V Yellowstonské krajině gejzírů

Vyprávění Johna Coltera, samotáře, který v minulém století s puškou na zádech procházel krajinou a dostal se i do míst dnešního Yellowstonského národního parku, nechtěl nikdo věřit. Vždyť hovořil o vystřikující horké vodě, páře, bublajících a prskajících jezírkách vody a bahna. Teprve když to všechno uviděli i další dobrodruzi, začalo se těmto zvěstem věřit. Definitivní jasno vnesla až expedice, která se do míst dnešního Yellowstonu vypravila v roce 1870. Její členy gejzíry uchvátily. Bylo jim jasné, že příchod civilizace do těchto míst bude znamenat zničení unikátního místa. Ochráníme tuto krajinu, řekli si muži, kteří iniciovali vyhlášení prvního národního parku na světě.

Oblast o rozloze devíti tisíc čtverečních kilometrů vyňal 2. 3. 1872 americký Kongres z možnosti osídlení nebo prodeje". Díky fotografiím Williama Henryho Jacksona a malíře Thomase Morana, kteří doprovázeli první oficiální expedici, Yellowstonský park už od začátku Američany přitahoval. Výlet do tohoto parku byl však dlouho exkurzí na Divoký západ, nezřídka ji doprovázela i střelba. Do nedalekého okolí se stáhli bandité, kteří návštěvníky a jejich kočáry přepadávali.

Na území Yellowstonu bylo zjištěno a zaznamenáno více než deset tisíc postvulkanických projevů. Všudypřítomná síra žluté barvy dává jasně najevo, proč právě Yellowstone (žlutý kámen). Jak se v nepřeberné nabídce atraktivních postvulkanických jevů na území Yellowstonu orientovat? Ta nejkrásnější místa se nacházejí v několika gejzírových kotlinách. Naprostá většina návštěvníků začíná u nejznámějšího gejzíru Old Faithful (Starý věrný). Tady vyrostl už v roce 1904 celodřevěný hotel s 327 pokoji. Je dosud v provozu a všichni, kdo obdivují Divoký západ, si mohou prohlédnout přízemí této historické památky. Přímo před hotelem návštěvníky vítá gejzír Old Faithful. Erupce se opakují po sobě v rozmezí 30-120 minut, nejčastější periodou je hodina. Během asi čtyř minut gejzír vystříkne 30-60 tisíc litrů horké vody až do výše 60 metrů.

Další gejzíry v kotlině Upper Geyser Basin jsou značně nespolehlivé". Návštěvníci se mohou pouze procházet po dřevěných chodnících a vyčkávat, zda někde vyrazí k obloze. Čekat můžete hodinu, i celý den. Další velkou gejzírovou kotlinou je Noris Geyser Basin, která leží asi 50 kilometrů od Old Faithful. Světově známé místo Mammoth Hot Springs - travertinové terasy nalezneme na severu parku. Z hlubokých prasklin tu ve svahu vystupují horké vody, bohaté na uhličitan vápenatý, který tu tvoří drobně zvlněné povlaky na svazích. Jsou zde i celé soustavy malých i větších jezírek, uspořádaných kaskádovitě nad sebou. Když se dosyta na tu krásu vynadíváte, můžete se v horké vodě vykoupat. Tato možnost se nabízí nedaleko odtud. Proti proudu řeky vytéká ze břehu horká voda, která se tu mísí s chladnou říční.

Vraťme se však ke gejzírům. Co je způsobuje? Již od třetihor byla v prostoru Yellowstonu aktivní sopečná činnost. Ještě v ledových dobách se tu vypínal obrovský stratovulkán, který explodoval a po povrchu se rozlilo více než 100 km3 lávy. Tím pod sopkou vznikla dutina, do které se sesuly její zbytky, a vznikla velká oválná prohlubeň. V hloubce několika málo kilometrů pod zemí je i dnes žhavý magmatický krb. Prasklinami v nadloží prostupují k povrchu plyny a horninami stoupá teplo (v hloubce okolo 800 metrů dosahují horniny teploty 200 °C). Prosakující dešťová voda pohlcuje plyny, prohřívá se, rozpouští okolní horniny a mění se v páru. Na vyústění puklin na zemi pak vidíme gejzír, vývěry horské vody. Yellowstone není jenom dozvukem sopečné činnosti. Je to i území vodopádů a dravých řek. Za těmi se vydejte do Grand Canyon of the Yellowstone. Z několika vyhlídkových bodů mohou návštěvníci pozorovat dva velké vodopády i prudké stěny údolí klesající do hloubky 450 metrů. Srázy ohromí svou neskutečnou barevností: od žluté až k okrové. Nesmíme zapomenout ani na to, že v celém Yellowstonu žijí bizoni, losi, jeleni, medvědi baribalové a grizzly, kojoti, tlustorohé ovce, drobní hlodavci i pelikáni. Území parku leží poměrně vysoko. Prakticky všude přesahuje hranici dvou tisíc metrů.