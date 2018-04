Val Thorens: divoké mejdany i skvělé lyžování

KOLIK CO STOJÍ VE VAL THORENS?

www.valthorens.com



Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Les 3 Vallées na 6 dnů:



Dospělí 151 € / 198 €

Děti (5-12 let) 105,5 € / 149 €

Senioři (60-71 let) 121 € / 158 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 72 let



Průměrné ceny za týdenní ubytování:



27.3.-3.4. studio pro 4 osoby 245 €, apartmán pro 4 osoby 265 €, hotel *** pro 4 osoby 675 €



24.4.-1.5. studio pro 4 osoby 194 €, apartmán pro 4 osoby 220 €, hotel *** pro 4 osoby 540 €