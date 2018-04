V zoo poletují stovky motýlů

Motýl na květu Motýli vypuštění do pavilónu vodní světy.

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové včera otevřela nově opravený pavilon Vodní světy, jenž návštěvníkům přibližuje život mořských a sladkovodních živočichů. Velkou atrakcí nové expozice jsou především stovky volně poletujících exotických motýlů, kteří běžně usedají na těla procházejících lidí. "Do volného prostoru jsme zatím vypustili přibližně dvě stě padesát motýlů, ale předpokládáme, že jich časem bude v pavilonu poletovat až čtyřikrát tolik," uvedl zoolog Pavel Moucha. Základ motýlí populace dovezli pracovníci zahrady počátkem dubna z farem na Filipínách a v Thajsku. Další motýly si prý zahrada už bude odchovávat sama. "Motýli žijí ve volné přírodě pouze několik měsíců a my navíc musíme počítat s tím, že někteří z nich nepřežijí bezprostřední kontakt s lidmi. Proto se už v této chvíli v zázemí pavilonu kuklí housenky dalších motýlích generací, které potěší návštěvníky koncem léta," vysvětil Moucha. Kromě pestrobarevných motýlů uvidí návštěvníci pavilonu i největší tuzemskou soustavu sladkovodních akvárií s tropickými rybami a tři mořské nádrže přibližující svět korálového útesu hluboko pod hladinou Tichého oceánu. Říši plazů zastupuje druhá největší skupina krokodýlů úzkohlavých na světě, leguáni, varani a čtyři velké anakondy. V expozici nechybí ani jedovatí hadi, kteří se do královédvorské zahrady vrátili po dlouhých devíti letech. V několika nových teráriích návštěvníci uvidí mimo jiné jedovaté chřeštýšovce a bojgy, jejichž domovem je jihovýchodní Asie.