V Ralsku snadno zabloudíte

16:29 , aktualizováno 16:29

Ralsko se má proměnit v turistický ráj a čekají na to turisté nejen z Libereckého kraje. Zatím se ale na nepřehledných a pustých cestách zorientuje jen málokdo. Cesty přitom již měly být označené. "Osobně to kolem Raska trochu znám. Jezdím sem na houby a někdy projíždím krajinu na kole, protože je tu skutečně krásně a výlet stojí za to. Kdybych se tu ale neorientoval sám, rychle bych zabloudil. To se tu dá docela snadno, protože v oblasti příliš lidí nebydlí," uvedl Martin Mocný, který je sice z Ústí, ale u Mimoně má chalupu.