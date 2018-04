Val di Fiemme: údolí slunce a parádních sjezdů

Po sjezdu z dálnice, zhruba v jedné třetině cesty z Bolzana na Trento (exit Egna-Ora) vás čeká jen 25 km působivých serpentin a případných problémů s nasazováním řetězů, než se před vámi otevře malebné údolí.

Malebné údolí Val di Fiemme

Val di Fiemme, které se široce rozkládá podél říčky Avísio, lemuje na severu masiv Latemaru tyčící se do výšky 2842 m. Na jihu se vine neméně majestátní Catena dei Lagorai, poslední z pohoří italských Dolomitů.

Pokud se díváte z Cavalese na východ, v dálce můžete pozorovat další dolomitské vrcholky Pale di San Martino, dosahující výšky téměř 3000 metrů. Na západě uzavírá pohled střídmější Monte Corno se svými 1781 metry. Obklopeni tak působivou horskou scénografií skutečně nevíte, kam dříve zamířit váš pohled či fotoaparát.

Městečka Cavalese, Tésero a Predazzo

Údolí Val di Fiemme dominují městečka Cavalese, Tésero a Predazzo.

Predazzo, trochu stísněné blízkou přítomností vysokých hor, bývá nazýváno geologickou zahradou Alp. Přírodovědci z celého světa sem totiž jezdí zkoumat skály různého geologického původu. Na své si ovšem přijdou i ti, co se zajímají spíše o kulturní historii. V centru města můžete obdivovat malebné domy s freskami na fasádách a často gotickými portály a okny.



Cavalese

Predazzo uzavírá údolí Val di Fiemme a hned za ním začíná další lyžařský ráj Val di Fassa.

Malinké Tésero se také pyšní dlouhou historií a především krásnou kaplí San Rocco s fasádou zdobenou freskami.

Pokud si ale chcete užít ruchu turistického střediska a nechcete se cítit poněkud izolovaně, doporučujeme Cavalese. Městečko, do kterého se již koncem 15. století zamilovali biskupští "pánové" z Trenta a postavili si tu svoji letní rezidenci palazzo della Magnifica Comunita di Fiemme. Od roku 1850 je palác sídlem stejnojmenné organizace, která i v současné době drží údolí v určité samosprávě.

Kde bydlet

V pestré nabídce hotelů si můžete vybírat nejen podle počtu hvězdiček, ale také podle nadmořské výšky. Pokud tedy netrpíte závratěmi, můžete dovolenou strávit ve výšce 2000 metrů nad mořem. Nepočítejte ovšem s hotelovým parkovištěm, auto zanecháte v údolí a kufry si nahoru vyvezete lanovkou. Zato si ale můžete být jisti, že takový výhled z hotelového pokoje nemá jen tak někdo a hlavně že u vleku budete ráno první.

I když se ale ubytujete v některém z hotelů v údolí, stejně nebudete mít k sjezdovkám příliš daleko. Jen kousek od centra města je nástupní stanice lanovky, která vás vyveze za lyžařskými radovánkami oblasti Alpe Cermis.

Dříve lanovka spojovala Cavalese přímo s Doss dei Laresi a překlenovala tak údolí v úctyhodné výšce. Po nešťastném 3. únoru 1998, kdy se americká stíhačka snažila lanovku podletět, přesekla lana a 20 turistů tak přišlo o život, se vystavěla lanovka nová, která teď kopíruje terén a sklání se těsně nad říčkou Avisio.



Pohled na Alpe Cermis

Lyžařská oblast Alpe Cremis

V Alpe Cermis vás čeká 25 km sjezdovek různé obtížnosti. Doporučujeme vyjet až na samý vrchol 2250 metrů vysoko, posilnit se něčím dobrým v horské chatě Paion a spustit se po sjezdovce Olimpia I. Cestou můžete minout další "ski-bar" a zastávku lanovek Costabella, která je vlastně jakýmsi centrem celého areálu a pokračovat rovnou po Olimpii II.

Pokud vlekaři dostáli svým slibům, budete moci pokračovat až k Olimpii III, urazit celkem 7,2 km z větší části černých sjezdovek a zastavit se nakonec až v údolí. My jsme tu možnost neměli, protože jsme areál navštívili ještě před plánovaným novoročním otevřením Olimpie III.

Lyžařský ráj Ski Center Latemar

První den jistě stojí za to vyzkoušet Alpe Cermis, ale po pravdě řečeno se sem asi budete těžko vracet poté, co vyzkoušíte Ski Center Latemar.

Tento lyžařský ráj se rozkládá mezi třemi výchozími stanicemi – Pampeago-Oberegen-Predazzo. Z Predazza vede 2,6 km dlouhá kabinková lanovka na zastávku Gardoné. Tady můžete dohnat případnou snídani či oběd a nad capuccinem nebo svařákem se kochat pohledem na vrchol Passo Feudo.

Neotálejte ale dlouho, protože za vrcholem, který vám zrovna brání ve výhledu, se rozkládá jedno z nejmodernějších lyžařských středisek Itálie. Poté, co vyjedete čtyřsedačkou na Passo Feudo, se před vámi rozevře pohled do členitého údolí protkaného vleky a sjezdovkami, mezi nimiž je těžké vybrat hned tu nejlepší.



Pohled na jihovýchodní stranu Latemaru z Pala di Santa

Areál se rozkládá v nadmořské výšce od 1500 do 2500 m a dohromady čítá asi 40 km sjezdovek, z čehož větší část představují červené (16), pak modré (11) a nakonec i 7 černých. To, co činí z této oblasti tak příjemné lyžařské centrum, nejsou ani tak výhody terénu, ale především perfektní servis, vždy upravené a zasněžené sjezdovky a hlavně rychlé lanovky.

Investice, které latemárští, jako jedni z prvních v Itálii, vložili do modernizace areálu, se jim denně vrací. Když sjedete k nástupní stanici kterékoli sedačky, nemusíte se starat o hledání a vytahování permanentky, protože tu si turnikety načtou i z vaší kapsy, a aniž byste se stihli pořádně vydýchat a rozkoukat, tak už zase stoupáte vzhůru, fronty jsou tu totiž opravdu minimální.

Adrenalinová černá sjezdovka z Pala di Santa

Vášnivého lyžaře ale při pohledu s Passa Feuda spíše než údolí rozhodně zaujme majestátní hora tyčící se západním směrem a hlavně slibně vypadající sjezdovka, která ji zdolává. Pala di Santa měří slušných 2500 m a pokud si opravdu věříte, tak se na ni můžete nechat vyvézt starou tradiční pomou a cestou se můžete jen těšit, a být zvědaví, jaké další výhledy se vám nahoře naskytnou. Stojí to za to, protože "panoramata" z Pala di Santa nemají konkurenci. Nenechte se ale příliš unést, protože vás čeká náročný sjezd 2,7 km dlouhou černou sjezdovkou.

Po mírně adrenalinovém sjezdu si můžete konečně trochu odpočinout a vychutnat si ostatní červené sjezdovky, které se táhnou až do dalšího údolí ke středisku Obereggen.

A kdyby se vám přejezd přes několikeré trasy a lanovky zdál příliš zdlouhavý, klidně se zastavte třeba v horském baru Weigler Alm, který je zhruba v půli cesty. Jenom pamatujte na to, že zdolání celého areálu není záležitostí půlhodinky, a jestli jste zaparkovali auto v Predazzu, tak musíte myslet na návrat dříve, než vám o půl páté zavřou poslední lanovku.

Další tipy

Val di Fiemme nabízí výborné podmínky nejen pro sjezdaře, ale i pro snowboardisty, děti i běžkaře.

Podobně jako se Češi chystají na Jizerskou padesátku, snad všichni náruživí běžkaři, a hlavně ti italští, sní o účasti na věhlasné Marcialonga. Závod, který letos 30.ledna oslavil své 32. narozeniny, spojuje svými 70 km tratě podél toku Avisía údolí Val di Fiemme a Val di Fassa. Vede ze severovýchodně položené Moeny přes Predazzo až do Cavalese a kolem tratě tak nabízí podívanou na nevšedně krásnou krajinu.

Pokud se nakonec rozhodnete zamířit do této malebné oblasti, doporučujeme kontaktovat některou z českých cestovních kanceláří, které již řadu let úspěšně spolupracují s místními středisky. Ale i když se sem vydáte na vlastní pěst, nemusíte se ničeho obávat, a stejně možná narazíte na některého z našich krajanů, co podlehli kouzlu Val di Fiemme a natrvalo se v této oblasti usadili.