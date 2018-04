V říši boha Radegasta

V hospodě v Dolní Bečvě to hučí jak v piliňákách. "Valašský žebrák Lojzek odešél na léto do světa, aby získal zkušenosti. Začal žebrať v Prahe na Karlově mostě a hned měl valašský širák plný," křičí zpocený Miro na celý lokál a žíly na krku se mu napínají k prasknutí. Ještě před pointou do sebe kopne dalšího panáka, raději nepočítat kolikátého. "V tém šel kolem pán premiér," chápe se znovu slova. "Takéj mu přihodíl korunu, ale potém hrábnul do klobúčiska a vyvalenému Lojzovi pravíl: 'To první byla sociální výpomoc a to druhé daň z příjmu...'" Sálem zaburácí řev štamgastů a rtuťovitý Miro je ve svém živlu.