Vady na kráse druhé největší země světa

Neutěšená zpráva o HIV/AIDS

Případy infekce virem HIV/AIDS mezi původním obyvatelstvem jsou více než třikrát vyšší než činí celostátní průměr Kanady, říká výzkum ze Sudbury (které se nachází na jezeře Ramsey v severovýchodní části Ontária).

“Problém spočívá v tom, že v tomto směru nemáme mnoho informací,” uvedl Schuyler Webster, profesor programu služeb pro domorodé obyvatelstvo v sudburské Laurentian University. To je také důvod, proč potřebujeme vyvinout program k zaznamenávání vývoje této choroby mezi veškerým aboriginálním obyvatelstvem,” řekl dále Webster, vydavatel speciální edice s názvem Native Social Work Journal, která se zaobírá tématy souvisejícími s touto nemocí. V prosincovém čísle speciálního časopisu je vůbec poprvé uveřejněna vyčerpávající a hluboká studie zabývající se tímto nevyléčitelným onemocněním, které efektuje kanadské původní obyvatelstvo.

“Federálně podporovaný projekt, který byl zahájen v roce 1998, je extrémně důležitý, protože zkoumá problematiku ve společenství, kde o věci existuje jen pramálo literatury nebo informací vůbec,” zdůraznil Webster. “Aboriginální populace nemá takové zdroje informací, jak čelit onemocnění, jak se před ním chránit, nemá přístup k výzkumným programům apod.,” řekl dále Webster.

Původní domorodé obyvatelstvo představuje pouze 2,8 procenta populace v zemi. Ale jeho příslušníci, postižení nákazou HIV, představují více než 9 procent ze všech nově zaregistrovaných případů onemocnění HIV. V průběhu let 1996-99 se zvýšil počet aboriginálních lidí v Kanadě postižených nákazou HIV o 91 procent, říká zpráva z Laboratory Centre for Disease Control.

Šokující bilance - počet sebevražd stoupá

Na jejím čele je ohavně vyhlížející jizva. Má za sebou čtyřletou závislost na domácky vyrobené pivo. Ve svých šestnácti letech představuje Kitty Turtle nový model sebevrahů v severním Ontáriu. Když se před dvěma měsíci pokusila spáchat sebevraždu, zabarikádovala se ve své ložnici. Podobně jako osm dalších dívek, které si sáhly na život od března do října loňského roku, ovázala si smyčku kolem krku a tři minuty na ní visela, než se jejímu švagrovi podařilo pěstmi prorazit střechu a vniknout do Kittina pokoje a zachránit ji. Na dotaz proč to udělala, Kitty odpověděla, že její chlapec jí řekl, že by pro ni bylo lepší, kdyby byla mrtvá. Kitty říká:” Myslela jsem si, že to bude lepší pro něj. Chodil s dalšími děvčaty a přitom žil se mnou.”

Pikangikum First Nation – místo, kde žijí Pikangikuové, vzdálené 300 km severovýchodně od Winnipegu, má zoufalé dědictví sebevražd mladistvých, jež v poslední době získalo další nepříjemný segment populace: mladé dívky a ženy. V minulosti mezi lety 1981 a 1998 pouze tři z 26 sebevražd spáchaly ženy. Od loňského ledna do nynějška byly sebevražedkyně v devíti z jednácti případů - pět z nich nebylo starší než třináct let. Šokující stav mentálního zdraví lidí aboriginální komunity se stal v poslední době středem pozornosti, poznamenal Colin Samson, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti sebevražd u aboriginálního obyvatelstva. Kmen Pikangikuů představuje jako pospolitost s nejvyšším počtem sebevražd na světě. Předáci komunity Sheshatshiuů zoufale provolávají, že je třeba zbavit děti narkomanského návyku vdechovat benzinové výpary (psali jsme o nich v článku Alkohol je problémem číslo jedna 27. 11. loňského roku).

Na otázku, jaký je život v komunitě, odpovídá 16letá Delius Quill, že velmi špatný. ”Škola je od loňského března zavřená, není zde žádné rekreační centrum a děti se nemají kde scházet.” Delius se nedávno vrátila z Vyhlídky Siuxů, což je místo, kde je psychiatrická léčebna pro sebevrahy. Na dotaz, proč si ona sáhla na život, odpovídá lakonicky, že se cítila beznadějně. Eddie Suggashie ztratil blízkého přítele a přítelkyni v září. Na otázku, proč si tolik dívek sáhne na život, odpovídá jednoznačně, že přesně tolik jich má problémy s partnery.

V originální komunitě je to bohužel rozšířený jev, který však od loňského ledna 27 smrtí způsobených sebevraždou - z nichž 14 žen -, vysvětluje jen částečně…

