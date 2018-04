Val d’Anniviers: Úžasné lyžování pod čtyřtisícovkami i sjezd rychlý 190 km/h

Kochejte se krajinou

Údolí Val d´Anniviers, ležící ve švýcarském kantonu Wallis, ústí přímo do mohutného Sionského údolí. Táhne se od řeky Rhôny na jih v délce 25 kilometrů vzhůru, až do oblasti věčného sněhu.

Zde lyžař nenajde propojená střediska se stovkami kilometrů tratí, s mohutnými gondolami stoupajícími do závratných výšek přes tři tisíce metrů, ani davy šílenců, kteří si chtějí zalyžovat tam, kde jezdí slavné celebrity a nejlepší závodníci. Sem celebrity nejezdí a slavné závody světového poháru se tu neodehrávají. Nejsou tu ani osmisedačkové expresní lanovky s vyhřívanými sedátky, ale většinou obyčejné vleky a pomy.

Chvílemi máte pocit, jako by vás stroj času zanesl z bohatého Švýcarska na Šumavu před rokem 1989. Přesto vás okouzlí jedinečná atmosféra, kterou jinde nezažijete.

Val d’Anniviers navečer

Na každé místo si rezervujte den či dva. To bohatě stačí. Ve všech pěti střediscích – Vercorin, Grimentz, Zinal, Chandolin a St-Luc – platí jedna permanentka. I když všude jezdí skibusy, doprava vlastním autem je lepší. Budete totiž projíždět divokou alpskou krajinou s nádhernými panoramaty. Přímo vybízejí k zastavení na vyhlídce nad malebnou vesničkou a kochání se pohledem na dřevěné střechy prastarých horských domků, které vypadají jako z filmových pohádek.

Švýcarsko, Grimentz

Místní nej…

Třeba Chandolin je díky poloze 2 000 m n. m. jedním z nejvýše položených horských městeček v Alpách. Vercorin na náhorní plošině nad Sierre zase připomíná orlí hnízdo. A Grimentz je považované za výstavní místo dávného středověkého Švýcarska. Pyšní se mnoha nádherně udržovanými alpskými chalupami a typickými dřevěnými stodolami na vysokých kůlech, rozesetými kolem krásného románského kostela.

V Grimentz procházíte pěší zónou mezi barevnými pekárnami, restauracemi a cukrárnami, kde stojí zato dát si něco dobrého. Můžete si tu dokonce sami vyzkoušet hnětení a pečení domácího chleba podle originální starodávné receptury.

Grimentz

Freeride i náročné sjezdovky

I když tu lanovky nehýří zrovna nejmodernějšími výkřiky techniky (snad v žádném jiném skiareálu už dnes nenajdete tolik obyčejných kotvových vleků a pom), sjezdování tu vůbec není špatné. Dohromady 220 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce od 1 300 do 3 000 metrů. Převládají červené nad modrými a černými. Jsou tu i běžecké stopy.

Trati ve Vercorin vedou z vrcholu Cret-du-Midi (2 336 m) a sněžná děla zabezpečují sníh na jižních svazích od poloviny prosince do dubna. Také sjezd z vrcholu Becs de Bosson (2 900 m) do Grimentz (1 570 m) vybízí k rychlým carverovým obloukům. Mají tu i nejrychlejší švýcarskou trať letmého kilometru, kde se dosahuje rychlosti kolem 190 km/h. A také pětikilometrovou sáňkařskou dráhu podél kabinkové lanovky z vrcholu Bendola (2 100 m) do Grimentz.

Grimentz Mayoux

Ideálními terény pro freeride je pověstný Zinal. Sem to chce zajet během týdne aspoň dvakrát, určitě jsou tady nejlepší sjezdovky pro náročné lyžaře. Právě zde se konají lavinové kurzy, při nichž se lyžaři i snowboardisté učí, jak předcházet nebezpečí hor i jak si v případě neštěstí zachovat chladnou hlavu.

Nejrozlehlejší areál je Chandolin-St. Luc. Tvoří ho dvě střediska propojená lanovkami, která se díky zvláštními mikroklimatu těší nejen sluníčku po celý den, ale i nejlepším sněhovým podmínkám ve Walisu.

Z vrcholu Remointze (2 480 m) vedou do údolí krásné, dlouhé sjezdovky všech obtížností. V St. Luc překvapí na svazích pod vrcholem Rothorn (3 001 m) velký snowpark a boardercross. Menší či větší snowpark či U-rampu pro snowboardisty najdete i v ostatních střediscích.

Chandolin

Vyzkoušejte telemark

Zatoužíte-li zůstat i na lyžích věrni atmosféře dávných dob, vězte, že do módy v posledních letech znovu přicházejí sjezdové techniky našich pradědečků. Do časů, kdy se lyžovalo jen s jednou hůlkou, se už ani ve Val d’Anniviers nevrátíte, ale doporučujeme naučit se telemark.

Ve Vercorinu si vypůjčíte speciální lyže s vázáním a s instruktorem si vyzkoušíte, jak se točí v pokleku s nohou pokrčenou v koleni na předsunuté vnější lyži. Zjistíte, jak fyzicky náročné to je ve srovnání s carvingovými lyžemi moderní doby.

Grimentz Chandolin