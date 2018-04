Valašské království proniká do Evropy

Unikátní projekt Valašského království tak jeho tvůrci navíc kromě různých koutů České republiky a Slovenska, kde už několik týdnů funguje valašský konzulát v Povážské Bystrici, dopraví i do Londýna a skotského Edinburgu. "V Londýně se vstup do Evropské unie uskuteční v polovině listopadu vztyčením praporu v průběhu mezinárodního veletrhu cestovního ruchu World Travel Market. Poté chceme otevřít další valašský konzulát, a to v Edinburgu. Konzula nám bude dělat Neil Wilson - reportér světového nakladatelství Lonely Planet," dodal Tomáš Harabiš.

V Londýně navíc Angličané dostanou poprvé do rukou průvodce pod názvem Jak a proč emigrovat do Valašského království. Příručka obsahuje základy valašského imigračního programu a potřebné informace k tomu, jak se sem dostat. A proč by sem měli Angličané, Australané, Skotové či Italové emigrovat? "Tak například Valašské království je kolébkou golfu, který na Britské ostrovy přivezli Valaši při svých objevitelských cestách. Důkazem je nápadná podoba golfové hole s obrácenou valaškou. Také italská pizza vznikla z valašských frgálů, když je sem donesl jeden náš učenec. Pro nedostatek původních ingrediencí je Italové později nahradili svými. A navíc valašský klobouk výborně ladí se skotskou sukní," podotkl valašský správce.