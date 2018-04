Val Cenis: nefalšovaná Aljaška v Savojských Alpách

Může se hodit Jak se tam dostat Při cestě autem počítejte s mýtným na francouzských a švýcarských dálnicích. V Alpách jsou některé horské průsmyky v zimě uzavřené. Jejich seznam a další informace o cestování ve Francii najdete zde: http://cz.franceguide.com/ Pokud nejedete ve větší skupině, lze využít i letadlo. EasyJet: denně do Ženevy, Air France: 2x denně do Lyonu, ČSA: denně do Marseille. Odtud pak cesta trvá dvě až tři hodiny taxíkem nebo autobusem, který lze rezervovat na webu www.altibus.com Ceny potravin 12 vajec 2,20 €

1,5 l mléka 2 €

1,5 l vody 0,50 €

500 g špaget 1 €

500 g rýže 1,60 €

máslo 1,60 €

chléb 1,20 €

100 g sýr roquefort 2,10 €

1 litr džusu 3 €

1 camembert 2,70 €

6 plátků savojské šunky 4,30 € (ceny se mohou v různých střediscích lišit)

V restauraci

Za ochutnání určitě stojí sýrová jídla raclette nebo fondue. Připravují je ve všech restauracích a horských chalupách. Obsluha v restauraci vám ochotně ukáže, jak zacházet s nádobím i grilem. Kromě pálenky nezapomeňte ani na místní vína. Za jednoduché menu v restauraci (předkrm, hlavní jídlo, dezert, káva) zaplatíte od 20 €.

Za menu s místní specialitou pak 30 € a více.

V rychlých občerstveních na sjezdovce si můžete dát sendvič nebo panini od 6 €, jednoduché jídlo vyjde od 10 do 15 €.

Další informace o zimní dovolené ve Francii: http://lyze-francie.com/