Vallettu chrání všichni svatí

Tak, jak Vallettu spatřili kdysi Napoleon, Adina Mandlová (ta na ostrově žila) či George Bush a Michail Gorbačov (ti na jachtě ve zdejším přístavu Marsamxett udělali jednu z teček za studenou válkou), tak jí letos spatří i na dva miliony turistů, jež sem mají zavítat.Vallettu založil 28. března 1566 velmistr Řádu rytířů svatého Jana, Francouz Jean Parisot de la Valletta. Jemu a jeho následovníkům se skutečně podařilo vybudovat nedobytnou křesťanskou pevnost. Ta přetrvala dodnes a stále je jakýmsi pojítkem mezi Evropou a Afrikou. Potkáte v ní například i velký počet návštevníků z Libye, jejiž obyvatelé v současnosti nemohou kvůli sankcím cestovat ze své země letadlem a na Maltu to mají poměrně blízko.Celá Valletta, do níž se dá vejít v podstatě pouze Městskou branou, je jedna velká památka. Co si tedy na procházce, na kterou nepotřebujete kromě vlastních nohou a několika hodin času nic jiného, vybrat?Z kostelů a chrámů vyniká Spolukatedrála svatého Jana. Tento krkolomný název vám ovšem nevysvětlí ani místní obyvatelé. Ti ovšem považují tuto stavbu za jeden z vrcholů místní architektury a jsou zde přechovávány vzácné poklady země. Když půjdete od Městské brány ulicí Republiky, najdete jí po pravé straně. Minout by jste neměli ani Velmistrovský palác, jež je sídlem parlamentu.Kdo zase hodlá nakouknout na místní trh, ať zavítá dopoledne na Merchant Street.Nebývalou pastvou pro oči a fotoaparáty je ovšem cesta do zahrad "Upper Barracca". Je zde báječný výhled na Velký přístav, což je největší přírodní kotviště na světě i samotné město.Ani ten, koho památky nezajímají, však nepřijde zkrátka. Valletta, s devíti tisíci obyvatel jedno z nejmenších hlavních měst Evropy, je místem nezvyklé pohody, a když zmizí z očí turisté, tak i klidu. Navíc si málokteré město uchovalo tak dokonale svoji původní tvář. Asi to však (přestože byla za druhé světové války bombardována) jde snáz, když jí ze všech stran chrání tolik svatých.Let do Vallety trvá dvě a půl hodiny. Nejlevnější letenka na přímý let z Prahy stojí 7990 korun (s Fischer Air).Na Maltě je vždy poměrně teplo a i v lednu, což je zde nejstudenější měsíc, je průměrně 15 stupnů Celsia. Knižní průvodci uvádějí, že nejvhodnější doba na poznávací cesty je v období od února do června. V tomto prvním letním měsíci dosahují průměrné teploty 25 stupnů.Výrobky ze zlata či stříbra, kožené výrobky, sýr gbejniet či místní dobrá vína.Známá je hlavně timpana, tedy makarony zapečené v lístkovém těstě s omáčkou. Hodně se jí fenkata - jídla s králičím masem. Výborný je místní chléb a nápoj kinnie, vyrobený z hořkých poměrančů.V případě nouze volejte tato čísla: policie - 191, první pomoc - 196, hasiči - 199. Ve Valletě je i honorární konzulát České republiky. Má adresu No. 2 Berries Square, telefon: 00356/434641, mobil: 00356/997478, fax: 00356/414120.INFORMACE: Maltská centrála cestovního ruchu, Kaprova 13, 110 00 Praha 1, P.O.Box 108, tel. 02/2327285. National Tourist Organisation of Malta má svoji kancelář ve Valletě například vpravo za hlavní branou do města. Otevřeno je od 9 do 18 hodin.