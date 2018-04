V Zimbabwe očekávají další nepokoje

Mladý demonstrant utíká přes rozbořenou barikádu ve čtvrti Mabvuku v Harare během nepokojů vyvolaných zvýšením cen základních potravin.

"Myslím, že může přežít. Nynější nepokoje ho nepřimějí opustit úřad. Musí se však rozhodnout, co dál. To za něj nikdo neudělá," řekl šéf oddělení politických věd na Zimbabwské univerzitě Alfred Nhema.Spisovatel a politický komentátor Chenjerai Hove ale předpovídá, že vláda Mugabeho, který je u moci už více než 20 let, může skončit povstáním, až lidem konečně dojde trpělivost s krachujícím hospodářstvím a s lhostejností vlády. "Podle mě tomu nemůže nic zabránit. Věci už zašly příliš daleko. Obyvatelstvo je zatlačeno do kouta. Lidé se už proti Mugabemu sjednocují," dodal.Nepokoje vyvolané zvyšováním cen potravin, začaly v pondělí a pokračovaly i ve čtvrtek. Mladí lidé vyzbrojení kameny se střetávali s pořádkovou policií a s jednotkami vojáků, povolaných urychleně ze zálohy. Ti stříleli do vzduchu, aby davy rozehnali a několik účastníků surově zbili. "Zatím ještě střílejí do vzduchu a házejí na lidi granáty se slzným plynem. Za chvíli ale může klidně dojít k masakru," podotýká Hove.Předpovídá, že nepokoje, které se zatím omezují jen na okrajové, chudinské části hlavního města Harare, se mohou rozšířit i do jiných měst, jako v roce 1998. Jen v říjnu vzrostly ceny v průměru o třetinu. Oficiální inflace činí každoročně přes 60 procent. Bez práce je každý druhý obyvatel Zimbabwe.Zemědělství, páteř zimbabwského hospodářství, je už dlouho na kolenou. Státní finanční fondy jsou vyčerpané. Panuje nedostatek pohonných hmot, kurs měny rychle klesá, čímž se dovoz nesmírně prodražuje. Hove očekává, že protestní akce proti zvyšování cen potravin a kvůli jejich celkovému nedostatku dosáhnou vrcholu v prosinci. "Lidé jsou nyní odvážnější než kdykoli předtím. Existuje opozice, kterou je vidět a slyšet. Jejím cílem je vyzkoušet sílu obyvatelstva," říká. Mugabeho Africký národní svaz Zimbabwe-Vlastenecká fronta (ZANU-PF) nyní čelí první vážné parlamentní opozici od získání nezávislosti na Británii v roce 1980. Navíc nemá po letošních červnových volbách v nejvyšším zákonodárném orgánu poprvé většinu. "Obáváme se, že k sociálnímu výbuchu může dojít v březnu, kdy už bude zcela zjevný nedostatek potravin. Bude tím vážnější, že se projeví napříč celým sociálním spektrem," upozorňuje Nhema.Oba analytikové se shodují v názoru, že kdyby se rozšířily či zintenzívnily nynější nepokoje, byli by vojáci, kteří už nyní jsou v omezeném počtu v ulicích, použiti k potlačení protivládních akcí ostřejšími prostředky. Zároveň ale konstatovali, že vojáci by zřejmě odmítli použít ostré náboje ke střelbě do lidí z chudinských částí Harare, odkud mnozí sami pocházejí. Zatímco Hove tvrdí, že střední kádry armády jsou s to v takovém případě obrátit zbraně proti vládě, Nhema je je přesvědčený, že by jen odmítli poslechnout rozkazy. Oba ale konstatovali, že v žádném případě by nedošlo k vojenskému převratu, poněvadž armáda důsledně odmítá nechat se zatáhnout do politiky.