Válka v Iráku by omezila světovou turistiku

17:05 , aktualizováno 17:05

Případná válka v Iráku by mohla krátkodobě výrazně omezit světový cestovní ruch. V případě, že by se válka udržela na Blízkém východě, mohla by celosvětová turistika klesnout krátkodobě na měsíc až šest týdnů zhruba o třetinu. V případě, že by útok na Irák vyvolal teroristickou odezvu na území Evropy nebo USA, mohl by být dopad na turistiku výrazně větší.