Valašsku stále chybí kvalitnější propagace

Ačkoli do Beskyd a na Valašsko přijíždějí ročně tisíce českých i zahraničních turistů, region je ve světě stále velmi málo známý. Města a obce sice v posledních letech sázejí na propagaci a zviditelnění mnohem více než dřív, možnosti, které tento kraj nabízí, nejsou ale podle starostů v cestovním ruchu zdaleka využité. Propagace regionu je podle mnohých nedostatečná a bez systému, malá je také podpora státu. "Je to zase o penězích. Například jen vydání propagačních letáků o obci či městě si nemůže každý dovolit. Nám se sice daří vydávat pravidelně nové materiály o městě, řada obcí je ale dělá letos třeba vůbec poprvé," řekl místostarosta Rožnova pod Radhoštěm Václav Mikušek. Ačkoli se Rožnov jako hlavní centrum cestovního ruchu na Valašsku účastní v rámci vlastního rozpočtu pravidelně několika veletrhů za rok, aby se dostal do povědomí i v zahraničí, zdaleka to však nestačí. "Více peněz by mělo jít i od státu. Česká centrála cestovního ruchu, zřízená státem k těmto účelům, ale taky nemá právě hodně. Největší část pak navíc využívá na propagaci toho, co je ve světě už dobře známé, a to je Praha. Tam taky mají zaručený úspěch," poznamenal. O tom, že by si regiony zasloužily větší podporu, svědčí i nedávné zkušenosti účastníků světové výstavy Expo 2000 v německém Hannoveru, kde se představila čtyři valašská města. "Měli jsme tam jednoznačně úspěch, ale taky jsme zjistili, že lidé Valašsko neznají, řadili nás do Rumunska. Nejde jen o to, aby města vytvářela vlastní aktivity. Stát by měl také vyhledávat podobné příležitosti, nabízet více prostoru a více podporovat zviditelnění jednotlivých regionů," řekl starosta Vsetína Jiří Čunek. "Také podle reakcí zástupců jiných zemí i komisařů expozic bylo zřejmé, že Praha je známá dostatečně, ale v regionech jsme skutečně pozadu. Cizinci mají přitom zájem poznat Českou republiku více, a taky na jiných místech," dodal Václav Mikušek. Česká centrála cestovního ruchu rozdělí v rámci grantů na rozvoj cestovního ruchu do regionů pět milionů korun ročně. Na nejlepší projekty tak dostávají agentury či města většinou statisícové částky. "Na podporu cestovního ruchu jde ze státního rozpočtu v porovnání třeba s Maďarskem nebo P olskem opravdu málo, to je velká nevýhoda. Důležité ale je i to, jak umí region peníze efektivně využít a pracovat sám na své propagaci," konstatoval Petr Kratochvíl z České centrály cestovního ruchu. Valašsko je ale podle něj jeden z nejlépe propagovaných regionů, který zatím také nejčastěji podpořili. "Grant získaly už tři projekty, celkem asi devět set tisíc korun. Dvakrát jsme podpořili Valašské království, což je asi nejlepší projekt u nás. V tom má Valašsko ohromné štěstí. Taky podle vyjádření hoteliérů tam jezdí stále více lidí. Dávno není pravda, že cílovou stanicí pro zahraniční turisty je Praha, v tomto směru jsme se pohnuli kupředu," dodal Kratochvíl. Pouze do Prahy jezdí v poslední době podle něj tak čtyřicet procent turistů. Ačkoli se města snaží podporovat cestovní ruch stále více, odezva není zatím nejlepší. "Náš kraj je zatím opravdu nedoceněný, Valašsko je přitom mnohem krásnější než jiná ve světě opěvovaná místa. Můžeme si za to ale taky sami, a to už si řada obcí uvědomuje a hledá v rozpočtech peníze na propagaci. Peníze jsou problém, ale pokud chceme vydělávat na cestovním ruchu, mělo by začít platit heslo, že poslední dolar půjde na reklamu," prohlásil starosta Hutiska - Solance Vojtěch Pavlica. "Rozhodně víme, že máme co nabídnout, a snažíme se to prodat. Každopádně ale musíme více spolupracovat a vystupovat společně jako region," dodal Mikušek.