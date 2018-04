V zoologické zahradě ve Schmidingu vás na kávu pozve bílý páv

Nic takové nenajdete v ZOO a ptačím parku Schmiding, který leží nedaleko hornorakouského Welsu. A přece stojí za to, abyste se připojili k oněm 120 000 lidí, kteří sem během roku zavítají. Už proto, že podobně poklidnou a přívětivou atmosféru najdete jen málokde.Onen poklid pramení nejspíš z toho, že nejde o obyčejnou zoologickou zahradu ale o splněný sen. V roce 1982 ji založil doktor Wolfgang Artmann a dodnes jde o soukromou instituci financovanou převážně z privátních zdrojů. »Zvířata byla mojí velkou láskou odjakživa první zoologickou zahradu včetně malých ptáčků jsem dostal v pěti letech, byla ze sádry. A tahle vášeň mě neopustila ani v době, kdy jsem studoval medicínu,« vzpomíná Wolfgang Artmann, který je primářem radiologie a svou práci v nemocnici kombinuje se svým neobvyklým koníčkem. I svatební dar, jenž se ženou dostali od přátel, byl stylový: pštros. Ve Schmidingu je vše budováno se snahou vytvořit co nejpřirozenější prostředí - s minimem bariér mezi návštěvníky a zvířaty, s minimem rušivých vlivů. Hned za vchodem posedává hejno papoušků volně vedle své voliéry, v dalším výběhu jsou promícháni ptáci a antilopy, obří klecí s dravci se dá volně procházet otevřeným koridorem a mohutní supové tak nejednou přilétnou doslova na dosah ruky. V jednom z vý běhů je i mladý přírůstek z Liberce - jedenáctiměsíční žirafa; další kus do páru si doktor Artmann vyhlédl v Olomouci. V tropickém pavilonu se vám prosmeknou pod nohama drobní ptáčci, vzápětí vám další proletí těsně kolem hlavy a krokodýlovi připomíná imitace břehu u jeho jezírka rodnou Afriku. Nějak sem ovšem nepasuje hejno bílých, částečně vypelichaných kakadu sídlíci na jednom ostrůvku. »To je vlastně jakási psychiatrická léčebna,« vysvětluje Artmann. »Někteří papoušci chovaní v zajetí bez partnera propadají depresím a vyškubají si peří. A my se jim pokoušíme pomoci tím, že je vypustíme do společnosti.« Do přírodního charakteru celého areálu přirozeně zapadá i zdejší Museum der Begegnung (Muzeum setkání). Svým zaměřením je blízké například pražskému Náprstkovu muzeu zabývá se totiž životem přírodních národů z různých koutů světa: Papua-Nová Guinea, Amazonie, africké pralesy, Asie... Zdejší expozice ovšem není nějakým studeně encyklopedickým pohledem a snaží se objevovat a pojmenovat i různé souvislosti se současným děním v tzv. civilizovaném světě. Od zkušeností jihoamerických šamanů není daleko k současné drogové scéně a filipínští léčitelé či kult woodoo jsou frekventovaná témata v novinách i televizi. Projektanti schmidingské ZOO mysleli i na různé atrakce pro rozptýlení dětských návštěvníků, kteří si mohou hrát na lodi umístěné na souši nebo se vozit na toboganu či na kladce zavěšené na laně. A nejen jim ale i dospělým pak přijde vhod posezení v kavárně, kam občas zamíří na procházku mezi stolky bílí pávi.VSTUPNÉ: Děti od 6 do 15 let a studenti 40, senioři 100 a dospělí 120 šilinků; rodiná vstupenka 280 šilinků. Vstupenky platí i pro vstup do Musea der Begegnung.