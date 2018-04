V SALCBURSKU BUDE HOROLEZECKÁ VÝSTAVA

Mimořádnou expozici určenou milovníkům alpinismu připravují pod názvem Volání hor! v salcburském Altenmarktu-Zauchensee. Výstavu, která mapuje horolezectví od jeho počátků v Alpách až k dobývání osmitisícovek, bude otevřena od 15. dubna 2000 do 4. listopadu 2001. Speciální tématické části se zabývají rovněž životem šerpů, legendami o pokladech ukrytých v nitru hor či emancipací žen v horolezeckém světě. Otevírací doba v létě je celý týden od 10 do 18 hodin a v zimě od středy do neděle mezi 14. a 21. hodinou.