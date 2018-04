Val d’Isere: ani Depardieu už jinde nelyžuje...

Může se hodit PERMANENTKY L’ESPACE

Killy:

Šestidenní skipas na celou oblast stojí 197,5 eura/dospělí, 148 eur/ dítě, 168 eur/senioři. Zdarma dostanou permanentku senioři nad 75 let a děti mladší pěti let.

Pro srovnání: Špindlerův Mlýn nabízí dospělému lyžaři svých pětadvacet kilometrů sjezdovek na stejný počet dní od 2 350 do 3 200 Kč (tj. od 87 do 118 eur).

Parkoviště jsou ve francouzských střediscích většinou zdarma. Pokud si budete chtít půjčit lyžařské vybavení, počítejte orientačně s 8–18 eury za lyže na den pro dospělého, 5–9 eur zaplatíte za dětské lyže. Na přezkáče budete potřebovat 5–7 eur. Snowboard na den stojí 10–20 eur. UBYTOVÁNÍ

Většina lidí využívá při cestách do Francie služeb cestovních kanceláří. Ty nabízejí celé zvýhodněné balíčky – se skipasem, ubytováním, dopravou. Přibývá však lidí, kteří dávají přednost individuální dovolené a hledají si pronájem apartmánů či celých chat na internetu. Stačí kliknout na stránky střediska, do kterého se chystáte, a najet na rezervační portál. Tam najdete velkou škálu ubytování – od malých bytečků přes penziony, hotely až po velké chaty pro skupinu přátel.

Příklad: Saint Martin v dolní částí Tří údolí: chata pro deset lidí v první polovině března může vyjít na 1 384 eur na týden. KOLIK CO STOJÍ Občerstvení na sjezdovce

salát 4,5–12 eur

polévka 4–6 eur

boloňské špagety 8–12 eur

párek s hranolky 8–10 eur

řízek s hranolky 12–15 eur

omeleta (crepes) 4–7 eur

dezert 3–5 eur

káva 2–3 eura

šnaps (genepi) 4,5 eura

grog 3–4 eura

pivo (0,33 l) 3,5–5 eur

limo (0,33 l) 2,5–3,5 eura

víno (0,5 l) 5–7 eur

Supermarket v lyžařském středisku

mléko (1,5 l) 2 eura

máslo (250 g) 1,7 eura

chléb (450 g) 1,3 eura

sýr (100 g) 2,2 eura

džus (1 l) 3 eura

voda (1,5 l) 0,5 eura

whisky (0,7 l) 14 eur