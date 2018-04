Italské středisko, které Češi milují. Val di Fiemme před MS 2013

Tady sbírali vavříny naši sportovci: na slavné sjezdovce Alpe Cermis dvakrát vyhrál Tour de Ski Lukáš Bauer, v běhu na 50 km se stal v roce 2003 mistrem světa Martin Koukal a na věhlasném sedmdesátikilometrovém běhu Marcialonga už posbíral všechny kovy Standa Řezáč. A na mistrovství světa v roce 1991 se tu poprvé objevila budoucí česká zlatá olympionička Kateřina Neumannová… A také se tady v zimě mluví česky, protože Val di Fiemme se v posledních letech stalo Mekkou českých lyžařů, kteří tu tvoří nejsilnější skupinu zimních návštěvníků.

Na zahájení Goran Bregović

Přijíždíme do Cavalese. Stromy v aleji podél silnice jsou vyzdobené svítícími girlandami, jako by se městečko chystalo na Vánoce. Jen místo vánočních ozdob všude visí vlajky 57 zemí, jejichž závodníci se na mistrovství sjíždějí. Otvírací ceremoniál začne ve středu v šest hodin večer na hlavním náměstí Piazza Duomo v Trentu. Průvod účastníků nejdřív projde historickými uličkami a pak po Via Belenzani ke katedrále San Vigilio, kde slavnostní večer otevře Alberto Tomba a završí ho koncert cikánského bandu sarajevského rodáka Gorana Bregoviče, věhlasného skladatele filmové hudby. Na velkoplošných obrazovkách budou moci ceremoniál sledovat i lidé na stadionu v Lago di Tesero.

"Tratě na Lago di Tesero a můstky na skoky v Predazzu jsou dokonale připravené. Záložní terény pro běžce máme ještě na Lago Lavazé, ale ty nejspíš nebudeme potřebovat," řekl pro iDNES.cz Pietro de Godenz, prezident organizačního výboru mistrovství, na které má dorazit přes čtvrt milionu diváků. "Když jsme ve Val di Fiemme pořádali šampionát v roce 1991 poprvé, prodělali jsme podobně jako vy v Liberci. Ale pak k nám začalo jezdit mnohem víc turistů. Letos organizujeme už třetí šampionát v průběhu dvanácti let a měl by naší oblasti přinést zisk 20 milionů eur. Navíc už teď máme jasno, jak využijeme vše, co se k mistrovství světa vybudovalo, po skončení šampionátu."

Na stadionu Lago di Tesero budou v nových objektech parkovací prostory pro rolby a zasněžovací systém. Buňky pro novináře poslouží jako taneční škola a letní sportovní kempy mládeže.

Pohled na stadion v Lago di Tesero

Proč Česi jezdí do Val di Fiemme

"Je to české teritorium jako žádné jiné," říká u lanovky v Alpe Cermis muž z Prahy, který jezdí do Cavalese každý rok. "Po revoluci kraloval Alpám mezi Čechy spíš Kaprun, Hintertux, ale dnes je to Val di Fiemme, kde se od Vánoc do konce března na sjezdovkách a na vlecích mluví česky téměř jako na Václaváku. Lidé neřeší, jestli jedou do Cavalese či do Tesera. Prostě jedou do Val di Fiemme. To je obchodní značka jako české pivo..."

Před revolucí to byla bezejmenná italská oblast jako mnoho jiných. Dnes je zimní Val di Fiemme českou lyžařskou enklávou.

"Tohle je pro nás Itálie, tady se učíme stolovat, jíst, nepít latte po večeři," vysvětluje ve středisku Alpe di Lusia muž, který lyžuje ve Val di Fiemme popáté s partou kamarádů ze Slaného. "Máme to tu za ta léta vychytané. Je tu ideální poměr ceny a výkonu... Hezké ubytování, dobré jídlo, krásně upravené sjezdovky a moderní lanovky."

Alpe di Luisa Výzdoba před nákupním centrem v Cavalese

Parta ze Znojma je tu poprvé. Na doporučení kamarádů si koupili skipas Dolomity Superski a objíždějí každý den jiné středisko. Nejvíc se jim líbil Latemar s padesáti kilometry sjezdovek.

"Pro rodiny s malými dětmi doporučujeme Alpe di Lusia, protože tam se dá rozbalit základní tábor s babičkami pod sjezdovkou a hlídačky si nemusí kupovat ani přibližovací jízdenky do dětských školiček na mezistanicích lanovek, jak je to na Alpe Cermis či v Latemaru."

Latemar Výzdoba na domech v Teseru

Orlice českých králů

Zajímavá čísla Celkem 725 soutěžících z 57 zemí (posledně sem v roce 2003 přijelo 436 sportovců ze 42 zemí) tvoří dohromady se svými trenéry a servismany skupinu 1 500 lidí.

Největší tým sportovců má Norsko, 41 závodníků. V hojném počtu přejedou i Češi: 31 závodníků. A pak tu budou i exotické země jako třeba Togo, jenž reprezentuje jeden běžec, Geracio Madia zvaný JJ.

Na mistrovství přijede přes 400 akreditovaných novinářů.

Na každém závodě se čeká kolem 25 tisíc diváků, dohromady 250 tisíc návštěvníků.

O průběh šampionátu se stará 11 obcí a 1 300 dobrovolníků.

S Trentinem toho mají Češi společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Znakem autonomní provincie Trentino je totiž svatováclavská orlice, kterou věnoval této oblasti v roce 1337 Jan Lucemburský.

"A pak za Rakouska-Uherska jsme dlouho měli společného císaře," směje se Pietro de Godenz. "Máme tu Čechy rádi. Zveme k nám české muzikanty na koncerty pod širým horským nebem, jste výborní lyžaři a to obdivujeme, protože Italové v průměru zdaleka tak dobře nejezdí, a to jsme alpská země..."

Když poslední týden před mistrovstvím mířili lyžaři z Cavalese do střediska Latemar, na kruhovém objezdu v Teseru, potkávali tu postavičky tří běžců: italského, norského a českého. "Tady je to naše, tady nás mají rádi," napadlo hned každého.

MS 2013: Ubytování, ceny

Ubytování je vyprodané do posledního lůžka v celém údolí. Ceny za noc se pohybují okolo 100 eur v penzionech se snídaní, 1 000 eur stojí jedenáct nocí ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Příznivci karavanů najdou parkovací kempy 2 km od Cavalese a 1,5 km od Lago di Tesero, kde se platí 12 eur na den (s elektřinou 15 eur).

Největší parkoviště bude v oblasti Alpe Cermis, odkud se pojede autobusová doprava zdarma, více než zdvojnásobená oproti běžnému stavu. Návštěvníkům bude bezplatně sloužit i kabinová lanovka nahoru do Cavalese.

Ceny jednodenních vstupenek se prodávají od 13–50 eur až po V.I.P. za 240 eur, které zahrnují sezení, parkování, nápoje a jídlo ve V.I.P. baru. Nejlevnější šestidenní lístky všechny soutěže stojí od 230 do 1 250 eur a potom je za 2 000 eur V.I.P.

Zajímavosti z mistrovství

Pro tisíc členů různých fanklubů nabízí Val di Fiemme speciální podmínky. Např. v areálu stadionu Lago di Tesero bude 170 lůžek ve stanech pro tzv. vikingy, jak se říká fanouškům z Norska a Švédska, kteří upřednostňují spaní v přírodě před hotelovým komfortem.

K mistrovství světa se vydávají speciální kolekce známek. A ožívá maskot v podobě rozesmáté veverky Skiri, kterou vytvořil pro mistrovství známý italský dětský ilustrátor. Stala se komikovým hrdinou oficiálního časopisu mistrovství i průvodcem mnoha on-line her pro děti.

Během šampionátu budou probíhat koncerty revival skupin Abba, Beatles, Rolling Stones.