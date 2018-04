V Sydney je málo klokanů, v Řecku moc kamení. Na co si stěžují turisté

Další z turistů byli rozčarovaní z toho, že v Japonsku byla v zimě příliš velká zima na lyžování a naopak v Singapuru je moc horko a není tam dost čerstvého vzduchu.

Další cestovatel byl podrážděný, že kolem něj bylo na Fidži příliš mnoho dětí, přestože tam cestoval v době školních prázdnin a sám měl s sebou svoje malé potomky.

Značné zklamání a hněv dala najevo také turistka, která po návratu z Číny zjistila, že její "originální kabelka Gucci" koupená za dvacet dolarů (asi 350 korun) je kupodivu padělek.

A rozmazlené turisty neuspokojily ani slavné řecké pláže, kde je podle stěžovatelů "málo písku a moc kamení".

Některé stesky jsou poměrně překvapivé. Kdo by si stěžoval, že sedadlo v letadle je příliš pohodlné? Tedy kromě cestujícího v letadle jedné blízkovýchodní letecké společnosti, který usnul, přestože chtěl po celou dobu letu zůstat vzhůru.

Ryby, a v moři?

Podobný seznam zábavných stížností v loňském roce zveřejnili i britští cestovní agenti. K nejbizarnějším záznamům patřil stesk, že na pláži bylo moc písku a že v moři plavala ryba. "Nikdo nám neřekl, že v moři budou ryby. Děti byly v šoku," napsal stěžující si turista.

Mezi dalšími stížnostmi se objevilo, že "ve Španělsku je moc Španělů" a "v indických restauracích moc karí".

Chci reiki pro psa a jenom modré jídlo

Turistické podivnosti ale stížnostmi nekončí. Australské hotely mají soupisku nejpodivnějších žádostí, jakými je jejich hosté občas zahrnují. Jeden z turistů si například přál, aby hotelový recepční zařídil, aby přestalo pršet. Dalšímu naopak vadil sluneční svit v pokoji a přinutil zaměstnance hotelu přelepit mu okna tmavou lepicí páskou. Jiný si nechal několikrát vyměnit pokoj, protože klimatizace prý vydává divný zvuk - jen aby nakonec zjistil, že jeho původcem je elektrický zubní kartáček, který se mu samovolně zapnul v neceséru.

A do kolonky čistých kuriozit pak patří takové žádosti hostů, jako např. jestli by si směli od hotelového zaměstnance vypůjčit boty, jestli by je nemohl odvézt autem do obchodu nebo jestli by se nechtěl oženit s jejich dcerou.

Britský Daily Telegraph zase zveřejnil bizarní požadavky hostů hotelového řetězce Best Western. Skupina milovníků zvířat žádala při rezervaci pokojů o zajištění reiki pro jejich mazlíčky (reiki - léčení pomocí energie). Partička cestovatelů zase trvala na tom, aby se celé menu skládalo pouze z modrého jídla a potravin.

"Vždy se snažíme splnit veškerá přání hostů. Musím ale přiznat, že když u nás chtěl uspořádat konferenci britský Klub vysokých lidí, museli jsme jejich akci odmítnout, protože jsme na daný termín nebyli schopni sehnat dostatek postelí v délce přes dva metry," přiznal marketingový ředitel Tim Wade.