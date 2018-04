V římském koloseu budou výtahy

12:29 , aktualizováno 12:29

Uvnitř římského Kolosea budou postaveny dva výtahy, které mají usnadnit dopravu návštěvníků do druhého patra tohoto gigantického amfiteátru. Oznámilo to italské ministerstvo kultury s tím, že druhé patro bude opět pro veřejnost přístupné od příštího měsíce. Výtahy budou postaveny do 21. června, kdy začne výstava o římské říši a gladiátorských soubojích. Výstavu budou tvořit portréty císařů, sochy, fresky, mince a také štíty, helmy a zbraně, které při svých soubojích používali gladiátoři.