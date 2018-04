V zajetí Rudých Khmerů, v džunglích Mosambiku - rozhoduje vůle přežít

"Když Rudí Khmerové někoho unesou, zabijou ho. Chris se ale choval úplně normálně," vzpomíná pan Houn, Chrisův tlumočník. Na jeho pomoci záviselo Chrisovo vyjednávání s únosci, o které se záhy pokusil: "Chceme pomoct Kambodžanům, odklízíme tady miny. Jsme neutrální organizace, která v Kambodži pomáhá Kambodžanům." Velitele přepadové jednotky to ale ani v nejmenším nezajímalo. Nařídil, aby se všichni postavili do řady dál od auta a vysvlékli do spodního prádla.

"Stál jsem tam ve spodkách a v duchu si říkal, že ať se stane cokoliv, nesmím se dostat do role oběti. Nařídili mi, abych nasedl do Land Roveru. Říkal jsem si, že se budu chovat suverénně. Když to přeženu, rychle couvnu."

Na vyjednávání ale velitel, který vedle něj seděl, nedal. Přesto se s ním během cesty snažil konverzovat a tlumočník, přesvědčen o beznadějnosti situace, rozhovor překládal.

Khmerové museli co nejrychleji překročit řeku, jinak by je mohly napadnout vládní jednotky. Za řekou, v husté džungli, byli "na svém". Chris se pokoušel přebrodění zdržet a získat taktickou výhodu či alespoň respekt. Nakonec ale nezbylo než řeku přebrodit.

Jak se kolona vzdalovala od civilizace, cesty se měnily v blátivé stezky. Auta zapadala do bahna a Chrise napadlo, jak může vzbudit respekt - bude koordinovat. Snažil se vyvolat dojem, že je nepostradatelný pro přepravu vozidel a zacházení s nimi.

Majetkem Rudých Khmerů

Válečníci byli součástí hierarchie pyramidy velitelů, na jejímž vrcholu stál Pol Pot. Každý velitel Rudých Khmerů ovládal určité území. Velitel, který Chrise a jeho skupinu unesl, tak vezl kořist ke svému nadřízenému a ten zase ke svému.

První noc se utábořili u řeky. Ráno se Chris zeptal, zda se může jít umýt, a věznitelé mu to dovolili. Po chvíli zjistil, že je zcela nehlídaný.





"Nastala moje nejtemnější chvilka. Rád jsem běhal, byl to můj koníček. Věděl jsem, že kdybych vzal nohy na ramena, tak mě nechytnou. Všichni lidi jsou pěkní sobci. To víte, že jsou," vzpomíná Chris na svoje pokušení. Mohl se pokusit utéci podél řeky, byl to téměř jistý úspěch. Ale mělo to své ale. "Chris měl šanci utéct. Kdyby utekl, tak by nás zabili, on to ale neudělal," vysvětluje pan Houn, proč si také Chrise váží.

"Oblastní velitel měl jiskru v oku"

Po další cestě dorazili do hlavního oblastního tábora a Chris byl odveden k veliteli. "Moje představivost neustále zabíhala jinam. Celou dobu jsem trnul hrůzou, a kdybych té hrůze podlehl, musel bych myslet jen na všechny ty strašné historky o umučených lidech," vzpomíná Chris na hrůzy, které se mu honily hlavou. Překladatel s ním jít nesměl.

Čekal na muže, který měl absolutní moc nad jejich osudem. Rozhovor začal tím, že zjistili, že nemluví společnou řečí. Paradoxně se to ukázalo jako výhoda - velitel, který si říkal Clever, se alespoň mohl předvést, co všechno z anglické řeči pochytil, a dialog tak probíhal ve skoro až přátelském duchu. "Clever měl v očích jiskru. Byla v něm aspoň špetka lidskosti, což mě nesmírně vzpružilo."

Chrise a jeho tlumočníka dokonce věznitelé pozvali na večeři. "Prý máte dobré srdce. Nemáte se bát, prý vám pomůže," tlumočil mu pak Houn slova velitele. Houn byl však přesto plný pochybností: "Zažil jsem Pol Potův režim. Když byl na někoho důstojník Rudých Khmerů, hodný a dal mu najíst, dobře najíst, znamenalo to, že ho chtějí zabít."

Snažili se udržet přátelské vztahy i následující den. Poté, co nad táborem přelétl vrtulník, nejspíše v rámci pátrání po Chrisově skupině, však velitel věděl, že musí učinit rozhodnutí.

A velitel rozhodnutí delegoval na svého podřízeného: má zajatce odvézt z tábora a pak s nimi naložit dle vlastního uvážení.

Zajatce ale čekalo příjemné překvapení - velitel jim zaručil svobodu a bezpečný průjezd khmerským územím na jeden den. Byli volní!

A pak se objevil velitel, který je zajal jako první. Ten se nehodlal smířit s tímto nulovým výsledkem, a tak zajatcům alespoň vzal Land Rover. Dále museli jet nákladním vozidlem. Doprovázelo je několik mladých vojáků z řad Khmerů.

V každém dřímá strach i zlost

Nákladní automobil po cestě blátem uvízl a výprava se vydala dále pěšky. Museli se z džungle dostat před rozedněním, podruhé už by šanci nedostali. Použili k tomu menší lest. "Vojáci Rudých Khmerů byli negramotní a věřili na duchy. Chris Moon jim nakukal, že tam jsou duchové a že když tam zůstaneme, zabijou nás," vysvětluje tlumočník.

Chris vzpomíná na jinou věc, která se přihodila, když s rukou na rameni muže před sebou kráčela skupina nebezpečným pralesem: "V té tmě, v té končině, kde neplatila žádná pravidla, kde jsem se jen zalykal vztekem nad tím, co nám provedli, jsem se musel vypořádat s poznáním, že to, co jsem na nich nenáviděl, dřímalo možná i ve mně. I mě totiž napadlo, že bych asi měl zabít toho kluka, co nás hlídal. Dokonce jsem se na něj vrhnul. Mohl jsem mu lehce zlomit vaz... zmocnit se jeho zbraně, sejmout toho druhého a zmizet rychle pryč. Nakonec naštěstí zvítězil zdravý rozum."

Zachráněni!

Dvě hodiny po východu slunce tři zachránění přebrodili řeku a zcela vyčerpaní dorazili do vesnice, kam původně směřovali.

"Když jsme tam přišli, tak byli všichni moc překvapení a vítali nás. Lidi byli šťastní, běželi k nám a blahopřáli nám. Volali: 'Oni jsou naživu, jsou naživu! Ó, Bůh jim pomohl.' Takhle to říkali," vzpomíná pan Houn a Chris dodává: "Tady se děti smály a hrály si. Myslím, že to byla nejdojemnější chvíle v mém životě. Prostě mě dojalo, jak byli ti lidi srdeční, jak měli obrovskou radost, že se nám nic nestalo. A pak někdo přistoupil k Hounovi a děkoval, že přišli zneškodnit ty miny. V tu chvíli se mi sevřelo hrdlo a musím přiznat, že jsem uronil i slzu, kterou jsem jako rozumný Brit okamžitě zamáčkl. V neděli nás pustili a už v pondělí jsme zase pokračovali v práci ."

O dva roky později

Možná i na tohle všechno si Chris Moon vzpomněl ve chvíli, kdy po výbuchu ležel na zemi na odminovávaném poli. "Kouknul jsem dolů a viděl, že levou nohu ještě mám, je trochu ožehnutá, zato pravou nohu mi to utrhlo pod kolenem. V tu chvíli se mi strašně chtělo křičet, řvát, panebože, utrhlo mi to nohu! Zhluboka jsem se nadechnul a řekl jsem si: nejdřív mysli, pak konej, mysli, pak konej! Lidi toho hodně napovídají o pudu sebezáchovy, jak vás v tu chvíli ovládne. No, nebylo to úplně tak. Po chvíli, když vás zaplaví bolest, dospějete do stadia, kdy je to tak hrozné, že si přejete umřít. Máte chuť to zabalit, smazat to, jako by se to nestalo."

To na tom prý bylo nejhorší. Bylo to tak lákavé, vzdát to a tiše se vytratit, bylo lákavé zemřít. Ale Chris pokušení i tentokrát odolal: "Zdravotníci se snažili dostat do mě infuzi, tekutiny. Já se rozhodl, že ty infuze vypiju. Vypil jsem dva litry fyziologického roztoku, a jak jsem kousal do toho plastového pytlíku, cítil jsem, že to přežiju. Jakmile jsem se rozhodl, že to nevzdám a neusnu, už mě ani nenapadlo, že bych taky nemusel přežít. Vzpomněl jsem si na všechno, proč musím žít: že se chci vidět s rodinou, s přáteli, jak roste moje malá neteřinka a taky jsem měl svou práci. Odpovědnost vůči svému programu. Nechtěl jsem umřít, protože by to uškodilo financování mého programu."





V nemocnici museli amputovat Chrisovu pravou nohu pod kolenem a také pravou paži od lokte dolů. On se ale zařekl, že se nenechá zlomit. Jeho koníčkem bylo běhání a on už za půl roku dosáhl neuvěřitelného: běhal maratony.