V září k blízkému moři. Vyplatí se Chorvatsko, ceny jsou až poloviční

U moře bez davů

"Krásně může být v září v celé zemi, ale když přijdou přeháňky, častěji to chytne sever. Čím jižněji, tím je počasí stabilnější. Jisté je to od Splitu níž," říká Natali Munitič z Chorvatského sdružení v Praze.

Proto je nutné si ujasnit priority. Když chcete jet co nejblíž, aby se cesta na pár dní co nejvíc časově vyplatila, volbou je sever země. Na Istrii či do Kvarnerského zálivu se dá z Česka dostat za sedm hodin.

Ten, pro koho je hlavní teplo a nevadí mu obětovat cestě o pár hodin více, měl by zajet až do střední či jižní Dalmácie. I jižně položený Dubrovník je dosažitelný za 12 hodin. Kompromisem je střed mezi Zadarem a Splitem.

Začátkem září se v Chorvatsku vylidňují města. Dá se tak zažít klid bez davů a zácp na dálnicích. Zavírají však některé obchody, zmrzlináři a bary na pláži. Přibalte si teplejší oblečení, večer už bývá chladněji. Počítejte i s tím, že se brzy stmívá.

Cesta na Jadran

Do všech míst v Chorvatsku vede zpočátku stejná trasa z Brna přes Mikulov, Vídeň, Graz a slovinský Maribor. Zde se cesty dělí.

Do Poreče je nejlepší pokračovat dál Slovinskem přes Ljubljanu a Koper. Do ostatních destinací je třeba u Mariboru odbočit z dálnice A1 na A4/E59 a jet dále přes Záhřeb a po chorvatské dálnici A1.

Na ostrov Pag se z dálnice A1 odbočuje na exitu 16 u Posedarje, na Pag vede most, takže není třeba platit za trajekt. Šibenik leží na exitu 22 a Split na exitu 25. Do Dubrovníku se pokračuje až na konec dálnice u Ravče a dál po trase E65 přes Vrgorac, Opuzen a dále po pobřeží přes území Bosny a Hercegoviny. Přechod přes hranice tu bývá bez problémů.

Dálniční známky a mýta

Řidiči se neobejdou bez desetidenní dálniční známky pro Rakousko za 7,90 eura (201 Kč). Do Poreče je nutná i týdenní slovinská dálniční známka za 15 eur (381 Kč). Do dalších částí Chorvatska se přes Slovinsko projíždí jen 50 kilometrů, proto je lepší se dálnici vyhnout.

V Chorvatsku se platí mýtné podle vzdálenosti. Při vjezdu na dálnici řidič dostane kartu, podle ní zaplatí, když dálnici opouští.

Trasy a náklady

Benzin je nyní v Rakousku, Slovinsku i Chorvatsku o něco levnější než v Česku, nejvýhodněji vychází v Chorvatsku.

Brno - Poreč: 669 kilometrů, čas 6:56, celkové náklady 2 087 Kč

Brno - Pag: 783 kilometrů, čas 7:55, celkové náklady 2 469 Kč

Brno - Šibenik: 821 kilometrů, čas 8:04, celkové náklady 2 662 Kč

Brno - Split: 888 kilometrů, čas 8:41, celkové náklady 2 894 Kč

Brno - Dubrovník: 1 084 km, čas 11:15, celkové náklady 3 439 Kč

Výpočet: průměrná spotřeba 7,5 l/100 km, benzin 30,10 Kč, euro 25,41 Kč, kuna 3,49 Kč, s výjimkou Poreče bez dálniční známky pro Slovinsko. Zdroj: viamichelin.com, dalnicni-znamky.com, ÚAMK

Ceny ubytování

Ceny na konci ve srovnání s hlavní sezonou klesají o 15 až 50 procent. Nejvyšší ceny jsou do konce srpna, v polovině září se snižují, nejvíce klesnou od druhé poloviny září. Někde snižují ceny už poslední týden v srpnu nebo od začátku září stanovují jednotnou sníženou sazbu pro období mimo sezonu.

kempy: od 4 eur (102 korun)

apartmány: od 26 eur (661 korun)

hotely 4*: od 34 eur (864 korun)

Cestovní doklady

Do Chorvatska stačí občanský průkaz, při cestě do Dubrovníku přes Bosnu a Hercegovinu je nutný pas. Když jedete s dětmi, je třeba mít pas, v němž jsou zapsané.

5 TIPŮ, KAM K MOŘI Poreč: čisté pláže, památka UNESCO

Poreč je nejpopulárnější letovisko na Istrii. Tento poloostrov láká hlavně lidi ze západní Evropy a Češi tu nejsou tak vítaní jako jinde, pro pobyt na pár dní to však je dobrá volba, je to nejblíž.

První týden v září tu teploty stoupají ke třicítce, po zbytek měsíce se drží kolem 25 stupňů, což na kratší koupání stačí. Je to však risk, někdy se může ochladit i na 15 stupňů.

Typické je tu členité pobřeží s borovicemi a hotely v malých zálivech. Kvalitní jsou zdejší kempy, pět z nich se dostalo mezi ty nejlepší v hodnocení Chorvatské unie kempů. Dobrá je i čistota pláží, označením modrou vlajkou se pyšní 12 z nich.

Poreč je zajímavý i jako historické město se zbytky staveb z dob starého Říma. Největším lákadlem je románská bazilika svatého Eufrazia ze 6. století s unikátními freskami, jež je zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.

Brno - Poreč: 669 km

Pag: klid a vítr

Ostrov Pag je ideální volbou pro ty, kdo mají rádi klid a neobvyklou krajinu. Ostrov odlesnili Benátčané, kteří dřevo používali na stavbu lodí a domů. Krajina je proto nezvykle vyprahlá. S pevninou je ostrov spojený mostem, takže není třeba platit za trajekt.

"Je to však místo známé tím, že tam hodně fouká. Když přijde severní vítr, může se ochladit moře," upozorňuje Natali Mutinič. Méně vane na jihozápadě, kde leží i hlavní město Pag s nejčistší zdejší pláží Prosikou. Počasí tu i v září často vydrží dobré, vítr lze využít třeba k surfování. Jako suvenýr si určitě přivezete vyhlášený pažský sýr.

Brno - Pag : 783 km

Šibenik: nejlepší pláž, malebná krajina a originální katedrála

Město Šibenik leží uprostřed chorvatského pobřeží, je tedy ideální kombinací dostupné vzdálenosti a velké šance na dobré počasí.

Část pobřeží od Šibeniku po Trogir na hranici severní a střední Dalmácie patří k nejmalebnějším v Chorvatsku. Letos tu však jsou vidět i stopy po velkých požárech.

U Šibeniku ústí do moře řeka Krka, na jejíž kaňon je úchvatný výhled třeba ze Šibenického mostu, součásti Jadranské magistrály.

Ke koupání je nejlepší dlouhá Bijela plaza Solaris ve stejnojmenném hotelovém resortu, která získala modrou vlajku za čistotu a byla vyhodnocená i jako chorvatská pláž roku 2009.

Šibenik je důležitý dopravní uzel, ale i historické město, jehož perlou je katedrála svatého Jakuba v neobvyklém goticko-renesančním slohu.

Za vidění stojí i nedaleký Primošten, historické rybářské městečko na malebném poloostrůvku, které žije i dlouho do noci.

Brno - Šibenik: 821 km

Split: odraz Benátek i Říma

Ve Splitu se už na počasí dá i v září spolehnout, teploty se pohybují mezi 25 a 30 stupni. Největší město na chorvatském pobřeží a středisko Dalmácie z velké části vystavěli Benátčané, takže uličky připomínají Benátky. Částečně je postavené na zbytcích paláce římského císaře Diokleciána. Kromě památek je tu však i promenáda vmoderním stylu.

Nejčistšími městskými plážemi jsou Bacvice a Bene, hezké přírodní koupání je na členitém pobřeží poloostrova Marjan.

Brno - Split: 888 km

Dubrovník: zachovalé hradby a rostliny subtropů

Jihodalmátský Dubrovník je kombinací památek i krásné přírody. Teploty ke koupání jsou tu i v září zcela jisté. Město zapsané na seznam UNESCO se rozkládá v několika zálivech. Unikátní jsou hlavně kompletně zachované hradby s 15 obrannými věžemi.

Zdejší pláže lemují středomořské i subtropické rostliny, nejčistší jsou pláže u hotelů Importanne a Valamar Dubrovnik President. Pěkné koupání s výhledem na staré město je na městském koupališti Banje.

Brno - Dubrovník: 1 084 km