouho do noci bouřlivě oslavovalo.

MŮŽE SE HODIT Doprava: Do Vancouveru létají přímé linky z Evropy; cena letenky v letní sezoně činí cca 25 000 Kč, v zimě pak cca 14 000 Kč. Pro přesuny po městě nejlépe využijete sítě autobusů, lodí a metra. Jednodenní lístek přijde na 8 kanadských dolarů. Ubytování: v centru najdeme jak množství luxusních hotelů, tak i levné motely, kde za noc zaplatíte maximálně 20 CAD. Další informace: www.tourismvancouver.com Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad.