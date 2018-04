Val Thorens: lyžování pod ledovci

Nejvyhledávanější sjezdovky vedou z úbočí majestátního štítu Peclet. Do výše tří tisíc metrů vás sem vyveze lanovka, která pojme přes sto lyžařů najednou.

Dvě podobné do téměř stejné výšky jezdí ještě na Rosaël a Caron. Svými rozměry připomínají spíše železniční vagony než kabinové lanovky. V místní hantýrce jim říkají funitel. Z jejich horních stanic vedou převážně dobře upravené, ale strmé červené sjezdovky. Pěkné červené jsou nasázené ještě pod sedly 3 marches a Chambre.

Doménou modrých tratí jsou svahy spadající z horského hřebene oddělující Val Thorens od Méribelu. Nejkrásnější tratě této obtížnosti však nekončí ve Val Thorens, ale až v Les Menuires, které leží o dva kilometry níže ve stejném údolí.

Permanentka na Tři údolí se vyplatí

Pokud strávíte týden na lyžích ve Val Thorens, doporučujeme zakoupit permanentku na celá Tři údolí.

ŠESTIDENNÍ PERMANENTKA Val Thorens 146 Euro (děti 5-12 let 102 Euro)

Les Menuires 151 Euro (děti 5-12 let 105 Euro)

celé Tři údolí 193 Euro (děti 5-12 let 145 Euro).

Od 19. dubna je sleva na permanentky 25 %.

Pokud pojedete s běžným zájezdem, zkontrolujte si, jakou jízdenku vám cestovní kancelář koupila a případně doplaťte necelých tisíc korun za jízdné v celém obrovském areálu s dvěma sty dvaceti vleky a šesti sty kilometry sjezdovek – vyplatí se to. Získáte možnost jezdit do vedlejšího údolí, kde leží Méribel a Mottaret, a dokonce ještě o jedno údolí dál do Courchevelu.

Freeriding

Hory okolo Val Thorens jsou rájem nejen pro sjezdovkové lyžaře a snowboardisty, ale také pro milovníky jízdy v terénu.

Těžké sjezdy mimo upravené tratě se sjíždějí z Caronu zpět do Val Thorens nebo na druhou stranu do Orelle, a jednodušší ze sedla Chambre širokou kotlinou směrem na Mottaret. Tady pozor na menší, ale o to záludnější lavinky a převěje na závětrných svazích.

NEJLEPŠÍ OBDOBÍ

Na sjezdovkách leží dostatek sněhu do března, v dubnu ho bývá i přes umělé zasněžování v okolí Menuires méně. Ve Val Thorens se jezdí bez problémů až do konce sezony, který je naplánován na 4. května. Na jaře si s sebou v každém případě vezměte hodně krému na opalování s vysokým ochranným faktorem a účinné tmavé brýle. CO SE BUDE KONAT

17.- 23.3. mistrovství Francie v alpském lyžování

Skialpinistické túry

V okolí si užijí i skialpinisté. "Nejobvyklejší túry začínají na konečné některé lanovky," říká asi padesátiletý horský vůdce, které se svým klientům představuje pouze jako Max. "Potom jdeme jednu až dvě hodiny do kopce s nalepenými stoupacími pásy a následuje dlouhý sjezd do civilizace."



Jedním z nejkrásnějších, ale velmi náročných skialpinistických podniků je výstup na ledovcový Peclet. Alpinisté vyjíždějí lanovkou Peclet Funitel do výšky 2950 m, poté pokračují sněhovo-skalním hřebenem s mačkami na nohou, cepínem v ruce a lyžemi na zádech na Aiguille de Péclet (3561 m). Sjezd odtud vede západní stěnou dolů až do Val Thorens.

Pozor ovšem na obtížnost a délku trasy, ani horský vůdce nevezme na tuhle túru všechny zájemce. Je potřeba dost zkušeností na zvládnutí osmihodinové zátěže, skalního lezení s lanem a lyžování svahů o sklonu čtyřiceti stupňů. V horolezecké škále je výstup i sjezd hodnocen stupněm AD+.

UBYTOVÁNÍ NA MÍRU Údolí, ve kterém je nejvýše postavené středisko Val Thorens, skrývá v nižších partiích ještě několik dalších oblastí. Zatímco dole bydlí především turisté, uprostřed rodiny a sportovně založení lyžaři, nahoře si užívá mládež v čele se snowboardisty. Val Thorens (2300 m n.m.)

Symbol celého údolí. Ubytovny jsou jakoby naházené do sněhových plání pod ledovci. Sjezdovky vedou mezi jednotlivými domy, po mostech křižují silnici a lanovky se proplétají pod okny ubytoven. Středisko má pověst nejdivočejšího místa pro zimní mejdany a večírky západoevropské mládeže. Le Menuires (1800 m n.m.)

Rezidence tu obývají ve shodě sportovci i rodiny s dětmi. Může za to rozmanitý výběr sjezdovek v okolí. Le Bettex, Saint Marcel, Praranger (1500-1600 m n.m.)

Tři rekreační vesničky podél silničky z Menuires do Val Thorens. Bydlení v nich je klidnější než ve velkých centrech, ale na sjezdovky je odtud třeba jezdit skibusem. Saint Martin de Bellevile (1400 m n.m.)

Původní a nejstarší městečko v údolí. Stará zástavba v čele s barokním kostelem se tu střetává s moderními paneláky. Bydlení zde má smysl především pro ty, kteří nechtějí stát na lyžích od rána do večera, ale rádi si užijí i místní atmosféry. Odtud není autem daleko do okolních středisek ani do alpského podhůří. Le Chatelard (1450 m n.m.)

Rekreační vesnička v bočním údolí nad Svatým Martinem. Orelle (900 m n.m.)

Výchozí bod pro náročné lyžování na nejvyšší hoře v okolí Cime de Caron (3200 m).