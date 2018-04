Většina žen v regionu Nevsehir se uchýlila do podzemí domů nebo do starých příbytků vytesaných do skal, kde je teplota mezi 15 a 20 stupni Celsia, aby zde vykonávala domácí práce, uvedla agentura Anadolu.



Starosta obce Bakirky u Istanbulu zase vyslal zdravotníky, aby poskytovali pomoc důchodcům, kteří čekají v několikahodinových frontách před státními bankami na výplatu penzí. Lékaři a zdravotní sestry jim přidělují vodu a usazují je na židličky, aby v parnu neskolabovali.