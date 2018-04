V srpnu se ubytování na Istrii shání těžko

LIMSKÝ FJORD

Mezi Vrsarem a Rovinjem se hluboko do pevniny zařezává Limský záliv. Nebo také fjord to proto, že vysokými strmými skalními stěnami připomíná skandinávské fjordy. Jedenáct kilometrů dlouhý kanál s nezvykle sladkými jadranskými vodami je výjimečnou přírodní rezervací. Navštívit zde turisté mohou i jeskyni, kde se natáčela i jedna ze slavných "mayovek".



POREČ

Poreč je jedno z nejoblíbenějších letovisek na západním pobřeží Istrie. Ale také jedna z největších historických pokladnic. Uvnitř historického jádra města se jakoby nenápadně ukrývá doslova unikátní stavba v celé Evropě - téměř 1800 let stará Eufrasiova bazilika se zlatem vykládanými mozaikami. Z její věže je pěkná vyhlídka na porečskou riviéru. Další informace: www.istra.com/porec/cro



AGROTURISTIKA

Hýkající oslík, pasoucí se koně, vůně čerstvě pečeného chleba a uzeného masa, kámen, dřevo, tradice a hlavně zdravá domácí strava. Tak vypadají agroturistické farmy, jichž je z celého Chorvatska nejvíce právě na Istrii. Bydlí se v kamenných staveních a k moři je to, co by kamenem dohodil. Další informace na: www.istra.com/agroturizam/cro



PULA

Rušná, průmyslová, turisty zavalená Pula je neoficiální metropolí Istrie. Je však také k prasknutí nabitá památkami všeho druhu. Snad povinné je navštívit dva tisíce let starý římský amfiteátr, který si málem rozebrali Benátčané na stavbu svých domů. Trošku zapomenutý je jeden ze sedmi vrcholků, na nichž se Pula rozkládá. Stojí na něm bývalá benátská pevnost s obrannou věží, z níž je nádherný pohled na Pulu a okolí. Další informace: www.istra.com/pula/cro



ROVINJ

Není snad krásnějšího města v tomto koutu Jaderského moře. I spisovatel Jules Verne podlehl dokonalé harmonii istrijského Rovinje a umístil k jeho břehům část románu "Matyáš Sandorf". Třináctitisícové letovisko na západním břehu Istrie připomíná "Benátky". A není divu, Benátčané vládli tomuto území po celá staletí. Například zdejší zvonice byla roku 1677 postavena podle kampanily dómu svatého Marka v Benátkách. Z jejího vrcholu je při dobré viditelnosti skvělý rozhled nejen po Rovinji a vnitrozemí Istrie, vidět jsou dokonce alpské třítisícovky! Další informace na: http://www.rovinj.hr/ nebo www.istra.com/rovinj/cro



MOTOVUN

Středověké městečko Motovun je jednou z dominant istrijského vnitrozemí. Z městských hradeb snadno přehlédnete celou Istrii. Leží vám najednou u nohou nekonečně modré moře, přímořská města, jejichž historie sahá tisíce let zpátky, vinice, pohoří Učka, na severu zvedající se Alpy. Přijet na horském kole, posedět v hospůdce na náměstí, dát si vynikající polévku maneštru - a zastavit se u některého z vinařů v blízkém okolí, tak vypadá ideální výlet.



ISTARSKÉ TOPLICE

Zastrčené, turisty dosud neobjevené a opomíjené sirné lázně Istarské Toplice, které oblažovaly již těla starých Římanů, leží v kaňonu řeky Mirny uprostřed chorvatské Istrie. Cesta k nim je snadná přes Motovun směrem na Buzet. Zaplatíte vstupné a pak už můžete usednout do páchnoucí, ale neobyčejně zdravé vody pod sto metrů vysokou skalní stěnou.