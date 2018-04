V Tatrách hrozí laviny

"Protože v Tatrách napadlo deset až patnáct centimetrů nového sněhu, je pravděpodobné uvolnění deskových lavin už při malém mechanickém narušení," uvedl Matúšek. Podle něj je možný samovolný vznik až středně velkých lavin, které mohou zasáhnout i turistické trasy v pásmu lesa. "Je proto vhodné dočasně vyloučit pohyb ve volném vysokohorském terénu," dodal. Vyznačené a kontrolované zimní trasy jsou ale podle jeho slov bezpečné.



Výstrahy SLP v neděli zřejmě nevzala na vědomí skupina čtyř skialpinistů. Trojice Poláků a jeden Slovák uvázli v lavině, která se utrhla ve Velké Studené dolině. Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších následků.



Na hřebenech hor byla dnes ráno mlha, místy sněžilo. Teplota se pohybovala od minus pěti do minus 11 stupňů Celsia. Vál prudký severní vítr rychlostí do 55 kilometrů za hodinu, místy až do 120 kilometrů za hodinu. "Ve vyšších polohách napadlo za uplynulé čtyři dny místy až 100 centimetrů nového sněhu. Ve Vysokých

Tatrách dosahuje sněhová přikrývka někde až 200 centimetrů," řekl Matúšek.



Podle informací Slovenské správy silnic (SSC) byly dnes dopoledne všechny dálnice a silnice na území Slovenska sjízdné. Dálniční úseky jsou suché. Vrstva sněhu od jednoho do pěti centimetrů je v horských oblastech okresů Banská Bystrica, Považská Bystrica, Žilina, Dolný Kubín, Poprad, Čadca, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovna.



Sledované horské přechody jsou sjízdné. Vrstva uježděného sněhu v tloušťce do tří centimetrů je na horských přechodech Huty, Jasná, Dobšiná a Hnilec. SSC upozorňuje řidiče na silný nárazový vítr na celém území Slovenska.