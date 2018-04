Válečná turistika bývá nebezpečná

A tak dnes neexistuje už jen obyčejná turistika, ale rovnou hned i "povodňová" - mimochodem velmi hanebná, či "válečná", vedená často prostou zvědavostí.

Avšak každý, kdo se rozhodne cestovat do rizikové oblasti, a především té, kde se bojuje, by si měl být vědom nebezpečí, která na něj mohou číhat. A dobře se na ně připravit.

Exemplárním případem toho, co se může stát, je nedávné postřelení českého turisty v Albánii poblíž hranic s Kosovem. Mladík se ze zvědavosti vypravil do míst, kde se bojuje, a zde ho zasáhla kulka ostřelovače. Celou věc navíc zkomplikovala skutečnost, že odjel do ciziny, aniž si sjednal zdravotní pojištění.

Co tedy dělat, aby člověk podobná rizika co nejvíce minimalizoval?

Především by si měl dopředu rozmyslet, zda mu cesta za něco podobného vůbec stojí. V případě, že ano, nezbývá nic než důkladná příprava.

Za prvé. Pokud to jde, nejezděte sami. V případě nesnází si můžete se společníkem lépe navzájem pomoci.

Za druhé. Nikdy neodjíždějte bez sjednání pojistky. Náklady na případné ošetření v cizině většinou dosahují astronomických výšek.

Za třetí. Před vstupem do oblasti zvýšeného rizika vždy zanechte zprávu, kam máte namířeno a kdy se chcete vrátit. Buďte také v kontaktu s příslušným zastupitelským úřadem našeho státu.

Další opatření je třeba dodržovat, jste-li už přímo na místě. Tak především: pohybujte se jen po vyznačených a používaných cestách. Nejlépe je sledovat, kudy chodí místní obyvatelé, kteří dobře znají okolí. Toto pravidlo platí například bezezbytku v bývalé Jugoslávii, kde zůstaly z doby války statisíce nastražených min.

Ze stejného důvodu nevstupujte do opuštěných a chátrajících objektů - nastražené léčky bývají pravidlem. Respektujte výstražná označení, která mohou signalizovat nebezpečnou oblast.

V žádném případě nechoďte na linii dotyku znepřátelených skupin. Pokud se zde nedostanete rovnou do přímé palby, může si vás najít zákeřná kulka ostřelovače. Ostatně to se stalo i zmíněnému mladíkovi v Albánii.

A konečně: nesbírejte žádné zbraně a nebezpečné předměty. Jednak si s nimi můžete ublížit, jednak vás mohou příslušníci některé z bojujících stran v případě zajetí považovat za ozbrojence a podle toho se i chovat.