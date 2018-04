Vancouver a Toronto - největší staveniště severní Ameriky

Projekt, s nímž se pochlubil starosta města Phillip Owen, má být zahájen v letošním roce a vyžádá si 495 miliónů dolarů. Společnosti Tourism Vancouver a Vancouver Hotel Association rovněž využily příležitosti a oznámily, že jejich průmysl přispěje na projekt 90 milióny dolary. Ředitelská rada Tourism Vancouver se navíc zavázala poskytnout 33 milióny, přičemž ve prospěch téhož projektu připravil ubytovací sektor města Vancouveru podmínky k tomu, aby zákonný dvouprocentní hotelový poplatek byl dobrovolně zvýšen o půl procenta, což přinese dalších 57 miliónů dolarů. Největší díl finanční částky 490 mil. dolarů bude poskytnut z federálních a provinčních zdrojů.

„Potvrzujeme, že toto rozšíření je naprostou nutností a že je již v procesu spolehlivým podnikem,“ prohlásil Rick Antonson, prezident společnosti Tourism Vancouver a mluvčí Task Force. Dodal, že třináct let stará kongresová hala na Canada Place by se měla rozšířit ze stávajících 12 448 na 51 373 čtverečních metrů. Přestavba nevyhovujících objektů podle něj přinese nejen 7500 nových pracovních příležitostí pro provincii, ale i 1,5 miliardy dolarů v ekonomických profitech během prvních 30 let provozu. Následně mají vložené investice přinést 521 mil. daňového zisku federální vládě, provinční 636 mil., místní 162 mil. a čistý zisk průmyslu má představovat částku 216 mil. dolarů. Obchodní plán ukazuje, že platební návratnost této investice se očekává za méně než 11 let.

Jak dále uvedli představitelé stavební společnosti Concord Pacific Group Inc., působící tak v současnosti na jednom z největších stavenišť severoamerického kontinentu, jejím dalším působištěm ve městě bude výstavba nových rezidencí na vancouverském nábřeží. „Vybudování nového sídliště s názvem Beach Cresent si vyžádá 600 miliónů dolarů,“ potvrdil Terry Hui ze společnosti CEO. Nový stavební komplex, jehož rozloha činí 223 000 metrů čtverečních, bude přesahovat z False Creek do Granville Island a bude obsahovat obytné objekty pro 6000 lidí a objekty občanské vybavenosti. Zrovna tak jako přestavba kongresové halya výstaviště i tato výstavba bude dokončena do pěti let.

Jak jsem již uvedla, prací se ujala v Kanadě již známá firma Concord Pacific, v jejíž čele stojí prezident Terri Hui. Ten nedávno prohlásil: "Nestává se tak často, aby se našel takový „kus“ země pro výstavbu. Taková příležitost přichází jen jednou v životě a je třeba ji využít." Měl samozřejmě na mysli nejen krásný Vancouver, ale i populární Toronto, kde působí sesterská firma.

V Torontě již v loňském roce prodali 642 apartmentů z plánovaných 6000, na jejichž výstavbu bude zapotřebí dvou miliard dolarů, a budou se rozkládat na City Place, na jihu Front St. a západně od SkyDome v samém středu Toronta. Dvacet nových luxusních věžových domů, některé o 56 patrech, přinese bydlení pro 12000 lidí. Že se skutečně jedná o velice ceněné území, dokumentuje hodnota apartmentů: jednopokojový byt bude stát 114 900 dolarů a dvoupokojový přijde na 184 900 dolarů.

