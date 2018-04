Val Thorens: nekonečná party...

Ve Val Thorens si můžete zalyžovat až na 600 kilometrech sjezdovek, přičemž 99 procent z nich leží za hranicí 2.000 metrů.

Francouzské středisko Val Thorens, patřící do oblasti Tři údolí, je jiné než ostatní městečka v dalších údolích.

Méribel je nejstarší a opravdu výstavní co do architektury, Courchevel pak dražší, trošku snobský a oblíbený mezi ruskou klientelou. Val Thorens žije vesele, láká milovníky ostřejších terénů, mezi něž se obyvatelé České republiky mohou směle počítat. Vždyť také toto místo dobře znají, každý rok sem z Česka přijede na 6.000 lidí.

Prudké zatáčkovité tratě mezi skalami jsou pro náročnějšího sjezdaře, začátečník však ani zde nemusí zůstávat dole v městečku. To je sice se svými savojskými dřevěnými baráčky opravdu pěkné a díky velkému množství barů, restaurací a diskoték tepe až do rána, ale byla by to škoda.





Vyjdete z hotelu a stačí si jen připnout lyže. I takový je často život ve Val Thorens.

Hurá na lyže

Nasaďme si však lyže a pojďme se na to podívat. Je příjemné ráno, slunce nepálí, jen lehce vykukuje za mraky a sjezdovky jsou hladké jako samet. A tak škoda otálet. I když všech 140 kilometrů tratí ve Val Thorens asi za dnešek nestihneme, zkusíme, co se dá zvládnout.

Začněme tím nejlepším. Vydáme se kabinkovou lanovkou, která naráz pobere na 150 lyžařů, do výšky 3.200 metrů na vrchol Cime de Caron. Dolů vede červená i černá sjezdovka, ta pro náročnější lyžaře však bývá mnohem volnější.

Jeden oblouček, druhý, trať je po ránu jako čerstvě vyžehlený manšestr. Na sjezdovkách je zatím ještě volno, mladí snowboarďáci vyspávají po náročném večírku. Tak to však nezůstane celý den, ve Val Thorens to totiž žije i před sezonou. Zejména ve spodních částech střediska, kde se dohromady sjíždí několik sjezdovek, je to občas o život.

Stačí si vybrat

Už jsme zase dole v údolí a bereme to popořádku. Hned vedle startuje lanovka Cascades, kde si můžete vyzkoušet i jízdu v boulích. Když se kousek vrátíme, můžeme pak pokračovat lanovkami Moraine a Col až na vrchol Pointe de Thorens do výšky 3266 metrů. Dolů do údolí vede dlouhý příjemný sjezd. Jsou to sice modré sjezdovky, ale díky své šířce si je užijí především milovníci carvingu.





Na kterou stranu se rozjet? Nespletete se, když si vyberete kteroukoliv sjezdovku.

Další na řadě je kabinková lanovka Vinitel Peclet, která lyžaře vyveze za sedm a půl minuty až pod ledovec Peclet. Pokud vyjedete další sedačkou ještě o kousek výš, ocitnete se v království věčného ledu. Právě tady, v nadmořské výšce od 2800 do 3300 metrů nad mořem, se lyžuje i v létě.

Do sněhu i ledovce se opírá sluníčko a rozehrává zde barevnou symfonii na modrou variaci. Dolů vede několik sjezdovek, nespletete se, ať si vyberete kteroukoliv. Je už ale poledne a na svazích září červené, oranžové, modré i zelené tečky, důkaz, že Val Thorens se již dávno probudilo.

Další na řadě je sjezdovka Stade, slalomový svah, na jehož vrchol vede poma. Lyžař rozmlsaný z kabinových a sedačkových lanovek by ho málem vynechal, ale to by bylo škoda. Není tady skoro nikdo, jen pár desetiletých závodníků, kteří mají v horní části napíchané slalomové tyče. Sjezdovka je označená černou barvou, je dostatečně široká, členitá a sníh zůstává nerozježděný i odpoledne.

Ráj snowboardistů

Dole pod sjezdovkou to žije. Na tento týden zde vyrostla U-rampa a mladí, adrenalinem nabití milovníci snowboardu si tady zkoušejí své skoky, ale i velmi tvrdé dopady. Občas se mezi ně připlete i nějaký profík, který předvede jeden exhibiční skok, ale zbytek jsou zoufalé pokusy začátečníků.

K Val Thorens snowboardisté neodmyslitelně patří. Podle Natalie Grosse zastupující Val Thorens tady nejsou výjimkou týdny, kdy polovinu návštěvníků tvoří právě milovníci jednoho prkna. "Je to místo zábavy, dlouhých večírků a spousty legrace, proto sem míří právě mladí lidé," vysvětluje. "Tady to prostě žije."

MŮŽE SE HODIT Co vědět o třech údolích

Délka sjezdovek 600 km

Délka sjezdovek ve Val Thorens 140 km

Délka běžeckých tratí 130 km Permanentka

Permanentka na celou oblast a šest dní stojí 204 eur pro dospělého. Pro oblast Val Thorens a Orelle to vyjde na 156 eur. Další informace

www.valthorens.com

Hned vedle Stade začíná sedačková lanovka 3 vallees. Dolů vede mimo jiné černá sjezdovka, bonbonek pro náročné.

To už jsme zvládli všechny podstatné lanovky vedoucí z Val Thorens nahoru a v nohách máme pár desítek kilometrů. Možná by stálo za to posadit se na balkon a sledovat poslední zoufalé pokusy snowboardistů, kteří vstávali až po poledni.

Na obzoru nad horami se vynořují červánky, které celé údolí zahalí do růžového odstínu. Jako by nás chtěly odměnit za celodenní dřinu. Slunce zachází a sněžná děla se rozjíždějí naplno.

Apres-ski

Takže honem do sprchy, připravit se na večer. Pouliční osvětlení už září a výtahy jedoucí mezi jednotlivými ulicemi jsou přeplněné. Chtělo by to začít pořádnou večeři, a protože jsme v Savojských Alpách, nesmíme vynechat fondue. Po těch desítkách kilometrů na lyžích si je opravdu zasloužíte.