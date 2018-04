Val d’Isere a Tignes: jedno z nejlepších lyžování na světě

V roce 1968 si na olympijských hrách v Grenoblu svými třemi zlatými medailemi udělal nesmrtelné lyžařské jméno Jean-Claude Killy.



O čtvrt století později, v roce 1992, se Val d’Isere a Tignes staly nedílnou součástí olympiády, kterou pořádalo Albertville. Ale to už obě střediska konečně dokázala zapomenout na letité spory a vzájemným propojením vytvořila mohutný komplex.

Killy, jeden z nejslavnějších místních rodáků, se o to nemalou mírou zasloužil a také mu propůjčil své jméno - l’Espace Killy se od té doby řadí k tomu nejlepšímu, co může lyžařský svět nabídnout.

Už přes 50 let je pohled pro všechny, kteří se blíží nahoru k oběma střediskům, stejný. Mohutný obr Atlas, zdobící zeď hráze přehrady Lac du Chevril, vítá každého, kdo do l’Espace Killy míří.



Křižovatka u přehrady je pomyslným dělítkem obou vesnic - buď odbočíte doprava, přejedete hráz a jste v Tignes, nebo necháte přehradní jezero po své pravé ruce a po několika stovkách metrů vás přivítá Val d’Isere.

Bez ohledu na to, kterou variantu jste zvolili, máte před sebou nekonečné možnosti výborného lyžování - 300 kilometrů tratí všech druhů a náročností a k tomu nepřeberné možnosti užít si jízdu po bílých, neupravených pláních. L’Espace Killy je mezi vyznavači jízdy mimo sjezdovky velmi ceněno.



Lyžování nejen na ledovci



Srovnání středisek je těžké, přesto ne nemožné. Obě dělí odlišná minulost. Starobylé Val d’Isere s historií sahající do středověku, ze kterého městu zbyla stará část, odvozuje své lyžařské kořeny od roku 1934, kdy zde byla otevřena první škola zimních sportů.



Tignes má svoji historii ukrytu na dně přehradního jezera, které bylo napuštěno na počátku 50. let minulého století. Teprve poté se v údolí začalo budovat středisko a tomu také odpovídá jeho vzhled - hotely, ubytovací komplexy připomínají moderní město.

To však lyžaře a snowboardisty nemusí tak zajímat. Spíše dají na to, co jim nabízejí svahy na okolních kopcích. Obě centra se mohou chlubit možností lyžovat na ledovci.



Na de Pissaillas pod horu du Montet (3488 metrů nad mořem) se dostanete z Le Fornet, nejvýše položené části Val d’Isere, pod Grande Motte do výšky 3456 m zase vyjedete z Val Claret, nejvýše položené části Tignes.









Kabinka lanovky v Tignes

Ale i bez ledovců je zde sezona pořádně dlouhá - ta letošní začala ve Val d’Isere na konci listopadu a lyžovat se bude až do začátku května.

Vybírat si tady z nabídky sjezdovek je lákavé, upozornit na ty nejzajímavější těžké. Ve Val d’Isere určitě každý zamíří pod vrchol Rocher de Bellevarde (2827 metrů nad mořem).

Podzemní lanovka Funival nebo kabina l’Olympique vyveze lyžaře do míst, odkud se nejlepší světoví sjezdaři každý rok spouští dolů, aby absolvovali jeden z nejtěžších světových závodů. Pohled na trať pro muže, kterou před olympiádou v roce 1992 navrhl Jean-Claude Killy, vzbuzuje respekt.

Sjezdovka OK vyhrazená ženám je na tom podobně. Ale není třeba se bát, l’Espace Killy není jen pro zdatné lyžaře. Tratí vyhovujících těm, kteří rádi jezdí po méně příkrých, upravených svazích, je také dost.

Také v Tignes se svezete podzemní lanovkou. Takzvaný Funiculaire vás vyveze pod Grande Motte. Občerstvíte se ve zdejší vyhlášené restauraci a buď pokračujete lanovkou dál na ledovec, nebo se pustíte modrou sjezdovkou génépy a budete tak sjíždět nekonečně dlouho dolů.



Nebo vyjedete na protější svah, na vrchol l’Aiguille Percee (2748 metrů nad mořem). Odtud se po sjezdovkách různých náročností můžete prakticky bez zastávky dostat až do Tignes les Brevieres, nejnižší části města, stojící hluboko pod přehradní hrází.

Také Tignes se chlubí olympijskou tratí. Zatímco ve Val d’Isere měli navrch sjezdaři, v Tignes v roce 1992 probíhaly soutěže v akrobatickém lyžování - tento svah najdete hned nad centrálním parkovištěm.

Ubytování v l’Espace Killy záleží jen na tom, kolik za ně chcete zaplatit. Obě střediska nabízejí široký výběr, jen ve Val d’Isere je k dispozici 13 tisíc lůžek, Tignes také přispívá pořádnou porcí od levnějších komplexů až po luxusní hotely.

Nudit se nebudete ani poté, co večer odepnete lyže. Restaurace a bary nechybějí v žádné části obou měst, a kdo ještě neměl dost sportování, může si jít například zaplavat. Letos naposledy to platí jen pro ty, kteří jsou ubytování ve Val d’Isere.

Užitečná informace - pokud si koupíte skipas minimálně na sedm dnů, nemusíte za plavání platit. Tyto radovánky budou návštěvníci Tignes sousedům závidět jen do následující zimy, kdy bude bazén otevřen i tam. Místo toho zatím můžete v Tignes zamířit do muzea, určitě vás expozicí mapující historii střediska nezklame.

Může se hodit Jak se tam dostat Z Česka je nejrychlejší cesta na trase Plzeň-Norimberk-Stuttgart -Basilej-Ženeva-Annecy-Albertville-Bourg St. Maurice a odtud nahoru k přehradě Lac du Chevril. U ní jeďte buď rovně na Val d’Isere, nebo zahněte doprava na Tignes. Kolik stojí permanentka Jeden den lyžování vás ve l’Espace Killy vyjde na 40 eur, šestidenní na 192,5 eura. Pokud zaplatíte 220 eur, můžete lyžovat sedm dní a zároveň máte volný vstup do bazénu ve Val d’Isere.