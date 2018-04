Hezké předjarní lyžování ve Val di Fiemme, kde si to Češi oblíbili

Na druhou stranu budete muset cestovat dál než do většiny rakouských středisek a jednotlivé resorty v rámci jednotného skipasu nejsou propojené lanovkami. Strávili jsme tu týden s malými dětmi, projezdili skoro všechny sjezdovky a vyzkoušeli i nádherné běžkařské tratě.

Čechy ti mají rádi

Naším hlavním dojmem kromě perfektního lyžování je, že obyvatele České republiky tu mají rádi. Setkali jsme se například s mnoha pokusy od místních a personálu restaurací o kontakt v českém jazyce. Jídelníčky, informace v půjčovnách a obchodech i webové stránky jsou většinou přeložené do češtiny. Ocenili jsme rovněž kvalitní vyžití nabízené běžkařům – koneckonců jste v oblasti legendárního běhu Marcialonga a Tour de Ski.

Na jednotný skipas lze lyžovat v celkem pěti areálech, takže na návštěvu této oblasti jsme se těšili, patříme totiž k lyžařům, kteří každý den rádi objevují nové terény. Přestože jsme oblast navštívili ve vysoké sezoně, mnohé kvalitní sjezdovky téměř zely prázdnotou. To se ale na druhou stranu nedalo říct o restauracích na svazích, kde se volný stůl hledal opravdu těžko. Jakoby tu platil jiný poměr času stráveného na lyžích a u talíře... Takže – vítejte v zemi azurové oblohy, pizzy a bombardina!

Passo Lavazé

Pár měsíců před cestou rezervuji apartmán ve vesničce Ziano, která leží v pomyslném středu oblasti. Počítáme s denním dojížděním autem k lanovkám, které by v průměru nemělo přesáhnout 10 km. Nakonec jsme za 6 dní lyžování celkem natočili autem asi 150 km a to včetně delšího přesunu do Passo Rolle. Možností bydlet přímo na sjezdovce nebo pod ní tu mnoho není, výjimkami jsou hotelový konglomerát Pampeago a středisko Obereggen.

Vyrážíme o sobotní noci, chceme být ráno na místě a také doufáme, že se tak vyhneme kolonám. Až k dálniční křižovatce před Mnichovem je cesta prázdná, tady se ale v 5 hodin ráno napojujeme do „řeky aut“ lyžování chtivých Holanďanů. Trasa autem představuje porci zhruba 700 km (z Prahy), jedeme po dálnici až do Bolzana, kde odbočujeme na horskou silnici vedoucí až do výšky 1800 m, na Passo Lavazé.

Pohled na údolí Val di Fiemme a spodní část střediska Alpe Cermis Start běžkařských tratí v Passo Lavazé

Odměnou za dlouhou cestu je mrazivé a slunečné ráno pod oranžovými štíty Dolomit. Parkujeme přímo u běžkařských stop, mažeme modrý extra a platíme 8 eur za vstup. Celkem areál nabízí 80 km denně upravovaných tratí různé náročnosti, které se klikatí ve výšce 1800 – 2000 m.

Po prostudování mapy volíme 10 km dlouhý okruh s hospůdkou na trase. Stopa vede střídavě po loukách a limbovými lesy a nabízí spoustu výhledů na okolní hory. Díky jednosměrnému vedení nemusíme mít s malými dětmi obavy aby nás nesrazil protijedoucí šílenec a pomalu a jistě se propracováváme k vytoužené restauraci...

Denně upravované tratě na Passo Lavazé

Oclini Jochgrimm

Tohle malé středisko leží asi 5 km od sedla Lavazé. Ve výšce 2000 m najdete horský hotel, dvě sedačkové lanovky a několik kotvových vleků. Svým rozsahem patří mezi nejmenší střediska v oblasti Val di Fiemme, najdete tu několik červených a modrých sjezdovek. Středisko je perfektní pro malé děti, pro které je tu připraven dětský snowpark.

S těmi nejmenšími, kteří ještě na lyžích nestojí, můžete vyzkoušet nedaleký vlek u restaurace Malga Varena, kde půjčují boby, snowbike a jiná „udělátka“ pro radovánky na sněhu.

Pohled na areál Oclini Jochgrimm

Ski Center Latemar

Tohle středisko je asi středobodem celé oblasti, má nejvíc sjezdovek (celkem 48 km) a pyšní se nádhernou polohou pod skalnatými masivy. Začít lyžovat můžete na třech místech – v Pampeagu, Obereggenu, nebo vyjet kabinkou z parkoviště nedaleko Predazza, jako jsme to udělali my.

V srovnání s dalšími oblastmi Val di Fiemme jde podle nás pocitově o středisko s nejplnějšími sjezdovkami, i když i tady jsme si našli skvělou a prázdnou černou Torre di Pisa. Lanovky 15 a 16 obsluhují členité a přitom přehledné červené trasy perfektní pro sportovní jízdu. Nejstrmější černá vede z vrcholu Pala di Santa a nabízí skutečně impozantní sklon, na kterém si procvičíte přeskakované oblouky. Kvalitně si zalyžujete i na červené „dvojce“ přímo nad Obereggenem.

Středisko má několik snowparků, ten hlavní leží vedle čtyřsedačky č. 10 a kromě nejrůznějších skoků a překážek jsme vyzkoušeli i perfektní U-rampu. Malým zklamáním pro naše děti bylo zpoplatnění měřených slalomů (padesáticentové mince rychle zmizely), vynahradily si to ale na hravé crossové trati. Kdo bydlí v Obereggenu, může využít možnosti nočního lyžování, které je v celém Val di Fiemme zahrnuto v ceně skipasu, nebo se projet po sáňkařské dráze.

Ski centrum Latemar Lanovka č. 31 v Ski centru Latemar - pohled černou Torre di Pisa.

Alpe Cermis

Druhá největší oblast leží naproti přes údolí od městečka Cavalese. Odtud se na něj můžete napojit kabinovou přibližovací lanovkou, nebo zaparkovat u řeky pod kopcem. I když tady nenajdeme tolik tratí jako ve Ski centru Latemar, svými 24 kilometry sjezdovek jednoznačně uspokojí i ty nejnáročnější lyžaře.

Jedná se o ryze sportovní středisko, bez snowparků nebo sáňkařských tratí. Severní orientací svahů navíc garantuje kvalitní poježdění i za teplejších slunečných dní. Většina sjezdovek vede lesem, což oceníte za silnějšího větru.

Začátečníci by neměli vynechat panoramatickou modrou trať č. 77, která se nachází na samém vrcholu střediska. My jsme nejvíc kilometrů najezdili na červených 82 a 83, které obsluhuje čtyřsedačka č. 5 s krycí „bublinou“ (jediná v areálu). Lahůdkovou záležitostí je černá Olympia 80 a navazující 81 s celkovým převýšením 1000 m. Zejména její spodní úsek je odvážně vedený v klopených serpentinách. Spodní červená sjezdovka je také využívána pro noční lyžování.

Pohled na vrchol Alpe Cermis Vrcholová modrá sjezdovka na Alpe Cermis

Alpe Lusia

Tohle středisko leží neprávem ve stínu svých dvou větších a známějších bratrů. Podle naší zkušenosti jde o středisko s důrazem na rodinné lyžování (najdeme tu ale i několik špičkových černých) a přitom velká část areálu má příjemně klidný provoz na tratích.

Celkem 26 km tratí je vedeno na svazích nad městečkem Moena a osadou Bellamonte. Kdo má rád pohodu, slunce, mírné sjezdovky a množství snowparků, ať se vydá na jižní svahy nad Bellamonte. Spodní část je tu vyhrazena modrým sjezdovkám, vyzkoušet můžete měřený paralelní slalom, snowpark, sáňkařskou trať a dětskou lyžařskou školičku. Ve vyšším patru leží několik červených (pravda – místy spíše s modrými parametry) a také kratší černá zvaná Direttissima.

Na opačné severní straně kopce, nad městečkem Moena, leží červené a černé sjezdovky obsluhované kabinovou lanovkou a čtyřsedačkou. Na horní černou Piavac navazuje spodní o něco mírnější a široká Fiamme Oro. Jen je škoda, že obě skvělé černé tratě nejde sjet naráz kvůli asi 50 m protisvahu...

Černá sjezdovka Fiamme Oro nad Moenou Pohled z Alpe Lusia k Passo Rolle

Passo Rolle

Tohle středisko navštivte, až bude modrá obloha – výhledy na skalnatý štít Cimon della Pala, přezdívaný Matterhorn Dolomit, určitě stojí za cestu.

Pokud jde o samotné lyžování, zdejší sjezdovky jsou spíše kratší a mírnější, jedinou výjimkou je slušně strmá černá trať „Paradiso“. Nevýhodou jsou ale starší a tedy pomalé sedačkové lanovky a fakt, že sjezdovky jsou rozdělené silnicí. Najdeme tu i malý snowpark a půjčovnu vybavení.

Středisko je vhodné pro malé děti, rodiče ocení liduprázdnost na sjezdovkách a dětský snowpark.

Může se hodit Doprava

Z Prahy je to do Cavalese 690 km (necelých 7 hodin cesty). Ideální cesta vede před Rozvadov, Kufstein, Brenner a Bolzano. Na mýtech zaplatíte celkem 38 eur (10denní rakouská známka, Brenner a italské dálnice, v přepočtu 1037 Kč). Pro tankování je nejlevnější Rakousko (levná pumpa u dálnice je například před Innsbruckem na sjezdu na Zillertal). Ubytování

V oblasti najdete bezpočet hotelů a penzionů. Nabídku hotelů a speciálních balíčků najdete například na http://www.visitfiemme.it/en/hotels-co-offers Ceny

Ceny skipasů Val di Fiemme/Obereggen: dospělý jednodenní skipass stojí 44 eur (1 200 Kč) /junior 31 eur (846 Kč), 6denní 229 (6 250 Kč)/160 eur (4 370 Kč). Děti do 8 let s rodiči lyžují zdarma. Užitečné weby

Oficiální stránky střediska: www.visitfiemme.it

Ski centrum Lavaze: www.lavaze.com