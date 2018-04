Val di Sole - ráj lyžařů, snowboardistů i skialpinistů

Lyžování v této oblasti se však nemusí omezit jen na údolí Val di Sole, lyžovat se dá i v několika dalších střediscích, z nichž nejznámější je Madonna di Campiglio.

Tato část Dolomit není sice zatím propojena jednotným skipasem, jako je tomu na druhé straně brennerské dálnice, kde se dá s permanentkou Dolomiti Superski projet dvanáct údolí a 1180 kilometrů sjezdovek. Přesto již teď existuje varianta Skirama Dolomiti, zárodek budoucího jednotného skipasu pro celou oblast Adamello-Brenta.

Permanentka zakoupená v jednom středisku dává zároveň možnost lyžovat jeden den v každém ze šesti dalších středisek. "Jednotný skipas budeme mít za dva roky, až propojíme všechna střediska počítačovou sítí," říká šéf provozovatelů lanovek a vleků oblasti Val di Sole Ernesto Bertoli. Prozatím je systém permanentek trochu nepřehledný a komplikovaný. Každé ráno je třeba u pokladny na týdenní skipas vyfasovat denní jízdenku na danou oblast.

Italské horské hotely a penziony jsou pověstné svým čistým stylem vycházejícím z tradiční architektury. Tím spíš překvapí obrovský betonový komplex ve středisku Marilleva 1400, připomínající spíš nemocnici než horský hotel. Vybudován byl v polovině sedmdesátých let po vzoru francouzských středisek.

"Jsme z něj tak trochu nešťastní," přiznává Anna Fantelli z turistické agentury Val di Sole. Přesto je komplex, zahrnující kromě hotelů a apartmánů i restaurace, obchody a sportovní zařízení, stále obsazen. "A to přesto, že ceny jsou v něm o polovinu dražší než dole v údolí. Italové bydlí raději přímo na kopci, aby mohli vyjít z hotelu, nasadit lyže a sednout na lanovku."

Možná také proto, že do loňského roku údolím nejezdily skibusy, které by propojovaly jednotlivá střediska mezi sebou.

Přesuny po silnici nemusí navíc každému vyhovovat. Kdo se například ubytuje v Tonale a chce si zalyžovat v Madonně, musí počítat s tím, že v autobuse nebo autě stráví nejméně dvě hodiny.

Nejdražším místem je Madonna di Campiglio s pěti černými sjezdovkami, z nichž nejznámější je určitě slavná 3-Tre, kde se jezdí světový pohár.

V průsmyku Tonale, ležícím ve výšce 1883 metrů, jsou ideální podmínky pro rodiny s dětmi, ale i pro skialpinisty, kteří tu najdou dlouhé volné sjezdy. Lahůdkou je šestnáct kilometrů dlouhá Pisgana, na kterou je však nutné přibrat horského vůdce. Ti, co dávají přednost upraveným sjezdovkám, si užijí na ledovci Presena ve výšce tři tisíce metrů nebo na čtyři a půl kilometrů dlouhých sjezdovkách Alpino a Contrabandieri.

Dobré lyžování nabízí i Paganella nad Trentem, nejstarší lyžařské středisko oblasti. Zde se před padesáti lety zrodila zimní turistika, proto se tu také každoročně pořádá mezinárodní telemarkový festival.

Na zdejších svazích je možné potkat nejen telemarkové jezdce, ale i skialpinisty, kteří pohrdají pohodlím lanovek a vleků a stoupají do hor po svých.

I zde se před časem vedly diskuse o tom, zda by snowboardisté neměli jezdit na speciálně vyhrazených tratích. Zatím vše zůstalo při starém - lyžaři i snowboardisti na jednom kopci. Přesto jsou tu pro snowboardisty na několika místech vybudovány speciální tratě a funparky. Ve Folgaridě, která letos hostí mistrovství světa ve snowboardingu, doufají, že z Val di Sole se stane nejvýznamnější snowboardové centrum v Itálii.

JAK SE TAM DOSTAT: Autobusem z Prahy to trvá dvanáct hodin, autem se dá 780 kilometrů dlouhá cesta zvládnout za osm hodin. Nejrychleji to jde po dálnicích přes Brennerský průsmyk. Za rakouskou dálniční známku, průjezd přes Brenner a poplatky na italské dálnici zaplatí řidič osobního auta celkem asi tisíc dvě stě korun. Z brennerské dálnice se sjede v S.Michele all'Adige na Cles a Malé, hlavní centrum Val di Sole.

INFORMACE: Trentino - Informační turistické centrum, Trojská 13a, 18 221 Praha 8, telefon: 02/90058244, fax 02/8573328, e-mail: trentino_info@bon.cz; www.ski.it

PERMANENTKY: Je možné zvolit různé kombinace. Například šestidenní lyžování pouze v oblasti Folgardia/Marilleva stojí v hlavní sezoně 224 000 lir (asi 4000 Kč), se skipasem Skirama Dolomiti Adamello-Brenta za 254 000 (4570 Kč)je navíc možné vždy jeden den lyžovat v některém ze šesti dalších středisek.

Permanentka Brentaski za 320 000 lir (5760 Kč) umožňuje šestidenní neomezené lyžování v celé oblasti. Permanentky přijdou levněji s cestovní kanceláří.

JAKÉ JSOU TAM CENY: Týdenní pobyt s polopenzí, šesti dny lyžování přijde s cestovní kanceláří asi na dvanáct tisíc korun včetně cesty autobusem. I ten, kdo hodně šetří, si může na svahu zajít na kafe (2500-3000 lir) nebo pivo (6000). Hamburger přijde na 6000, hlavní jídlo na 10 až 20 000 lir. Parkování je všude kromě Madonny di Campiglio, kde stojí 10 000 lir (180 Kč), zdarma.