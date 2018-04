V sisteronské soutěsce

Od Středozemního moře vede k severu do nitra Francie několik důležitých a hlavně v létě značně frekventovaných silnic. Tam, kde se spojuje silnice od Marseille se silnicí od Cannes, Nice a San Rema, aby pokračovala dále ve směru ke Grenoblu, vyhloubila řeka Durance v úzkém, vápencovém hřbetě Barronies obdivuhodnou soutěsku.V její blízkosti vyrostla již v římském období na dopravně strategickém místě osada Segustero, pozdější Sisteron. Nejvýznamnější historickou památkou Sisteronu je mohutná pevnost. Střežila a kontrolovala ze své výše cestu, přitisknutou k úbočí skály nad řekou. Je to vlastně přírodní brána, kudy proudila přeprava zboží i osob z jižní středomořské oblasti do francouzských Alp a dále do vnitrozemí. Pevnost se stavěla o rozšiřovala v několika etapách už od 11. století. Městem projížděl i vojevůdce a císař Napoleon na své cestě z ostrova Elby do Grenoblu. Nahoru do pevnosti vystoupáme uličkami starého města, jehož kamenné domy jsou schouleny z jižní strany pod pevností. Můžeme se i nechat vyvézt malým vyhlídkovým silničním vláčkem z Place de la Republique. Shora máme výhled jak na celé město, tak na ojedinělý výtvor přírodních sil Sisteronskou soutěsku. Řeka zde prorazila téměř svisle postavené tvrdé vrstvy vápence s vložkami méně odolných vrstev hřbetu Barronies. Na jedné části hřbetu stojíme na pravém břehu v pevnosti. Druhou část vidíme na protějším břehu. Tvrdé vápencové vrstvy se zvedají z koryta řeky. Za řadou domů se v podobě žeber s mezerami po vyvětralých měkčích vrstvách zvedají příkře o plných 665 metrů do vrcholu Rocher de la Baume. Ten má nadmořskou výšku 1147 metrů. Máte-li dost času, lze na tento vrchol vystoupit a obdivovat obdobný pohled na skálu korunovanou pevností. Ač se to nezdá, je nutno na výstup počítat asi se třemi hodinami času. Po druhé světové válce, kdy zesílil provoz Sisteronskou soutěskou, nestačila již stará úzká silnice. Řešení bylo jediné. Skálou pod pevností byl v roce 1957 proražen tunel, který umožnil dobrou propustnost motorových vozidel soutěskou. Před tunelem je ze severní strany parkoviště a velká vyhlídková terasa. Sisteron jako většina francouzských měst má svůj chrám. Zdejší Notre-Dame-des-Pommiers vybudovaný v letech 1160 - 1220 najdeme na Place du General de Gaule. Vyplatí se projít i křivolakými uličkami starého města, kde můžeme obdivovat krásné, starobylé domy ze 16. a 17. století. Díky poloze Sisteronu se zde zastavují tisíce turistů, obdivujících těsné propojení přírodních a historických pozoruhodností. Mnozí z nich si všimnou i toho, že Sisteronská soutěska je i hranicí geografickou. Jižně od ní totiž začíná středomořská oblast s teplejším klimatem, jinou faunou a vegetací než ta, kterou znají ze severu.