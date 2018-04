V sobotu hrozí na přechodech blokáda

Policie hlídkuje před budovou soudu.

Jihočeští policisté doporučují turistům, aby v sobotu k cestě z České republiky do Rakouska či v opačném směru použili hraniční přechody sousedící s těmi, které budou rakouští protijaderní aktivisté blokovat. Hornorakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín oznámili, že v sobotu od 11:59 do 17:00 zablokují přechody mezi rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousy a jižními Čechami. Snaží se tak zabránit uvedení Temelína do provozu. "Doporučujeme turistům, aby v uvedené době využili hraniční přechody České Velenice - Gmünd, Halámky - Neunagelberg a Nová Bystřice - Grametten. Všechny mají nepřetržitý provoz a jsou určeny pro osobní a nákladní automobily, autobusy, motocykly, cyklisty i pěší," řekla jihočeská policejní mluvčíMartina Kolářová. "Využít lze i hraniční přechody Nové Hrady - Pyhrabruck, a Slavonice - Fratres s provozem od 06:00 do 22:00. Oba jsou určeny pro osobní automobily, motocykly, cyklisty a pěší, přechod Slavonice pak i pro autobusy," dodala Kolářová. Sobotní blokáda hornorakouských odpůrců Temelína má postihnout především hraniční přechod Wullowitz - Dolní Dvořiště používaný jako hlavní v celé oblasti, dále Weigetschlag - Studánky procházející přes Vyšebrodský průsmyk a Guglwald - Přední Výtoň u Lipenské nádrže. Jihočeská policejní správa podle Kolářové přijala taková opatření a posílila výkon služby tak, aby na všech ostatních hraničních přechodech byli v době blokády cestující odbavováni plynule a včas.