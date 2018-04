V RAKOUSKU DRÁŽE

Návštěva u rakouského lékaře není zrovna levnou záležitostí a bude hůře: i když je pacient pojištěn, bude muset od září i za ambulantní vyšetření platit navíc, a to až 250 šilinků (750 českých korun). Úroveň rakouského zdravotnictví je vysoká, ale péče je patřičně nákladná a větší urgentní operace a následný pobyt v nemocnici mohou pacienta, který nemá zdravotní pojištění, přijít na statisíce a v některých případech i na miliony korun. Proto je v zájmu turistů si při cestě do Rakouska zajistit relativně levné cestovní pojištění, které jim zaručuje proplacení výloh na ošetření i do výše několika set tisíc šilinků.