V říjnu k moři: kde se v Evropě i teď ještě dobře vykoupete

Kréta

Největší z řeckých ostrovů proslul jako kolébka nejstarší evropské civilizace (mínojské), o níž máme alespoň nějaké přesnější informace. V moderní době se pak Kréta profiluje jako jedna z nejoblíbenějších dovolenkových destinací Středomoří. Říjen je tu sázka na jistotu s tím, že o něco teplejší vzduch (tedy přes den zpravidla 22–25 °C) si užijete na jižním, nádherně členitém pobřeží.

Kromě pláží nezapomeňte navštívit ruiny paláce v Knóssu a projít si některou z řady impozantních skalních soutěsek na jihozápadě ostrova: Samaria je nejznámější a zároveň i nejdelší. Milovníky pěších túr může zaujmout, že krétské hory atakují hranici 2 500 m n. m. a možností na horské túry je bezpočet. K tomu, abyste tohle všechno zvládli, budete potřebovat auto. Výpůjčku automobilu si zařiďte předem (např. na www.holidayautos.co.uk), přijde vás to na pár stokorun na den.

Plusy: Různorodé pláže na malém prostoru, vynikající kulturní a historické zázemí, atraktivní příroda.

Minusy: Chaotické veřejné služby včetně hromadné dopravy.

Kréta Poloha: východní Středomoří

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Iraklio): 20 °C/69 mm

Aktuální teplota moře (9. 10. 2013): 24 °C

Individuální doprava do oblasti: přímé lety Ryanairu z Vratislavi (Wroclaw) nebo Katovic.

Informace: www.visitgreece.gr/en/greek_islands/crete

Costa Blanca

V Alicante, největším městě na španělském pobřeží Costa Blanca, najdete vlastně všechno: čisté písečné pláže přímo ve městě, pěknou historickou čtvrť korunovanou mohutnou pevností Castillo de Santa Bárbara, výtečné restaurace i bezpočet možností zábavy. A letiště se nachází kousek za městem. Díky velmi mírnému klimatu se sem jezdí po celý rok, v moři se bez nutnosti neoprenu spolehlivě vykoupete až do začátku listopadu.

Výhodou Alicante je dobré dopravní spojení do okolí, vede tu železnice i četné autobusové linky. S pomocí veřejné dopravy tak snadno můžete navštívit např. krásné historické město Murcia či Elche s proslulými palmovými háji (památka světového dědictví UNESCO). Rychlovlaky AVE dokonce nyní umožňují udělat si i jednodenní výlet do Madridu. Naopak radíme vynechat nedaleké obludné přímořské letovisko Benidorm, jehož až třicetipatrové paneláky jsou svědectvím neregulované výstavby 60. a 70. let 20. století.

Plusy: Možnost zajímavých výletů podél pobřeží i do vnitrozemí, dobře fungující veřejná doprava, je vidět dlouho do večera (Španělsko má středoevropský čas).

Minusy: Může zapršet, ale nebude to trvat dlouho.

Alicante, hrad Santa Barbara

Costa Blanca Poloha: jihovýchodní Španělsko

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Alicante): 19 °C/68 mm

Aktuální teplota moře (9. 10. 2013): 24 °C

Individuální doprava do oblasti: přímé lety Ryanairu do Alicante z Norimberku nebo Vratislavi (Wroclaw).

Informace: www.spain.info; www.costablanca.org

Apulie

Podpatek italské boty, jak se často říká regionu Apulie (Puglia), nabízí mnohem víc než jen známý členitý poloostrov Gargano. Apulie má několik set kilometrů dlouhé pobřeží, které se táhne až k mysu Santa Maria di Leuca a kromě desítek krásných pláží je lemované přitažlivými lokalitami, které si uchovaly mnoho ze svého původního charakteru. Značnou část pobřeží navíc sleduje hlavní železnice a do většiny letovisek se tak z letiště v Bari snadno dopravíte veřejnou dopravou.

Pravou Itálii včetně italštiny jako jediného dorozumívacího jazyka poznáte třeba v Monopoli nebo Poligananu, pěkné pláže se najdou také v okolí Gallipoli. Alespoň pár hodin, třeba cestou na letiště, věnujte prozkoumání starého města v Bari se skvostnými románskými kostely. Ve vnitrozemí lákají pitoreskní trulli, podivné stavby kónického tvaru v Alberobellu, a do dálky mnoha kilometrů září bílé fasády historického "bílého města" Ostuni.

Plusy: Snadná doprava z Prahy, autentické prostředí "opravdové" Itálie.

Minusy: Omezené rozměry příručního zavazadla na letech Wizz Airu, pozor na kriminalitu ve městech.

Úzká ulička v "bílém městě" Ostuni Trulli v Alberobellu

Apulie Poloha: jihovýchodní Itálie

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Bari): 17 °C/57 mm

Aktuální teplota moře (9. 10. 2013): 21–23 °C

Individuální doprava do oblasti: přímé lety Wizz Airu z Prahy do Bari

Informace: www.viaggiareinpuglia.it

Kypr

Kypr, nejvýchodnější z velkých středomořských ostrovů, má jedny z nejlepších podmínek pro plážovou turistiku v této části světa: v moři se dá bezpečně koupat ještě v listopadu a i vzduch zůstává teplý déle než třeba na pobřeží Itálie či Španělska. Hlavní resorty s nezbytným turistickým zázemím hledejte na jihovýchodě u Larnaky a pak na jihozápadě v okolí historického města Pafos.

Přes nevelkou rozlohu, necelých 10 000 km² nabízí Kypr pozoruhodnou rozmanitost přírodní, kulturní a také politickou. Krajina se zvedá od většinou členitého pobřeží přes vyprahlou plošinu až do lesnatého pohoří Troodos, jehož nejvyšší vrcholy atakují úroveň 2000 m n. m. Stavební památky i vykopávky tu zůstaly po starověkých Řecích i Římanech, svůj otisk zanechala Byzanc, Benátčané, osmanská říše...

A ještě k tomu jde o na dvě části rozťatý ostrov, na jehož severní třetině byla vyhlášena (mezinárodně neuznaná) Severokyperská turecká republika. Na tzv. zelenou linii do rozděleného hlavního města Lefkosía (Nikósie) se zajeďte podívat i v případě, že vás politika vůbec nezajímá, budete si to dlouho pamatovat...

Plusy: Jistota pěkného a teplého počasí, zajímavé a různorodé kulturní a historické zázemí, snadná domluva v angličtině.

Minusy: Složitější a nákladnější doprava do oblasti, na Kypru se jezdí vlevo.

Na stezce Atalante Trail v kyperském pohoří Troodos Pobřeží severozápadního Kypru, pohled ze stezky Aphrodite Trail

Kypr Poloha: východní Středomoří

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Larnaca): 21 °C/83 mm

Aktuální teplota moře (9. 10. 2013): 24–26 °C

Individuální doprava do oblasti: přímé lety Ryanairu z Krakova či Budapešti do Pafosu, případně přímé lety Wizz Airu do Larnaky.

Informace: www.visitcyprus.com

Tenerife

Pohled na sopku Teide, nejvyšší horu Španělska, je impozantní, vrchol se tyčí 3 715 metrů nad oceánem, a to její základna leží ještě několik kilometrů pod hladinou! Právě Teide je nezpochybnitelným symbolem Tenerife, největšího a také nejnavštěvovanějšího z Kanárských ostrovů. Masiv obrovské sopky dělí Tenerife na dvě zcela odlišné části, zatímco návětrné svahy na severu a východě jsou porostlé bujnou vegetací (a občas mohou být i deštivé), jih je vyprahlý až pouštní. Místo pobytu na Tenerife je vhodné vybrat právě podle tohoto klíče. O teploty není třeba se obávat, na "Kanárech" je pěkně pořád.

Pláže se táhnou hlavně podél východního pobřeží, sever a západ je skalnatější. Za hlavní turistické resorty platí Los Cristianos a Playa de las Americas na jihu a "zelené" Puerto de la Cruz na severu. Na Tenerife si každopádně půjčte auto a projeďte vysokohorskou plošinu v Národním parku Teide: vyprahlá nahnědlá krajina místy oživená nádhernými hadinci, s obřím kuželem sopky na obzoru, vytváří panoramata, na která se nezapomíná.

Plusy: Absolutní jistota pěkného a teplého počasí, exotické prostředí sopečného ostrova, mírné ceny na místě.

Minusy: Složitější a nákladnější doprava do oblasti.

Bazilika v Candelarii Pico de Teide v zimě