V Turkmenistánu je levně

12:40 , aktualizováno 12:40

Malé letiště ve východním Turkmenistánu. Je večer. Horko a já jsem unavený po ubíjejících 800 kilometrech jízdy. Blížím se k prodejně letenek, píše Sebastian Alison z agentury Reuters. "Máte sedadlo vlevo na dnešní let do Ašgabatu?" "Samozřejmě." "Kolik to stojí?" "34" "Dolarů?" Zní to příliš levně. "Ne, manatů." To není možné. Snažím se to přepočítat podle směnného kursu. "Jste si jistý?" "Samozřejmě, že jsem si jistý. 34.000 manatů." Platím, beru si letenku, zastavuji se a přemýšlím. To je 1,55 dolaru za 600 kilometrů letu v novém Boeingu 717. Vítejte v Turkmenistánu.