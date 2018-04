V Třeboni vznikne naučná stezka okolo historických seníků

"Město má totiž lepší přístup různým finančním programům a dotacím než fyzické osoby. Dotace by spolu s penězi z městského rozpočtu umožnily seníky opravit," vysvětlil snahu třeboňské radnice Jan Pavlas, který je vedoucím odboru správy majetku města.

Ačkoliv původně se sedm vlastníků rozhodlo přenechat seníky radnici, v minulém roce získalo město pouze dva objekty. Ty rekonstruovalo celkovým nákladem 98 tisíc korun. Přitom polovina této částky pocházela z městského rozpočtu a druhou poskytl stát z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento program spravuje ministerstvo kultury. "Rekonstrukce se týkala hlavně obnovy střešních konstrukcí, kde v minulosti došlo k nevyhovujícím zásahům a k použití nevhodných materiálů," řekl Jan Pavlas.

Ze střech tak zmizel eternit, který nahradily památkáři doporučené šindele. Osud dalších čtyř seníků závisí na jednání vlastníků s městským úřadem. "Myslím si, že objekty nakonec získáme. Alespoň z naší strany pro to uděláme všechno," míní vedoucí odboru správy majetku města Pavlas.

Přitom radnice počítá s dalšími stavebními pracemi na senících. Příslušné finance totiž zahrnula do rozpočtu pro oblast kultury. Projekt naučné stezky kolem seníků je podle vedoucí Informačního a kulturního střediska Marcely Kolářové zatím ve stadiu úvah. Podle představ třeboňské radnice by čtyři až pět historicky cenných objektů tvořilo sezonní venkovní expozici. "Ta by poskytovala základní informace o zemědělství, lesnictví a rybníkářství. Takovou zajímavostí je, že seníky se daly využívat, jen když louky byly zamrzlé nebo suché. Jinak byly nepřístupné," vysvětlila Kolářová. Naučná stezka by byla doplňkem k expozici Třeboňsko - krajina a lidé, která se připravuje do nově upravených prostorů Státního zámku Třeboň.